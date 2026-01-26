La historia de Bessie Coleman, la piloto que rompió límites de género y raza para hacer historia con sus piruetas en el cielo

El 15 de junio de 1921, Bessie Coleman se convirtió en la primera mujer afroamericana y la primera indígena estadounidense en obtener una licencia de piloto. Su hazaña fue el resultado de años de determinación frente a obstáculos aparentemente insuperables: discriminación racial, desigualdad de género y la falta de oportunidades en su propio país. Para cumplir su sueño, tuvo que viajar a Francia y aprender a volar en condiciones que muchos considerarían extremas.

Desde joven, Bessie mostró un espíritu indomable. Nació en Atlanta, creció en una familia humilde y enfrentó desde temprano las limitaciones impuestas por el racismo y la pobreza. Mientras trabajaba como niñera y asistente doméstica en Chicago, soñaba con surcar los cielos, y nada parecía capaz de detenerla. Cada paso que dio fue un desafío contra las barreras de la época, convirtiéndola en un símbolo de coraje y resiliencia.

Aunque murió a los 34 años durante una práctica para un espectáculo aéreo en Florida, su legado es imborrable. Más allá de la tragedia, perdura la historia de una mujer que rompió moldes, abrió puertas para futuras aviadoras y demostró que los sueños, por imposibles que parezcan, pueden alcanzarse con determinación y audacia.

Los primeros años y la chispa del sueño

Bessie Coleman nació el 26 de enero de 1892 en Atlanta, Texas, en el seno de una familia afroamericana e indígena. Era la décima de trece hijos y desde muy pequeña tuvo que acostumbrarse a la pobreza y a las limitaciones que imponía la discriminación. A los nueve años, su familia se trasladó a Waxahachie, una pequeña ciudad texana, donde Bessie asistió a una escuela segregada. Allí, entre aulas pequeñas y reglas estrictas, comenzó a soñar con un mundo más amplio, uno donde el color de su piel y su origen no definiera su destino.

En 1915, con 23 años, Bessie se mudó a Chicago en busca de nuevas oportunidades. Trabajó como niñera y en diversas tareas domésticas, y también en la peluquería White Sox como manicura. Entre cortes de pelo y cuidados de manos, escuchaba fascinada a los pilotos que regresaban de la Primera Guerra Mundial, narrando sus aventuras y vuelos por el mundo. Esas aventuras encendieron aún más su deseo de surcar los cielos, pero en Estados Unidos las escuelas de aviación permanecían cerradas para mujeres y, sobre todo, para personas de piel negra.

Fue entonces cuando entró en escena Robert S. Abbott, fundador y editor del diario Chicago Defender, quien la retó a buscar oportunidades en el extranjero. Con su respaldo y el de su viejo amigo Jesse Binga —primer banquero afroamericano de Chicago y magnate inmobiliario—, Bessie comenzó a trazar un plan: aprender francés, escribir cartas a escuelas de aviación europeas y preparar su cuerpo y su mente para el rigor del vuelo.

El Chicago Defender promovió su causa, destacando su personalidad extravagante y su belleza para captar la atención del público y de posibles patrocinadores, ayudando a convertir un sueño casi imposible en una misión concreta.

Cada paso que daba Bessie era un desafío doble: enfrentarse a las barreras de género y de raza, y convencer al mundo que aún no podía imaginar que una mujer afroamericana e indígena podía dominar los cielos. Para ella, cada hora de estudio, cada carta enviada y cada lección de francés eran un paso más hacia un objetivo que muchos consideraban inalcanzable. Su determinación y valentía eran tan altas como el cielo que ansiaba conquistar.

La licencia de aviación de Bessie Coleman (Wikipedia)

Francia y el inicio de la leyenda

En noviembre de 1920, Bessie logró lo que nadie antes había conseguido: fue aceptada en la Escuela de Aviación de la Federación Aeronáutica Francesa, en Le Crotoy. Allí, en un país que valoraba la habilidad por encima de todo, recibió la formación que en su tierra natal le era negada. Aprendió pilotaje básico, acrobacias y técnicas de navegación, enfrentando el frío, la altitud y la exigencia física de los aviones de la época.

El 15 de junio de 1921, logró su licencia de piloto, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana y la primera indígena estadounidense en lograrlo. La noticia recorrió Estados Unidos y Europa, y su figura se transformó en símbolo de resistencia frente a la discriminación. Pero ella no se conformó con volar. Quiso convertirse en aviadora acrobática profesional, llevando su talento a exhibiciones y shows aéreos.

Su entrenamiento en Francia no solo le dio habilidades técnicas, sino también confianza para enfrentar al público y los riesgos de la aviación acrobática. Los aviones de la época eran inestables y no tenían los sistemas de seguridad modernos, por lo que cada vuelo era una verdadera prueba de valor y riesgo para ella. Bessie combinaba su destreza con un carisma que la hizo popular entre los aficionados a la aviación.

Bessie Coleman en 1923 (Wikipedia)

Los desafíos en Estados Unidos y el vuelo como activismo

Al regresar a Estados Unidos, la aviadora se encontró con un país que aún negaba la igualdad de oportunidades. Las aerolíneas comerciales y las escuelas de aviación no aceptaban a mujeres negras y el racismo estructural dificultaba su carrera. Pese a ello, Bessie transformó estas barreras en un nuevo impulso: se convirtió en aviadora de espectáculos, realizando acrobacias en ferias, carnavales y competencias.

Astuta, también usó su fama para promover la educación y las oportunidades para la comunidad afroamericana. En entrevistas y discursos que brindaba, alentaba a jóvenes afroamericanos a perseguir carreras en aviación, ingeniería y ciencias, mostrando que la exclusión no era un límite, sino un desafío a superar. Tanto su vida como su carrera se convirtieron en un mensaje de resistencia constante frente a la discriminación.

Pero tanta exposición pública tuvo un alto costo para ella.

Pancarta en andamios sobre la Bessie-Coleman-Strasse, la calle que honra a la aviadora en el aeropuerto de Fráncfort

Los vuelos acrobáticos eran extremadamente peligrosos. Los aviones que piloteaba carecían de instrumentos de seguridad y paracaídas confiables. Coleman conocía todos los riesgos, pero su pasión por volar y su deseo de inspirar a otros la impulsaban a continuar. Cada exhibición era una prueba de coraje y un acto de reivindicación social.

El 30 de abril de 1926, durante una práctica para un espectáculo aéreo en Jacksonville, Florida, el avión de Bessie Coleman sufrió un fallo mecánico y se estrelló. Murió a los 34 años, truncando una carrera brillante y su proyecto de abrir escuelas de aviación para afroamericanos. Su muerte fue un golpe para la comunidad aviadora y para todos los que la veían como un símbolo de superación.

Sin embargo, su legado trascendió la tragedia. Bessie sigue siendo recordada como pionera, ejemplo de resistencia frente al racismo y la discriminación de género. En su nombre se crearon escuelas, becas y eventos que mantienen viva su memoria.

En 2023, la tienda multinacional Mattel lanzó una muñeca Barbie en su honor

El funeral de Bessie Coleman, celebrado el 2 de mayo de 1926 en Jacksonville, reunió a unas cinco mil personas, entre ellas figuras destacadas de la comunidad afroamericana como la periodista de investigación Ida B. Wells. Sus restos fueron velados en Orlando y posteriormente trasladados a Chicago, donde alrededor de diez mil personas desfilaron junto a su ataúd antes de su entierro en el Cementerio Lincoln. La magnitud de las ceremonias reflejó el profundo impacto de su muerte en la sociedad de la época.

Con el paso de los años, el reconocimiento a su legado creció tanto en Estados Unidos como en el mundo. En 1931, pilotos afroamericanos instituyeron la tradición de sobrevolar anualmente su tumba. Coleman fue incorporada al Salón de la Fama de la Aviación y celebrada en libros, musicales y eventos conmemorativos. En 2023, la tienda multinacional Mattel lanzó una muñeca Barbie en su honor.