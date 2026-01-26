De Londres a la India: la historia del colectivo que hacía el viaje “más largo” del mundo

El colectivo Albert realizó el viaje en bus más largo del mundo, cubriendo más de 20.000 kilómetros (Wikipedia)

Durante más de dos décadas, un colectivo doble piso llamado Albert atravesó continentes, conectando Londres con Calcuta en un recorrido que, aun hoy, resulta casi inimaginable. Esta travesía, que llegó a durar hasta 110 días y cubría más de 20.000 kilómetros, es reconocida como el viaje en colectivo más largo de la historia.

El relato de Albert, su ruta y sus pasajeros es mucho más que una curiosidad: es el testimonio de una época en la que la paciencia, la curiosidad y el deseo de aventura definían la manera de viajar.

Una ruta legendaria: el nacimiento de Albert

El colectivo cubría la ruta entre Londres y Calcuta, en un viaje que llegaba a durar 110 días (Printmaps)

El primer viaje de Albert partió en 1957 desde la emblemática Victoria Coach Station, en Londres, y marcó el comienzo de una era en la que un grupo de viajeros ordinarios se embarcaba en una experiencia extraordinaria.

Según detalla India Today, los años 60 y 70, cuando los trámites fronterizos eran más simples y el tiempo parecía transcurrir a otro ritmo, este colectivo ofrecía un puente entre dos mundos, cruzando Europa y Asia en un solo trayecto continuo.

El recorrido atravesaba países como Bélgica, Alemania Occidental, Austria, Yugoslavia, Bulgaria, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán e India. Una vez en territorio indio, la ruta incluía paradas en ciudades emblemáticas: Delhi, Agra, Allahabad, Banaras, hasta llegar a Calcuta, el destino final.

De acuerdo con los registros recogidos por India Today, “el boleto de ida costaba 115 USD, mientras que el de regreso era de 88 USD, sumando un total de casi 200 USD, que incluía el viaje, comidas y alojamiento”.

Aunque hoy la idea de pasar cuatro meses en un colectivo pueda parecer imposible, en aquel entonces se trataba de una propuesta atractiva y lujosa. El colectivo contaba con salón comedor, sala de lectura, una cocina completamente equipada y un salón de observación en la parte superior.

Vida a bordo y experiencias irrepetibles

Los pasajeros disfrutaban de comodidades como sala de lectura, comedor, cocina equipada y espectaculares vistas panorámicas (X/@euribor)

El trayecto no solo era largo, sino también profundamente inmersivo. Los pasajeros atravesaban paisajes tan variados como el valle del Rin, el Danubio azul y la costa del mar Caspio. En Turquía, recorrían el Cuerno de Oro; en Afganistán, visitaban comunidades tribales; en Banaras, asistían a los rituales junto al Ganges. El viaje se convertía así en una sucesión de experiencias únicas, guiadas por el deseo de descubrir y comprender otras culturas.

La comodidad era un aspecto destacado en el colectivo. El piso inferior ofrecía un salón para leer y cenar, y el superior estaba diseñado para disfrutar de amplias vistas panorámicas. Las comidas se preparaban a bordo y no faltaban las celebraciones para entretener a los viajeros en los tramos más extensos.

El precio, ajustado a valores actuales, rondaba los USD 7.900 por tramo, una tarifa que incluía todas las comidas y estadías. La sección india del viaje, desde Delhi hasta Calcuta, era una de las más cortas, con apenas cinco días de duración.

El regreso de las travesías épicas

El pasaje tenía un coste total de casi USD 200 en ese entonces (AEC Gazette)

La historia de Albert y la ruta Londres-Calcuta es hoy un símbolo de lo que fueron los grandes viajes terrestres. Si bien el servicio original desapareció a causa de la inestabilidad política y las complicaciones fronterizas en Oriente Medio, la fascinación por este tipo de aventuras no se ha extinguido.

En la actualidad, empresas como Adventure Overload, con sede en Gurugram, India, han relanzado rutas que evocan el espíritu de aquellos años, proponiendo nuevas versiones del viaje más largo en bus del mundo de acuerdo con lo señalado por Secret London.

El viaje permitía vivir experiencias inmersivas, recorriendo paisajes legendarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión moderna del trayecto, estrenada en 2021, cubre aproximadamente 20.000 kilómetros y atraviesa 18 países en un viaje de 70 días. Solo 20 pasajeros pueden acceder a esta experiencia, que exige una inversión de 23.000 USD. El recorrido parte de Nueva Delhi, cruza Asia y Europa y finaliza en Londres, para luego regresar al punto de partida.

A diferencia del pasado, la actual travesía incluye paradas en lujosos hoteles y resorts, y, si no hay habitaciones de cinco estrellas disponibles, en propiedades boutique seleccionadas.

Durante el trayecto, los pasajeros pueden explorar desde la Gran Muralla China hasta la Ruta de la Seda, el desierto de Gobi y las principales ciudades europeas. El precio incluye visitas guiadas, comidas y alojamiento de alta gama, garantizando una experiencia cómoda y segura. El regreso a la India también forma parte del paquete, permitiendo que el viaje sea de ida y vuelta para quienes deseen vivir esta aventura completa.