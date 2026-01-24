Historias

La historia detrás del mechón de Elvis Presley que rompió todos los récords en una subasta

Más de dos décadas después de aquel hito, el episodio sigue funcionando como una referencia para medir el valor simbólico que conservan los grandes íconos de la cultura popular

Guardar
La pieza más cara de
La pieza más cara de cabello célebre, cortada por el barbero personal de Elvis, reafirmó el magnetismo del 'Rey del Rock and Roll' (AP Photo)

Un mechón de pelo de Elvis Presley, cortado por su barbero personal, se convirtió en la pieza más codiciada por coleccionistas tras ser vendido en una subasta en línea 2002 por USD 115.120, estableciendo un récord como la muestra de cabello más cara jamás subastada, según Guinness World Records.

La venta, organizada por la compañía MastroNet Inc. en Oak Brook, Illinois, despertó un interés internacional y reafirmó el magnetismo que sigue rodeando al “Rey del Rock and Roll”.

El valor simbólico detrás de la pieza

El mechón, de unos ocho centímetros de diámetro, fue recogido por Homer ‘Gill’ Gilleland, barbero de Elvis Presley. La autenticidad de la muestra fue certificada con cartas firmadas por el amigo del cantante, Tom Morgan Jr.; el experto en memorabilia de Elvis, John W. Heath; y John Reznikoff, referente en el coleccionismo de cabello, según Guinness World Records. El comprador, cuya identidad no fue revelada, presentó la oferta ganadora, superando ampliamente los registros anteriores.

El mechón de pelo de
El mechón de pelo de Elvis Presley logró el precio récord de USD 115.120 en una subasta internacional, según Guinness World Records

Previo a este acontecimiento, el récord Guinness pertenecía a un mechón de cabello del vicealmirante Lord Nelson, vendido en Crewkerne, Somerset, en 1988 por USD 9.799 a un librero. El valor alcanzado por el cabello de Elvis multiplica varias veces esa cifra y refleja la demanda por objetos ligados a íconos culturales.

Más allá del monto, el cabello de Elvis Presley es célebre por su inconfundible estilo pompadour, peinado hacia atrás y de color negro intenso. Aunque Elvis era rubio natural, teñía su cabello de negro, consolidando una imagen única. Sus patillas también se volvieron distintivas, generando entusiasmo en los conciertos y reforzando el magnetismo de su figura.

Un legado que trasciende el coleccionismo

El legado de Elvis va mucho más allá del mercado de objetos de colección. De acuerdo con Guinness World Records, en 1961 fue el primer artista masculino en encabezar simultáneamente las listas de sencillos y álbumes en el Reino Unido, cuando “Are You Lonesome Tonight?” y el álbum “G.I. Blues” alcanzaron ambos el primer puesto.

Décadas después de su muerte, Elvis Presley fue el primer artista musical incorporado a tres Salones de la Fama: del Country, del Rock and Roll y, en 2001, del Gospel.

Elvis Presley fue el primer
Elvis Presley fue el primer artista consagrado en los Salones de la Fama del Country, del Rock and Roll y del Gospel (Wikimedia Commons)

Elvis ostenta el récord Guinness por la mayor cantidad de sencillos número uno en el Reino Unido, con 21 títulos como “All Shook Up” e “It’s Now or Never”. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) lo acredita con la cifra más alta de certificados totales (299), de platino (82) y multiplatino (32). Sus ventas superan los 1.000 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en el artista solista con más ventas. Además, fue pionero en realizar una gira por estadios en 1957, ampliando el alcance de los espectáculos en vivo.

Según Guinness World Records, la influencia de Elvis Presley continúa creciendo, con logros históricos que sostienen su estatus como símbolo universal. La fascinación global por su figura y su música permanece viva, alimentando su lugar en los grandes récords del espectáculo.

Temas Relacionados

Elvis PresleyGuinness World RecordsSubasta de objetos de famososColeccionismo musicalMastroNet Inc.Estilo pompadourAsociación de la Industria Discográfica de Estados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

El terror en la nieve: así operó el asesino de niños que paralizó a una comunidad entera en los años 70

Cuatro menores desaparecieron en barrios residenciales durante dos inviernos consecutivos y fueron hallados sin vida días después; la investigación movilizó a cientos de agentes, sembró miedo entre las familias y dejó una herida abierta que aún espera respuestas

El terror en la nieve:

Un libro médico del siglo XVI revela cómo se trataba la calvicie con métodos extremos

Un hallazgo histórico permite asomarse a las prácticas médicas del Renacimiento y descubrir hasta dónde llegaban los europeos en su búsqueda por la salud y el bienestar

Un libro médico del siglo

La vuelta al mundo en 72 días: de una apuesta periodística en la hazaña de una mujer que desafió los prejuicios del siglo XIX

La periodista Nellie Bly partió sola desde Nueva York el 14 de noviembre de 1889 y regresó 72 días después, el 25 de enero de 1890, luego de circunnavegar el planeta, demostrando que una mujer podía lograr un desafío épico

La vuelta al mundo en

“La mayor estupidez que hice en mi vida”: cuando Paul McCartney fue deportado de Japón porque le hallaron 219 gramos de marihuana

En enero de 1980, el ex Beatle, con su grupo Wings, iba a dar once conciertos pero una revisión en el aeropuerto de Narita determinó que el músico fuera detenido por posesión de narcóticos en su valija

“La mayor estupidez que hice

“Ustedes son estúpidos y ciegos”: el día que la justicia condenó a Charles Manson y a su “familia” por sus brutales asesinatos

Después de un proceso de más de nueve meses, el 25 de enero de 1971 un tribunal de Los Ángeles condenó a muerte a los cinco miembros del clan por los asesinatos de siete personas en apenas dos noches. No fueron ejecutados porque poco después California abolió la pena de muerte. Las actitudes escandalosas del líder y sus seguidores durante el juicio y los diferentes caminos que siguieron en la cárcel

“Ustedes son estúpidos y ciegos”:
DEPORTES
De héroe en el Mundial

De héroe en el Mundial de Rugby a referente en el bienestar mental: la nueva vida de Jonny Wilkinson tras su retiro

Negociaciones contrarreloj para sumar refuerzos y 14 salidas: Boca Juniors inicia su año con la mirada puesta en la Copa Libertadores

La Fórmula 1 arranca una nueva era: los cinco cambios claves y todo lo que hay que saber de los tests en Barcelona

Tras la derrota de Racing, Belgrano le ganó 2-1 al Rosario Central de Ángel Di María en el inicio del Torneo Apertura

El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

TELESHOW
Juan José Campanella y el

Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

La nueva vida de Matías Alé tras radicarse en Mar del Plata: “Tengo muchas ganas de ser papá”

Andrés Calamaro y su esposa disfrutan de Punta del Este: caminatas y relax para recargar energías

El insólito comentario de Miguel Ángel Rodríguez sobre Sofía Gonet y Mernuel en MasterChef: “Para mí ya habían... sarangandanga”

Tras el reclamó de Wanda Nara a Maxi López por un diamante, el exfutbolista confesó cuántos regalos recibió de ella

INFOBAE AMÉRICA

Los presos políticos que la

Los presos políticos que la dictadura de Daniel Ortega se niega a liberar en Nicaragua

El barrio Marconi de Montevideo, una zona marcada por las balaceras entre bandas que imponen su poder a los tiros

“Era como si me hablara en árabe”, la canción de George Harrison que desconcertó a Ringo Starr y fue un himno de The Beatles

Otter Trail, la travesía más exclusiva de Sudáfrica a la que solo unos pocos pueden acceder

El terror en la nieve: así operó el asesino de niños que paralizó a una comunidad entera en los años 70