La historia detrás del mechón de Elvis Presley que rompió todos los récords en una subasta

La pieza más cara de cabello célebre, cortada por el barbero personal de Elvis, reafirmó el magnetismo del 'Rey del Rock and Roll' (AP Photo)

Un mechón de pelo de Elvis Presley, cortado por su barbero personal, se convirtió en la pieza más codiciada por coleccionistas tras ser vendido en una subasta en línea 2002 por USD 115.120, estableciendo un récord como la muestra de cabello más cara jamás subastada, según Guinness World Records.

La venta, organizada por la compañía MastroNet Inc. en Oak Brook, Illinois, despertó un interés internacional y reafirmó el magnetismo que sigue rodeando al “Rey del Rock and Roll”.

El valor simbólico detrás de la pieza

El mechón, de unos ocho centímetros de diámetro, fue recogido por Homer ‘Gill’ Gilleland, barbero de Elvis Presley. La autenticidad de la muestra fue certificada con cartas firmadas por el amigo del cantante, Tom Morgan Jr.; el experto en memorabilia de Elvis, John W. Heath; y John Reznikoff, referente en el coleccionismo de cabello, según Guinness World Records. El comprador, cuya identidad no fue revelada, presentó la oferta ganadora, superando ampliamente los registros anteriores.

El mechón de pelo de Elvis Presley logró el precio récord de USD 115.120 en una subasta internacional, según Guinness World Records

Previo a este acontecimiento, el récord Guinness pertenecía a un mechón de cabello del vicealmirante Lord Nelson, vendido en Crewkerne, Somerset, en 1988 por USD 9.799 a un librero. El valor alcanzado por el cabello de Elvis multiplica varias veces esa cifra y refleja la demanda por objetos ligados a íconos culturales.

Más allá del monto, el cabello de Elvis Presley es célebre por su inconfundible estilo pompadour, peinado hacia atrás y de color negro intenso. Aunque Elvis era rubio natural, teñía su cabello de negro, consolidando una imagen única. Sus patillas también se volvieron distintivas, generando entusiasmo en los conciertos y reforzando el magnetismo de su figura.

Un legado que trasciende el coleccionismo

El legado de Elvis va mucho más allá del mercado de objetos de colección. De acuerdo con Guinness World Records, en 1961 fue el primer artista masculino en encabezar simultáneamente las listas de sencillos y álbumes en el Reino Unido, cuando “Are You Lonesome Tonight?” y el álbum “G.I. Blues” alcanzaron ambos el primer puesto.

Décadas después de su muerte, Elvis Presley fue el primer artista musical incorporado a tres Salones de la Fama: del Country, del Rock and Roll y, en 2001, del Gospel.

Elvis Presley fue el primer artista consagrado en los Salones de la Fama del Country, del Rock and Roll y del Gospel (Wikimedia Commons)

Elvis ostenta el récord Guinness por la mayor cantidad de sencillos número uno en el Reino Unido, con 21 títulos como “All Shook Up” e “It’s Now or Never”. La Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) lo acredita con la cifra más alta de certificados totales (299), de platino (82) y multiplatino (32). Sus ventas superan los 1.000 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en el artista solista con más ventas. Además, fue pionero en realizar una gira por estadios en 1957, ampliando el alcance de los espectáculos en vivo.

Según Guinness World Records, la influencia de Elvis Presley continúa creciendo, con logros históricos que sostienen su estatus como símbolo universal. La fascinación global por su figura y su música permanece viva, alimentando su lugar en los grandes récords del espectáculo.