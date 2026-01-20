El hallazgo de un templo solar revela prácticas inéditas del Egipto antiguo

El hallazgo de un templo solar en Abu Ghurab revela detalles inéditos sobre el culto al dios Ra (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)

Un equipo de arqueólogos italianos reveló recientemente el hallazgo de un nuevo templo solar en Egipto, un descubrimiento que arroja luz sobre el singular paisaje religioso del Antiguo Egipto y sitúa a Abu Ghurab como un enclave arqueológico de primera magnitud. Este monumento sacro, situado a unos 15 kilómetros al sur de El Cairo y junto a la necrópolis de Abusir, fue erigido durante la V dinastía (alrededor del 2494 a. C.-2345 a. C.) y representa un testimonio excepcional del culto solar y del poder faraónico.

Abu Ghurab y el culto solar

Abu Ghurab se encuentra en la margen occidental del Nilo, en una región seleccionada por los faraones de la V dinastía como centro de edificación de templos consagrados al dios Ra. La elección de este emplazamiento está relacionada con una redefinición ideológica del poder real egipcio, que a partir de este periodo enfatizó la divinidad solar como fuente de legitimidad.

Estos templos reflejan “una nueva concepción del soberano como hijo directo de Ra, una idea que influyó profundamente en la organización simbólica, ritual y territorial del Egipto faraónico durante el III milenio a. C.”, explicaron los integrantes del equipo investigador.

A diferencia de las pirámides monumentales construidas en dinastías anteriores, los templos solares de Abu Ghurab materializan el giro arquitectónico y simbólico que experimentó el poder real egipcio. Durante el reinado de Nyuserra, uno de los soberanos más activos de la V dinastía, se impulsó una arquitectura orientada a exaltar la divinidad solar y a consolidar el papel central del culto al sol en la vida política y religiosa del país.

El hallazgo del nuevo templo solar

Objetos cotidianos y piezas del juego senet encontrados en el templo aportan información sobre la vida y creencias funerarias del Egipto faraónico (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)

Las excavaciones recientes, lideradas por expertos italianos, han permitido identificar un edificio hasta ahora desconocido, asociado al complejo solar del faraón Nyuserra. Datado aproximadamente en el 2500 a. C., este monumento permaneció oculto bajo capas de arena y sedimentos fluviales durante milenios. La intervención arqueológica ha revelado una estructura monumental de más de 1.000 metros cuadrados, lo que lo posiciona como uno de los templos solares de mayor extensión conocidos hasta la fecha.

El templo sigue la secuencia arquitectónica característica de estos complejos: un santuario elevado, una vía procesional y un edificio situado en la transición entre el valle fértil y el desierto. Este último elemento desempeñaba un papel fundamental como frontera simbólica y ritual entre el mundo humano y el ámbito divino.

Entre los hallazgos se destacan paredes monumentales de más de cinco metros de altura, columnas de caliza y granito, y un pórtico principal de acceso que evidencia la jerarquía y solemnidad del sitio. Los materiales empleados y la calidad de la construcción son prueba de la relevancia política y religiosa del templo durante el gobierno de Nyuserra.

Uno de los componentes más notables es la abundancia de bloques decorados con inscripciones jeroglíficas. Estos textos detallan festividades religiosas, procesiones y ofrendas vinculadas al dios Ra y a otras divinidades como Sokar o Min. Los investigadores señalaron que “la arquitectura del templo funcionaba como soporte material del calendario ritual, capaz de integrar texto, espacio y gestión del tiempo a través de la arquitectura”

Proyección del descubrimiento

El templo solar funcionó como escenario central de ceremonias públicas y legitimación del poder faraónico en el III milenio a. C (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)

La información proporcionada por las inscripciones jeroglíficas resulta clave para comprender la periodicidad de los rituales y la organización del culto solar. Estas evidencias sugieren que el templo se utilizaba como escenario para ceremonias públicas de gran relevancia, vinculadas tanto a la comunidad local como a la legitimación del poder real. Además, el uso prolongado del edificio, incluso después del final del Antiguo Reino, subraya su importancia. Tras ser abandonado como santuario, fue reutilizado con funciones residenciales y productivas durante el Primer Periodo Intermedio, lo que ilustra la adaptación de las comunidades a lo largo del tiempo.

Las excavaciones han permitido recuperar restos cerámicos, herramientas y objetos cotidianos, entre los que sobresalen piezas relacionadas con el juego del senet, un elemento vinculado tanto al entretenimiento como a la simbología funeraria. Este tipo de hallazgos aporta información valiosa sobre la vida diaria y las creencias espirituales del Antiguo Egipto.

El descubrimiento del templo solar de Abu Ghurab ha sido posible gracias a “una combinación de factores ambientales y metodológicos”. Las primeras exploraciones del yacimiento, a finales del siglo XIX, se vieron limitadas por el alto nivel freático que impedía el acceso a las capas más profundas.

Actualmente, la modificación de las condiciones hidrológicas y el empleo de técnicas avanzadas han permitido a los arqueólogos superar estos obstáculos. La misión ha integrado métodos tradicionales, análisis arquitectónicos, estudios ceramológicos y tecnologías de documentación de última generación.

Este avance permite renovar el conocimiento sobre la V dinastía y su programa religioso. La identificación de este nuevo templo amplía el repertorio conocido y refuerza la idea de que el culto al sol fue un elemento estructurador del poder faraónico, con efectos directos en la planificación territorial, la arquitectura monumental y la vida ritual.