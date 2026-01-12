Historias

Einstein y la paz global: el escrito que revela su preocupación por el futuro de la humanidad

Un manuscrito de tres páginas redactado en plena Segunda Guerra refleja la propuesta del científico para un orden internacional capaz de prevenir conflictos, basada en cooperación entre países y entrega parcial de la soberanía a una autoridad mundial

El manuscrito de Albert Einstein
El manuscrito de Albert Einstein sobre paz mundial detalla su propuesta para una autoridad internacional que prevenga conflictos entre naciones (Nate D Sanders Auction)

El 22 de junio de 1940, en Estados Unidos, Albert Einstein presentó su visión sobre la paz mundial poco después de obtener la ciudadanía estadounidense. Ese día, durante una entrevista radiofónica, el físico abordó los desafíos de la convivencia global y propuso un modelo político internacional capaz de garantizar la estabilidad y la justicia. El manuscrito que acompañó la entrevista, redactado en alemán, resume sus ideas principales sobre la organización mundial necesaria para evitar futuras guerras.

De acuerdo con registros históricos, difundidos por Collectors Weekly, Einstein redactó este texto en un contexto de guerra y tensión internacional. El manuscrito analiza las fallas de la Sociedad de Naciones y señala que la paz solo puede lograrse mediante la entrega de los recursos militares nacionales a una autoridad mundial.

Einstein sostiene que la cooperación
Einstein sostiene que la cooperación internacional y la entrega parcial de la soberanía nacional son claves para la seguridad colectiva y la paz duradera (EFE /Archivo)

La propuesta de Einstein destaca la importancia de la cooperación entre los estados y la renuncia parcial a la soberanía como condiciones para la seguridad colectiva.

El escrito se compone de tres páginas en las que Einstein desarrolla su argumento, combinando reflexiones políticas y ejemplos históricos. Según especialistas citados por Alexander Bitar History, el documento representa una de las contribuciones más audaces del científico al debate sobre la paz y la seguridad global.

El valor de los manuscritos de Einstein

El interés internacional por los objetos y documentos relacionados con Albert Einstein crecieron de manera sostenida. Fotografías originales, primeras ediciones de sus libros y artículos personales alcanzan cifras millonarias en subastas.

“Teoría de la paz mundial”
“Teoría de la paz mundial” de Albert Einstein, 1940 (Dominio público)

Según casas de subastas como Christie’s y RR Auction, los manuscritos científicos y cartas firmadas por Einstein figuran entre los lotes más codiciados del mercado de recuerdos históricos.

El valor de estos manuscritos depende en gran medida de su contenido. Por ejemplo, una carta con la fórmula “E = mc²” se vendió por USD 1.243.000, mientras que una nota sobre la felicidad alcanzó USD 1.560.000. El manuscrito de la teoría general de la relatividad superó los USD 14.672.000. El contenido y el contexto histórico inciden directamente en el precio final.

El manuscrito “Teoría de la Paz Mundial” se distingue por su relevancia política y filosófica. Aunque no contiene fórmulas científicas, aborda cuestiones fundamentales sobre el orden internacional y la cooperación entre naciones.

Página 1 de “La teoría
Página 1 de “La teoría de la paz mundial”. Imagen © Alexander Bitar History

Según Alexander Bitar History, este documento refleja la preocupación de Einstein por el futuro de la humanidad durante los momentos más críticos del siglo XX.

Reflexiones de Einstein sobre la paz y el orden mundial

En el manuscrito, Einstein argumenta que la paz duradera solo es posible si los estados ceden parte de su soberanía y recursos militares a una autoridad internacional.

Sostiene que el nacionalismo exacerbado surge como respuesta a la amenaza de guerra y que desaparecería si los riesgos bélicos se eliminaran. Einstein menciona a países como Suiza, Finlandia, Dinamarca y Noruega como ejemplos de naciones prósperas que lograron desarrollarse en paz gracias al acceso a los mercados y a los recursos.

La visión de Einstein anticipó
La visión de Einstein anticipó la creación de la ONU y subraya la importancia de organismos multilaterales en el equilibrio político global (Wikipedia)

El científico también reflexiona sobre la influencia limitada de intelectuales y artistas en la política. Según Einstein, la capacidad de influir en las decisiones colectivas depende, más que del conocimiento, de la habilidad para conectar con las emociones y la confianza del público.

Cita al expresidente estadounidense Woodrow Wilson como un caso emblemático de intelectual en la política, cuya iniciativa de la Sociedad de Naciones no logró el apoyo necesario en su país.

Einstein advierte sobre el pesimismo que puede generar la situación internacional, pero afirma que, a pesar de las dificultades, la búsqueda de un orden mundial justo sigue siendo imprescindible.

Asimismo, señala que la solidaridad y el sacrificio resultan más efectivos antes de que las crisis alcancen su punto crítico y expresa su esperanza en que Estados Unidos, a través de la acción decidida de sus ciudadanos y líderes, pueda evitar los horrores de la guerra.

El manuscrito 'Teoría de la
El manuscrito 'Teoría de la Paz Mundial' revela la preocupación de Einstein por el futuro de la humanidad y la ineficacia de la Sociedad de Naciones (Wikipedia)

Impacto histórico y actualidad de la teoría

El manuscrito “Teoría de la Paz Mundial” se escribió durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador del siglo XX. De acuerdo con especialistas en la obra de Einstein, muchas de sus ideas anticiparon la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, institución que asumió el rol de mediador internacional y promotor de la paz.

Aunque el mundo presenció diversos conflictos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la ausencia de una tercera guerra global demuestra la vigencia de la visión de Einstein sobre la necesidad de organismos multilaterales fuertes. La reflexión del físico alemán conserva su relevancia ante los desafíos actuales, en un contexto donde la cooperación internacional enfrenta nuevas tensiones y dilemas.

El legado intelectual y ético de Albert Einstein permanece como referencia para quienes estudian la paz y la seguridad global. Sus manuscritos, más allá de su valor económico, constituyen testimonios de una época marcada por la incertidumbre y la búsqueda de soluciones duraderas para la convivencia entre naciones.

