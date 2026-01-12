Historias

Cómo el humor ayudó a los parisinos a sobrevivir al cólera y la crisis política de 1832

Mientras la epidemia avanzaba y la ciudad vivía bajo el impacto de la inestabilidad social, el teatro satírico y el vodevil se convirtieron en un espacio donde el miedo, la censura y las tensiones de la vida cotidiana podían transformarse en risa

El cólera de 1832 generó miedo y caos en París, donde el teatro satírico ofreció alivio ante la crisis sanitaria y política (Imagen Ilustrativa Infobae)

La epidemia de cólera golpeó París a partir de marzo de 1832. La capital francesa, que había vivido recientes revueltas políticas, vio cómo el miedo se mezclaba con el desconcierto. Los entierros se apuraban y los carros de muertos recorrían las calles, mientras la población intentaba adaptarse a la nueva amenaza.

El primer caso registrado de cólera se detectó menos de un mes antes de que la enfermedad se convirtiera en un drama nacional.

Las primeras reacciones ante la epidemia

De acuerdo con diversas crónicas de la época recogidas por Public Domain Review, los parisinos ya sabían del avance del cólera-morbo desde 1830. Los periódicos informaron sobre los brotes en Rusia y Europa Central. Cuando la enfermedad llegó a Polonia y Prusia Oriental, las conversaciones en París giraron en torno a su posible llegada.

Los sectores conservadores sospechaban de agitadores políticos, mientras que la Iglesia veía una oportunidad para retomar influencia sobre la población.

Los parisinos buscaron refugio en el vodevil y las formas de humor popular como respuesta al impacto del cólera y la inestabilidad social (Wikimedia)

Las autoridades sanitarias, en cambio, confiaron en que la posición geográfica de Francia protegería al país. Según informes oficiales, se subestimó el peligro y se creyó que la epidemia no cruzaría las fronteras francesas.

El teatro como refugio y crítica social

Mientras la preocupación por el cólera crecía, los parisinos con recursos recurrieron al entretenimiento para aliviar las tensiones. El vodevil, una forma de teatro ligero y satírico, se convirtió en refugio para muchos. Según estudios recientes sobre la vida cultural de la ciudad, la sátira vivió un auge en esos años, tanto en la prensa como en los escenarios.

El vodevil no solo divertía, también permitía una crítica social indirecta. A raíz de las estrictas leyes de censura, los autores evitaban la política directa y enfocaban su humor en las costumbres cotidianas y las contradicciones de la sociedad parisina. Los escenarios de París presentaban decenas de vodeviles cada año, y el público respondía llenando las salas, incluso mientras la epidemia hacía estragos.

Las autoridades francesas subestimaron el avance del cólera, creyendo que la geografía protegería al país ante la epidemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una obra emblemática: Les pilules dramatiques

En 1831, una obra destacó entre las muchas puestas en escena: Les pilules dramatiques, ou le choléra-morbus. Esta pieza combinó humor, música y sátira para retratar el miedo colectivo al cólera y las tensiones sociales. La trama giraba en torno a teatros personificados que acudían al Dr. Scarlatin, convencidos de estar enfermos pero afectados en realidad por inseguridades y rivalidades.

El vodevil reflejó la ansiedad y el deseo de ascenso social de los teatros populares, así como el temor de los escenarios más tradicionales ante la posible pérdida de privilegios. La obra incluyó personajes como un burgués capitalista y figuras históricas caricaturizadas, lo que permitió una crítica tanto a la clase media como a la élite política y cultural.

El impacto de la sátira en la vida parisina

Según análisis teatrales del siglo XIX, el éxito del vodevil se debió a su capacidad para retratar con agudeza las idiosincrasias sociales. Los autores, con talento para la observación y la ironía, crearon escenas en las que el público reconocía sus propias contradicciones. La sátira ligera, el humor absurdo y la música popular formaron una combinación irresistible.

Vibrio cholerae: la bacteria que causa el cólera (imagen SEM).

Este tipo de teatro funcionó como válvula de escape ante la represión y la incertidumbre. Incluso cuando las autoridades endurecieron la censura, el vodevil encontró formas creativas de sortear los límites impuestos y seguir conectando con el público.

Un espejo de la sociedad burguesa

El vodevil se mantuvo como un género atento a la realidad social, sin pretender superioridad intelectual ni moral. Sus autores observaron la vida cotidiana, transformando la experiencia colectiva en sátira accesible.

Como expresó Alexandre Dumas hijo, los dramaturgos de vodevil solo necesitaban ver y restaurar lo que el público ya conocía, pero no había advertido.

La popularidad del vodevil en tiempos de crisis demostró que, ante la adversidad, el humor y la sátira pueden ser herramientas poderosas para comprender y enfrentar la realidad. En la París convulsionada de 1832, la risa se convirtió en un acto de resistencia y supervivencia.

