Historias

La asombrosa vida del inventor del revólver más famoso: del chico expulsado por explotar un laboratorio al magnate de las armas

Samuel Colt fue el inventor del primer revólver a repetición cuando tenía poco más de veinte años y al morir el 10 de enero de 1862, a los 47, su fábrica había producido más de medio millón de armas. La fama del Peacemaker, el arma que usaron Wyatt Earp y Bat Masterson y fue la preferida del presidente Theodore Roosevelt y el general George Patton

Guardar
Samuel Colt (1814-1862) Inventor estadounidense
Samuel Colt (1814-1862) Inventor estadounidense del primer revólver de producción masiva, visto aquí con un revólver naval de 1851

Parece broma, pero el revólver más famoso de la historia lleva el nombre de Peacemaker, en castellano pacificador. No fue el primero que fabricó su creador, Samuel Colt, pero sí fue el más eficaz de su época. Se lo considera la primera arma corta realmente confiable que se diseñó. Lo de pacificador se debe a su poder de disuasión, porque con uno de ellos empuñado el más fuerte y el más débil quedaban igualados y entonces era mejor no pelear. De ahí viene la frase muy popular en el Siglo XIX estadounidense que decía: “Dios creó a los hombres y Samuel Colt los hizo iguales”.

Fue el revólver preferido por pistoleros legendarios como Wyatt Earp o William “Bat Masterson” Barclay y el más utilizado por quienes se aventuraban a la conquista del Oeste, pero también el presidente Theodore Roosevelt solía disparar con uno de ellos, fabricado especialmente para él con sus iniciales grabadas en las cachas de la empuñadura, y el general George Patton, en un simbólico anacronismo, comandó sus tropas durante la Segunda Guerra Mundial con dos Colt 45 en la cintura.

Es, además, un arma que ha visto todo el mundo, incluso aquellos que nunca la tuvieron cerca, porque la cargaron en sus cartucheras y dispararon con ella John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda y Clint Eastwood en los westerns más taquilleros de Hollywood. Incluso en la tercera película de la saga de Regreso al futuro III, que transcurre en el lejano Oeste, un vendedor de armas le obsequia un Colt Peacemaker al personaje de Michael J. Fox para que lo utilice en un duelo contra el malvado “Mad Dog” Tannen, interpretado por Thomas Wilson.

Revólver del ejército de acción
Revólver del ejército de acción simple Peacemaker Colt, n.º de serie. 4519, American, Connecticut, 1874, creado por Samuel Colt

Mucho menos conocida que la de su revólver es la historia de su inventor, que si bien llegó a disfrutar del éxito, no pudo ver todo su alcance, porque Samuel Colt murió relativamente joven, a los 47 años, el 10 de enero de 1862, de una infección pulmonar. Pudo haber muerto mucho antes, porque su pasión por las armas y los explosivos lo llevó a jugar con pólvora desde muy chico y en uno de esos experimentos hizo volar el laboratorio de ciencias del colegio donde estudiaba.

Un inventor precoz

Samuel Colt nació en Hartford, Connecticut, en 1814, el 19 de julio de 1814. Hijo del propietario de una fábrica de tejidos de seda y de un ama de casa, desde su infancia se dedicó a experimentar con cuanto explosivo tuvo a su alcance. Tenía 14 años cuando destruyó el laboratorio y lo expulsaron del colegio. Su padre optó por sacarse de encima a ese adolescente problemático y utilizó sus contactos comerciales para enrolarlo como grumete en el bergantín “Corvo” que llevaba productos textiles a Calcuta.

En su equipaje, además de ropa y algunos libros, Colt llevaba uno de los revólveres típicos de la época, de un solo tiro, que era necesario recargar después de cada disparo. Cierta o falsa, la historia cuenta que viendo el mecanismo del timón del barco, a Samuel se le ocurrió que algo similar se podía aplicar a los revólveres para que pudieran disparar más de un tiro sin necesidad de recargar. Con esa idea talló un prototipo de madera de un nuevo modelo, con un cilindro de varias cámaras que giraba bloqueando el mecanismo del arma. Al volver a los Estados Unidos y luego de muchos intentos, logró fabricar el primer revólver a repetición de la historia con un tambor para cinco disparos de balas calibre 36.

Colt murió relativamente joven, a
Colt murió relativamente joven, a los 47 años, el 10 de enero de 1862, por una infección pulmonar

En 1835, patentó su invento en Inglaterra y Francia, y el 25 de febrero de 1836 hizo lo propio en su país. Tenía apenas 21 años. Para producir su revólver en cadena, Colt fundó la Paterson Arms Manufacturing Company, pero la falta de inversores le impidió la compra de la maquinaria adecuada para producirlos en serie, lo que lo obligó a fabricarlos a mano y encareció el costo del arma que, a pesar de su superioridad sobre las otras, resultó muy cara para el mercado. Resistió todo lo que pudo hasta que tuvo que cerrar la empresa en 1842.

Del fracaso al éxito

Un año después volvió a intentarlo. Con la ayuda económica de su padre compró un galpón y la maquinaria adecuada para hacer una producción en serie de su revólver, a la vez que perfeccionó el modelo. También consiguió dinero al inventar y fabricar un cable para detonar las minas submarinas a distancia, que vendió al gobierno federal y que además se utilizó para tender el primer cable que utilizó Samuel Morse para realizar la primera comunicación con el telégrafo entre Coney Island y Nueva York. Los primeros revólveres giratorios de recámara producidos en esta fábrica se llamaron Whitneyville-Hartford-Dragoons, y se hicieron tan populares que la palabra “colt” se usó a menudo como un término genérico para cualquier tipo de revólver.

Su emprendimiento tuvo un golpe de suerte cuando el capitán de los Rangers de Texas, Samuel Walker, descubrió la eficiencia de los revólveres que fabricaba Colt y le encargó 1.000 unidades, aunque con la exigencia de que dispararan seis balas calibre .45 y no cinco y que la recarga del tambor fuera aún más rápida. Colt se asoció entonces con Eli Whitney Blake para que lo ayudara a diseñar el nuevo revólver y también la maquinaria necesaria para fabricarlo en serie. Poco después entregó su nuevo modelo de revólver Colt Walker a los Rangers, que utilizaron en la Guerra entre México y Estados Unidos de 1846, y también lo ofreció en el mercado estadounidense.

Revólver de percusión Colt Paterson,
Revólver de percusión Colt Paterson, n.° 5, modelo con funda, n.° de serie. 528, americano, ca. 1838-40. Creador: Samuel Colt. Copyright:xHeritagex

Con ese dinero pudo ampliar el negocio, instaló una fábrica en Hartford y constituyó una nueva empresa, la Colt Patent Firearms Manufacturing Company. La producción se disparó y para 1855 llegó a fabricar unos 150 revólveres al día. En poco tiempo, Colt se convirtió en el mayor fabricante privado de armas de los Estados Unidos. No solo producía revólveres, sino también fusiles que vendió en cantidades industriales a las tropas del Norte durante la Guerra de Secesión.

Un nombre legendario

Cuando murió, en 1862, Samuel Colt era un hombre inmensamente rico y su apellido funcionaba como sinónimo de revólver más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Se calcula que durante su vida fabricó más de medio millón de armas de fuego de 16 modelos diferentes, tanto para el mercado interno como para la exportación. La empresa quedó en manos de su esposa Elizabeth, que la siguió dirigiendo hasta el 4 de febrero de 1864, cuando un incendio destruyó por completo la fábrica. Hubo una investigación para establecer el origen del fuego, pero no se llegó a ninguna conclusión. Elizabeth Colt siempre creyó que fue un incendio intencional provocado por orden de algún competidor para sacarla del mercado.

Revólver de percusión Colt Paterson,
Revólver de percusión Colt Paterson, No. 3, Modelo de cinturón, No. de serie. 156, americano, Nueva Jersey, c1838. Creador: Samuel Colt. Copyright:xHeritagex

Lejos de retirarse, la viuda de Colt reconstruyó la fábrica e incluso amplió la empresa, que condujo con mano de hierro hasta 1901. Ese año, poco antes de la muerte de Elizabeth, los hijos de Colt vendieron el negocio a un grupo inversor que decidió conservar el nombre de Colt para la fábrica y sus productos.

Con el correr de los años, la empresa aumentó su fama y sus arcas con la producción de la ametralladora Gatling, un arma manual de repetición inventada por Richard J. Gatling, y con una serie de pistolas semiautomáticas diseñadas por John M. Browning, entre las que destaca la Modelo 1911. Tras ser vendida por Colt Industries en 1989, la División de Armas de Fuego de Colt se reconstituyó como Colt’s Manufacturing Company. En la actualidad se dedica principalmente a la producción, bajo contrato del gobierno estadounidense, del fusil de asalto M16 en todas sus variantes y del fusil semiautomático AR-15. Sin embargo, cuando se menciona el nombre Colt lo primero que viene a la mente de la mayoría de las personas es la imagen de esos enormes revólveres Peacemaker con los que Henry Fonda o John Wayne mataban a los malos de las películas.

Temas Relacionados

Samuel ColtRevólver a repeticiónInventorPeacemakerÚltimas noticias

Últimas Noticias

La foto acertijo: ¿Quién es este niño que ayudaba a su padre a repartir leche y se volvió una leyenda del rock?

Hijo de una peluquera y un lechero, creció en el norte de Inglaterra entre astilleros, madrugadas de trabajo y una guitarra rescatada de la basura. La música fue su refugio desde pequeño y su destino

La foto acertijo: ¿Quién es

“Seré libre, igual que ese pájaro azul”: a 10 años de la muerte de David Bowie, el genio que hizo de su final una obra de arte

El 10 de enero de 2016 falleció uno de los grandes de la música de todos los tiempos. La enfermedad que padeció y su último álbum donde ensayó una despedida

“Seré libre, igual que ese

De intrigas reales a leyenda literaria en Los tres mosqueteros: la historia de Lucy Hay, la espía que inspiró a Milady de Winter

Documentos históricos, relatos apócrifos y secretos de la corte británica permiten reconstruir el perfil de una mujer cuya audacia, ambición y destino singular cruzaron los límites entre realidad y ficción en la literatura europea

De intrigas reales a leyenda

El oscuro legado de la moda victoriana: por qué los sombreros con plumas casi llevaron a la extinción a millones de aves

La fascinación por los tocados extravagantes en Europa y Estados Unidos impulsó un comercio devastador que marcó la historia de la biodiversidad y dio origen a los primeros movimientos de protección animal en el mundo

El oscuro legado de la

El enigma de Pompeya: por qué la fecha real de la erupción del Vesubio divide a la ciencia y a la historia

Nuevos hallazgos arqueológicos, manuscritos antiguos y evidencias inesperadas reavivan la discusión sobre el momento exacto de la tragedia. Qué pruebas deben considerarse definitivas para resolver el misterio, según National Geographic

El enigma de Pompeya: por
DEPORTES
El curioso caso que deberá

El curioso caso que deberá resolver Boca Juniors en este mercado de pases por el contrato “en el limbo” de un futbolista

Fue diagnosticado con una grave enfermedad, su hermano le donó un riñón y enfrentará al Manchester City: “Siempre estaré agradecido”

Hizo motocross, equitación y sorprendió ganando en el Dakar: quién es la joven piloto del bombero voluntario argentino

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

TELESHOW
El Negro Álvarez, a los

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

INFOBAE AMÉRICA

El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia tras el último ataque masivo de Rusia a Ucrania

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz y llamaron a una “revolución nacional” por el subsidio a combustibles

David Bowie por siempre: 6 canciones que resumen una obra extraordinaria

Platón, Tomás Moro y las utopías: la curiosa evolución del género literario que soñó con mundos mejores

Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves