Historias

Una mesa de tortura, dos adolescentes y un pacto mortal: la historia macabra de Dean Corll, el “Candyman” que aterrorizó Texas

Al menos veintiocho menores perdieron la vida en Texas por una red de abuso, sometimiento y complicidad adolescente en Houston que se convirtió en una cicatriz imborrable en la historia criminal de Estados Unidos

Guardar
Dean Corll, conocido como el
Dean Corll, conocido como el 'Candyman', utilizó su fábrica de dulces en Houston para atraer y asesinar a 28 niños y adolescentes entre 1970 y 1973

La aparente normalidad de la vida de Dean Corll, empresario local de una fábrica de dulces, encubría una trama de violencia y manipulación que se extendió sin despertar sospechas en la comunidad de Houston. Entre 1970 y 1973, este hombre —conocido como el “Candyman”— secuestró, abusó, torturó y asesinó al menos a 28 niños y adolescentes en Texas con la complicidad de dos jóvenes reclutados para llevarle víctimas.

Infancia y fábrica de dulces: la fachada perfecta

Dean Arnold Corll nació en 1939 en Fort Wayne, Indiana, en el seno de una familia humilde y trabajadora. El divorcio de sus padres cuando tenía siete años marcó un quiebre en su infancia, que quedó definida por la inestabilidad, los cambios constantes de residencia y una relación distante con ambos progenitores, tal como desarrolló Crime+Investigation.

Después de vivir en Memphis y posteriormente en Pasadena, Texas, su madre y su padrastro fundaron una pequeña fábrica de golosinas en el garaje familiar. Allí, Corll asumió tareas de responsabilidad desde muy joven, convirtiéndose en vicepresidente de la empresa, la Corll Candy Company, tras finalizar un corto periodo de servicio militar entre 1964 y 1965.

El reclutamiento de David Owen
El reclutamiento de David Owen Brooks y Elmer Wayne Henley Jr. fue clave en la red de secuestro y asesinato de menores liderada por Corll

La fábrica, ubicada estratégicamente frente a la escuela Helms Elementary, se transformó en el corazón de su doble vida. Los niños del barrio reconocían a Dean Corll por los caramelos que repartía generosamente, gesto que lo colocó como una figura amigable y confiable a los ojos de la comunidad.

Según Crime+Investigation, la Corll Candy Company no solo era el centro de sus actividades empresariales, sino también la herramienta principal para acercarse a sus futuras víctimas. Este acceso privilegiado, sumado a su trato afable, disimuló por años el horror que se gestaba detrás de las puertas de la fábrica.

La construcción de una red criminal: reclutamiento y manipulación

Corll no actuó solo: su capacidad para captar y someter a dos adolescentes resultó fundamental para la escala de sus crímenes. El primero de ellos, David Owen Brooks, lo conoció cuando tenía apenas 12 años y rápidamente quedó atrapado en una relación marcada por el poder y la manipulación.

Brooks encontraba en Corll no solo a un proveedor de regalos y dinero, sino una figura de autoridad y pertenencia en medio de su propia fragilidad familiar y emocional. En 1971, el joven le presentó a su amigo Elmer Wayne Henley Jr.. Aunque al principio Henley dudaba, pronto fue incorporado a la red.

Corll ofrecía dinero y regalos
Corll ofrecía dinero y regalos a sus cómplices adolescentes a cambio de que le llevaran nuevas víctimas para su red criminal

La metodología de reclutamiento quedó al descubierto en las confesiones judiciales. Henley relató que Corll le ofreció 200 dólares por cada niño que pudiera traerle, y montos superiores si se trataba de menores especialmente atractivos. Ambos adolescentes recibieron trabajos en la Corll Candy Company, lo que les otorgaba una máscara de normalidad.

La confianza cultivada por Corll, sumada a las carencias de sus cómplices, facilitó una maquinaria de captura que se extendió durante años. Si bien Henley afirmó inicialmente que pensaba que los chicos serían vendidos a una supuesta organización criminal, pronto fue testigo directo del verdadero destino de las víctimas, de acuerdo con Crime+Investigation.

Ambos jóvenes ayudaban a identificar, acercar y convencer a los menores del entorno. El proceso incluía invitaciones a supuestas fiestas, promesas de dinero fácil y juegos. En muchos casos, las familias de las víctimas confiaban en Brooks o Henley, lo que reducía la sospecha y permitía que los desaparecidos pasaran inadvertidos por largo tiempo.

Un método sistemático y brutal: secuestro, tortura y asesinato

El modus operandi de Corll era meticuloso y sádico. Después de atraer a los menores hasta su casa, los drogaba o emborrachaba antes de atarlos a una mesa de madera contrachapada diseñada especialmente para inmovilizar a las víctimas. Utilizaba sogas, esposas y vendas, y sometía a los jóvenes a jornadas prolongadas de abuso y tortura. Las sesiones podían durar desde varias horas hasta días enteros, durante los cuales los menores sufrían humillaciones, agresiones sexuales y golpes.

El modus operandi de Dean
El modus operandi de Dean Corll incluía secuestro, tortura y asesinato sistemático de menores, con la complicidad de dos jóvenes

La naturaleza repetitiva de la violencia —descrita en los relatos de Henley y Brooks— daba cuenta de una frialdad enfermiza. Corll alternaba entre quitar la vida a sus víctimas por asfixia o disparos de revólver calibre .22.

En ocasiones, la brutalidad iba acompañada de amenazas y castigos psicológicos, con los cómplices muchas veces obligados a presenciar o participar en los asesinatos, según Crime+Investigation.

Tras cada crimen, los cuerpos eran trasladados y enterrados en lugares alejados de la vista pública: un cobertizo alquilado, una playa cercana o un área boscosa. La policía recuperó numerosos restos a partir de las indicaciones de Henley y Brooks, pero hasta hoy se debate si el número de víctimas podría ser aún mayor.

Los casos comenzaron a llamar la atención solo cuando los padres empezaron a notar la desaparición de varios niños del mismo entorno y curso escolar. La respuesta policial, sin embargo, se vio ralentizada por la confianza que la comunidad tenía en Corll y sus allegados.

El caso se resolvió cuando
El caso se resolvió cuando Elmer Wayne Henley mató a Corll y confesó los crímenes, guiando a la policía a los lugares de entierro de las víctimas

El final y la revelación del horror

La madrugada del 8 de agosto de 1973 marcó el desenlace. Esa noche, Henley llevó a la casa de Corll a dos amigos, Rhonda Williams y Timothy Cordell Kerley, para consumir drogas y alcohol. La presencia de una joven desató la ira de Corll, quien terminó atando y amordazando a los tres después de drogarlos.

Henley, convencido de que su vida estaba en riesgo, suplicó para que lo liberara prometiendo colaborar en la tortura. En un momento de descuido, tomó un revólver y disparó seis veces a Corll, acabando con su vida de forma inmediata.

Después del asesinato, Henley acudió a la policía y confesó los crímenes, describiendo en detalle el accionar de Corll y su propio papel en los hechos. Brooks fue arrestado poco después y admitió su participación en la captación de menores, aunque negó haber cometido homicidios. Ambos guiaron a los agentes a los lugares donde los cuerpos habían sido enterrados, lo que permitió hallar numerosos restos y pruebas en distintos puntos de Houston y en la vivienda de Corll, incluyendo sogas, esposas y material utilizado para la tortura.

El caso conmocionó a la sociedad no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por la implicancia directa de menores como cómplices y la prolongada indiferencia social motivada por la apariencia inofensiva y generosa de Corll. Elmer Wayne Henley y David Owen Brooks fueron condenados a cadena perpetua. El número total de víctimas continúa siendo materia de debate, ya que con el tiempo se hallaron nuevos restos y persistieron dudas sobre posibles casos nunca descubiertos.

Temas Relacionados

Dean CorllAsesinatos en serie en HoustonCorll Candy CompanyElmer Wayne Henley Jr.David Owen BrooksCandymanNewsroom BUE

Últimas Noticias

De palomas mensajeras a algoritmos globales: la historia detrás de la pequeña oficina en Londres que se convirtió en la primera agencia de noticias mundial

El impulso innovador de Paul Julius Reuter transformó una modesta iniciativa en referente informativo global que aún crece. Desde mensajes artesanales hasta plataformas digitales que revolucionaron la comunicación financiera y periodística internacional, cómo fue su crecimiento

De palomas mensajeras a algoritmos

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México

El crimen organizado alcanzó una de sus expresiones más violentas con las acciones de este grupo, cuya captura reveló complicidades, métodos atroces y un legado de horror que aún interpela a la sociedad mexicana y la justicia contemporánea

Un rancho, 4 hermanas y

El enigma del Yeti: huellas gigantes, rituales himalayos y ADN que enfrenta la leyenda al rigor científico

Trazos en la nieve y relatos de antaño alimentaron durante décadas el mito. Nuevas investigaciones desmontan viejas creencias sin eliminar la fascinación ni el fervor cultural en la región

El enigma del Yeti: huellas

La odisea del helado: ingenieros persas, recetas de Versalles y la batalla entre Francia e Italia por el control de un placer mundial

El recorrido de esta delicia refleja una inusual convergencia de innovación, rivalidades y emociones que involucra a diferentes actores

La odisea del helado: ingenieros

La increíble historia de Sigurd I de Noruega, el rey vikingo que arriesgó todo por una hazaña legendaria

De batallas épicas a reliquias sagradas, su odisea revela giros sorprendentes que aún resuenan en las leyendas del norte

La increíble historia de Sigurd
DEPORTES
La impactante oferta que prepara

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

La promesa de Anthony Joshua a los familiares de sus amigos que murieron en el trágico accidente en Nigeria

La romántica propuesta de matrimonio de Lucas Blondel en un yate que sorprendió a Morena Beltrán: “El 2026 empezó así de increíble”

TELESHOW
Lucía Salinas estrena “HUMO: el

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky reemplazó al jefe de

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Las alertas por frío extremo interrumpen vuelos, trenes y escuelas en varios países europeos

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar