Un esclavo, un marinero y un emperador: el viaje del diamante Regente, la gema que sobrevivió a robos y se convirtió en leyenda

La gema se consolidó como emblema del poder restaurado en Francia ante Europa, según destaca National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diamante Regente, una de las gemas más valiosas de la historia europea, adquirió una relevancia política única cuando Napoleón Bonaparte ordenó su recuperación en 1804. Tras haberse perdido durante la Revolución Francesa, el diamante fue encontrado en París, lo que permitió a Napoleón incorporarlo a su corona imperial.

Según National Geographic, la gema se convirtió así en un emblema de legitimidad y autoridad, consolidando la imagen del nuevo emperador ante sus súbditos y el resto de Europa. Desde entonces, el Regente no solo fue una joya de incalculable valor económico, sino también un símbolo tangible del poder restaurado en Francia.

La historia del diamante Regente comienza en la India, donde fue hallado por un esclavo en la mina de Kollur, situada en la región de Golconda. Según relatos, el esclavo lo ocultó en una herida de su pierna para sacarlo de la mina, pero fue finalmente descubierto y asesinado por un marinero inglés, quien se apoderó de la piedra.

Este episodio, envuelto en violencia y codicia, alimentó numerosas leyendas que rodean la gema, incluyendo la creencia de que lleva consigo una maldición. El diamante terminó en manos de comerciantes británicos antes de iniciar su periplo hacia Europa, donde su fama ya precedía a su llegada.

Thomas Pitt y la transformación del diamante

Thomas Pitt, gobernador británico de Madrás, fue el siguiente propietario notable del diamante tras su salida de la India. Al adquirir la gema en el siglo XVIII, Pitt decidió trasladarla a Inglaterra, donde fue tallada por un lapidario holandés, reduciéndola a su forma actual de 140,64 quilates.

Napoleón incorporó el diamante Regente a su corona imperial como símbolo de legitimidad y autoridad en Francia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación, que requirió varios años y una inversión considerable, incrementó aún más el valor y el prestigio de la piedra. Bajo el nombre de “el diamante Pitt”, la gema circuló en los círculos más exclusivos de la nobleza europea, despertando el interés de las casas reales del continente.

Felipe de Orleans, regente de Francia durante la minoría de edad de Luis XV, adquirió el diamante a la familia Pitt en 1717. El Regente, como comenzó a llamarse desde entonces, fue añadido a las joyas de la corona francesa, convirtiéndose en la pieza central de la colección real.

Durante el reinado de Luis XV, el diamante fue engastado en la corona utilizada en la ceremonia de su consagración, consolidando su estatus como símbolo de la monarquía absoluta. Posteriormente, la gema pasó a formar parte de las insignias reales, luciendo en diferentes joyas y atavíos de los monarcas franceses.

El robo durante la Revolución Francesa

La Revolución Francesa marcó un punto de inflexión en la historia del diamante Regente. En 1792, durante el saqueo del tesoro real en el Hôtel du Garde-Meuble, la piedra desapareció junto a otras joyas de la corona. El robo generó conmoción en el país y alimentó la incertidumbre sobre el paradero del diamante.

El Regente, uno de los diamantes más valiosos de la historia europea, tiene un incalculable valor económico y simbólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras varios años de búsqueda, el Regente fue finalmente recuperado en París, aunque nunca quedó del todo clara la secuencia exacta de los hechos ni la identidad de quienes lo mantuvieron oculto durante ese periodo turbulento.

Con la restauración de la monarquía borbónica, el diamante Regente fue reintegrado a las colecciones reales y volvió a ocupar un lugar destacado en las ceremonias oficiales. Más adelante, durante el Segundo Imperio, la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, lució el diamante en la diadema imperial. El uso de la gema en estos contextos reafirmó su papel como símbolo de continuidad y esplendor dinástico, pese a los cambios políticos y sociales que atravesó Francia en el siglo XIX.

De joya imperial a patrimonio nacional

Tras la caída del Segundo Imperio y la proclamación de la Tercera República, el diamante Regente pasó a ser propiedad del Estado francés. Desde entonces, la gema se conserva en el Museo del Louvre, donde permanece expuesta como parte del patrimonio nacional.

El Regente, que a lo largo de los siglos sobrevivió a revoluciones, saqueos y cambios de régimen, sigue siendo una de las joyas más emblemáticas de la historia de Francia, atrayendo la atención de visitantes de todo el mundo y manteniendo vivo el legado de las casas reales y las leyendas que lo rodean.