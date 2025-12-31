Historias

¿El origen de los memes está en la antigua Roma? Descubren murales y grafitis que anticipan la sátira visual moderna

Las investigaciones en Pompeya y otros sitios arqueológicos revelan que la combinación de imágenes y frases ingeniosas ya servía para compartir críticas, bromas y reflexiones colectivas

Los grafitis romanos anticipan los
Los grafitis romanos anticipan los memes actuales al combinar humor gráfico y sátira en muros públicos (Facebook)

Carcajadas, burlas y ocurrencias visuales recorrían las calles romanas mucho antes de la invención del cómic moderno y, más aún, de los ahora afamados “memes”. Escenarios cotidianos en tabernas, baños públicos o muros anónimos eran los lienzos para artistas aficionados. Desde dibujos caricaturescos hasta inscripciones pícaras, el humor gráfico circulaba de forma libre, reflejando tanto los gustos simples del pueblo como los gestos irónicos de una élite culta.

Las investigaciones modernas permitieron observar que estas expresiones visuales ocupaban un lugar inevitable en el día a día romano. Las paredes de Pompeya, cubiertas por cenizas en el año 79, conservan una vitalidad sorprendente. Cenas tumultuosas, gladiadores en situaciones absurdas, animales irreverentes y personajes burlones integran escenas en las que el humor funciona como puente entre los habitantes de la época y quienes las observan hoy.

Según especialistas consultados por How Stuff Works, la participación popular en el arte humorístico demuestra que no solo se trataba de entretenimiento, sino también de una forma de diálogo social.

Las paredes de Pompeya conservan
Las paredes de Pompeya conservan caricaturas y chistes visuales que reflejan la vida cotidiana y la ironía romana (Facebook)

El análisis de murales en Jordania, difundido recientemente en publicaciones académicas, refuerza la hipótesis de que estos elementos gráficos y satíricos excedían el arte decorativo monumental. Las viñetas pintadas o grabadas sobre yeso permitían a los romanos compartir chistes, ironizar sobre eventos políticos o burlarse de personajes conocidos.

De acuerdo con estudios citados en How Stuff Works, frases breves y dibujos acompañados de inscripciones en arameo o latín evidencian una clara voluntad de provocar la risa y de complicidad colectiva.

De los muros antiguos a la cultura contemporánea

El fenómeno de los grafitis romanos supera la categoría de simple travesura. Los sitios arqueológicos y proyectos de documentación, como el “Ancient Graffiti Project”, sistematizaron ejemplos donde la agudeza verbal y visual desafía el paso del tiempo. Muchos mensajes retratan el amor, las rivalidades y la vida social con un grado de ironía que anticipa los formatos del humor actual.

Investigaciones recientes demuestran que el
Investigaciones recientes demuestran que el arte humorístico romano era un diálogo social y no solo entretenimiento (Facebook)

How Stuff Works detalló que yacimientos como Pompeya concentran una riqueza temática comparable al contenido de cualquier red social moderna.

Los motivos más repetidos en los muros incluyen escenas de banquetes convertidos en situaciones grotescas, personajes borrachos perseguidos por animales, referencias a encuentros sexuales y críticas satíricas a figuras públicas.

La paleta de colores, aún vibrante después de siglos, y la frescura de los trazos otorgan a estas imágenes una inmediatez que sorprende a historiadores y visitantes. Según los arqueólogos citados, cada mural o grafiti acerca el pasado a observadores actuales precisamente porque comparte la intención universal de provocar una sonrisa.

Murales y viñetas en yeso
Murales y viñetas en yeso permitían a los romanos compartir chistes, ironizar sobre política y burlarse de figuras públicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conservación de estos testimonios se debe a la protección fortuita de la ceniza volcánica en Pompeya y al clima seco en las tumbas jordanias. El trabajo de restauración reciente y la documentación fotográfica permitieron ampliar el conocimiento sobre el humor gráfico romano.

La combinación de ilustraciones y pequeños textos ayudó a fijar chistes visuales en la memoria colectiva, funcionando como una suerte de historieta ancestral, según precisó How Stuff Works.

La interrelación entre dibujo y palabra, sumada al carácter espontáneo de los mensajes, consolidó un arte que resultaba cercano a cualquier observador. A diferencia de las grandes esculturas o mosaicos dedicados a emperadores, estos murales buscaban la empatía inmediata.

Escenas de banquetes grotescos, personajes
Escenas de banquetes grotescos, personajes borrachos y sátira sexual dominan los motivos de los grafitis romanos (Wikimedia)

Especialistas en iconografía antigua reconocen que muchos temas siguen vigentes en el humor gráfico actual: referencias sexuales explícitas, sátira política y bromas sobre la muerte o la mala suerte.

La comparación entre hallazgos de distintas ciudades romanas refuerza la idea de una cultura gráfica profundamente arraigada, con códigos que trascendieron fronteras e idiomas.

Los estudios coinciden en que la risa y el humor visual formaban parte del capital simbólico romano, funcionando como mecanismo de integración y resistencia frente a incertidumbres sociales o catástrofes.

Una lectura contemporánea de estas expresiones confirma su valor universal. Los descubrimientos demuestran que la risa, la complicidad y la crítica forman parte inherente del registro gráfico de la humanidad. El humor romano, lejos de extinguirse, mantuvo su vigencia y permanece en diálogo con la cultura visual de cada generación.

