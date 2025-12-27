El hallazgo casual de los restos del jerarca nazi muy cercano a Hitler, que firmó el decreto para exterminar a los judíos

Martin Bormann, en pleno apogeo del nazismo, camina apenas un par de pasos detrás de Adolf Hitler

El hallazgo del cadáver de Martin Bormann, uno de los personajes más influyentes y enigmáticos del nazismo, marcó el cierre de una de las búsquedas más extensas y debatidas del siglo XX. Por casi treinta años, la figura de Bormann permaneció envuelta en misterio, alimentando teorías y relatos sobre su posible huida y supervivencia tras la caída del Tercer Reich.

La aparición de sus restos cerca de la estación Lehrter en Berlín, el 28 de diciembre de 1972, puso fin a décadas de especulación sobre el destino final del hombre que, en vida, se movió siempre en las sombras del poder nazi.

Bormann nació en 1900 en el antiguo territorio de Prusia y, tras una juventud marcada por la violencia política y la inestabilidad de la posguerra, se integró tempranamente a los círculos nacionalistas radicales. A los 24 años, fue condenado a un año de prisión por su participación en el asesinato de Walter Kadow, un hecho que evidenció la brutalidad de las pugnas políticas en la Alemania de la época. Más adelante, su ascenso en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) lo llevó a ocupar puestos clave, destacándose por su habilidad para la intriga y la administración burocrática.

Martin Bormann, secretario privado de Adolf Hitler: el poder en las sombras del régimen nazi

En la estructura del poder nazi, Bormann llegó a ser el secretario privado de Adolf Hitler, el encargado de filtrar información hacia y desde el Führer, gestionar sus finanzas personales y organizar tanto los grandes congresos como los nombramientos y despidos dentro del partido. Su influencia, aunque menos visible que la de figuras como Heinrich Himmler y Hermann Göring, resultó decisiva en la administración del régimen y en la implementación de políticas de persecución y exterminio. La confianza que Hitler depositó en él se reflejó, entre otros aspectos, en el encargo de las renovaciones edilicias de la residencia privada de Berghof y en el control total de la economía de guerra tras la caída en desgracia de Rudolf Hess.

Durante la guerra, Bormann se caracterizó por su implacable postura contra los judíos y su participación activa en la extensión de las Leyes de Núremberg a los territorios ocupados del Este que estableció la represión, aislamiento y expulsión de la vida social de la población judía. Estableció como “permanente” la “Solución Final” planeada por la cúpula nazi: la eliminación física de los judíos de Europa, estimada en 11 millones de personas.

En uno de sus pocos pronunciamientos públicos, sentenció: “El Nacionalsocialismo y el Cristianismo son irreconciliables”, frase que lo definió como un ferviente anticristiano dispuesto a expulsar del partido a los miembros del clero. Además, firmó el decreto que otorgó poderes absolutos a Adolf Eichmann sobre la “Solución Final”, decidiendo que la población judía quedara bajo la jurisdicción directa de la Gestapo.

Martin Bormann gozaba de la extrema confianza de Adolf Hitler

La caída de Berlín en 1945 precipitó la desaparición de Bormann. El 30 de abril de ese año, mientras Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaban en el búnker de la Cancillería, Bormann se encontraba en las inmediaciones, participando en los últimos momentos del régimen nazi.

Bormann fue el primero en comprender que la era del Tercer Reich había concluido. Se ocupó personalmente de trasladar el cuerpo de Eva Braun fuera del estudio y presenció, junto a otros colaboradores cercanos, la incineración de los cadáveres de Hitler y de su pareja, una medida destinada a evitar que cayeran en manos soviéticas.

Poco después, Bormann desapareció en medio del caos de la derrota alemana. Durante años, su paradero fue objeto de innumerables especulaciones. Hubo reportes de que había sido visto en lugares tan distantes como Moscú, Rusia, por entonces la URSS; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; Sydney, Australia, y Bariloche, en Argentina. Según reconstrucciones periodísticas, en total se registraron 57 versiones diferentes sobre su posible ubicación, lo que llevó a los aliados a juzgarlo en ausencia durante los juicios de Núremberg y a condenarlo a la horca.

Martin Bormann fue enjuiciado en ausencia en Núremberg: fue uno de los responsables del Holocausto

En 1963, Albert Krumnow, un empleado jubilado de Correos, contó ante la policía alemana que el 8 de mayo de 1945, el día que finalizó la Segunda Guerra en Europa, los soviéticos le habían ordenado a él y a sus compañeros enterrar dos cuerpos hallados cerca del puente ferroviario vecino a la estación Lehrter. Uno, según el relato de Krumnow, vestía con el uniforme de la Wehrmacht, en tanto el otro solo llevaba su ropa interior. Uno de sus compañeros, de apellido Wagenpholf, había encontrado en el segundo cuerpo una cartilla de médico de las SS que lo identificaba como el doctor Ludwig Stumpfegger. La cartilla fue a parar a manos del jefe de correos, que la puso a disposición de los rusos, que la destruyeron. Uno de los empleados de Correos le escribió a la esposa de Stumpfegger para darle una ubicación estimada de dónde estaba enterrado el cuerpo del médico nazi.

En 1965, el periodista Jochen von Lang de la revista alemana Stern publicó una investigación que sostenía -a partir de la historia de los empleados de Correos- que Bormann había muerto en Berlín y que sus restos yacían cerca de la estación ferroviaria Lehrter, enterrados en las inmediaciones de una antigua plaza de exposiciones. Inicialmente, pocos creyeron en esta versión, y el misterio en torno a su figura continuó vigente durante varios años más. No fue sino hasta 1972, cuando las obras de infraestructura en la zona provocaron el hallazgo fortuito de restos humanos, que la hipótesis de von Lang comenzó a cobrar fuerza.

Hubo una enorme cantidad de versiones acerca de la presencia de Martin Bormann en muchos lugares después de la Segunda Guerra. Eran erróneas

El 28 de diciembre de ese año, Willi Stein y su ayudante Jens Friese trabajaban en la excavación de una zanja para una conexión de agua. La perforadora hidráulica operada por Stein topó con un hueso, y al continuar removiendo tierra, ambos obreros descubrieron un cráneo y más restos óseos. Tras informar al ingeniero jefe de la obra y a la Central de Policía de Berlín, los restos fueron recogidos y días después clasificados con la inscripción: “Cadáver número 24. Presumiblemente: Bormann Martín”. Las excavaciones que se habían hecho en la década de 1960 se localizaron muy cerca de donde fue el hallazgo.

A partir de ese hallazgo las autoridades emprendieron una serie de análisis forenses para identificar los restos, empleando métodos de la época como la comparación odontológica y el estudio de las lesiones óseas. Los exámenes revelaron la presencia de fragmentos de vidrio en la mandíbula, lo que apuntaba al uso de una cápsula de cianuro, en consonancia con los testimonios de quienes aseguraban que Bormann había elegido suicidarse antes de ser capturado por los soviéticos. Adicionalmente, el estado de conservación de los huesos y la ubicación exacta del hallazgo coincidían con las declaraciones de otros nazis que participaron en el intento de escape de Berlín.

El impacto de este descubrimiento fue inmediato. Durante décadas, la figura de Bormann había sido asociada a leyendas sobre redes de fuga nazis y refugios en varios lugares, alimentadas por testimonios parciales y supuestas apariciones en diferentes continentes. La confirmación científica de su muerte en Berlín, en las horas finales de la Segunda Guerra Mundial, desmanteló gran parte de esas especulaciones y ofreció una explicación coherente con los hechos documentados por testigos presenciales.

La reconstrucción de los momentos finales de Bormann describe una huida desesperada a través de las ruinas de Berlín. Integrando un pequeño grupo de jerarcas nazis, intentó abrirse paso entre las líneas soviéticas. Lo intentó pero no lo logró.

Martin Bormann presenció la cremación de los cuerpos de Adolf Hitler y Eva Braun

Bormann junto al médico Ludwig Stumpfegger y el Jefe de las Juventudes Hitlerianas, Artur Axmann caminaron por las vías del ferrocarril hacia la estación Lehrter. Por alguna razón, y así lo relató más tarde, Axmann decidió separarse y tomar la dirección contraria, pero se encontró con una patrulla soviética y regresó con sus compañeros, pero sólo vio dos cuerpos tendidos sobre un puente cercano a las vías, a los que más tarde identificaría como los de Bormann y Stumpfegger. Los dio por muertos y esa es la versión que contó a los aliados. Ambos cuerpos fueron hallados el mismo día de diciembre de 1972. Ambos nazis habían tomado cianuro, tal como otros dirigentes del régimen habían hecho en circunstancias similares.

La identificación definitiva de los restos de Bormann no solo cerró una de las incógnitas más persistentes de la posguerra, sino que también reveló el carácter meticuloso y reservado del hombre que supo manejar los hilos del poder nazi desde la penumbra. A diferencia de otros jerarcas, cuya notoriedad pública los convirtió en símbolos reconocibles del régimen, Bormann cultivó una imagen discreta, actuando como intermediario y ejecutor de las órdenes más sensibles de Hitler.

El proceso criminal contra Bormann en Núremberg se desarrolló en ausencia del acusado. Los fiscales aliados, convencidos de que había logrado escapar, lo incluyeron entre los principales responsables de los crímenes del nazismo y lo condenaron a la horca en 1946. No había dudas: fue uno de los responsables del Holocausto.

Adolf Hitler en el casamiento de Martin Bormann

En la década de 1970, la investigación forense en Alemania había avanzado lo suficiente para permitir una identificación más precisa de restos humanos, incluso tras décadas de enterramiento. Los expertos alemanes emplearon técnicas de odontología forense para comparar las piezas dentales encontradas con las fichas médicas de Bormann. El resultado fue una coincidencia total. Además, los testimonios de personas que participaron en el intento de fuga, coincidieron en que Bormann fue visto por última vez en la zona donde finalmente aparecieron sus restos.

La noticia del hallazgo y la posterior identificación de los huesos de Bormann generó repercusiones internacionales. Las autoridades alemanas y medios de todo el mundo informaron sobre el desenlace del caso, mientras historiadores y periodistas revisaban las evidencias para descartar definitivamente cualquier posibilidad de supervivencia.

El hallazgo de los restos también contribuyó a esclarecer los acontecimientos ocurridos en el búnker de la Cancillería en los días finales del nazismo. Bormann no solo estuvo presente en los momentos previos al suicidio de Hitler, sino que además desempeñó un papel clave en la organización de la fuga de los últimos colaboradores del Führer. A pesar de los intentos de algunos de estos jerarcas por escapar de Berlín, la mayoría fue capturada o murió en el intento.

A principios de 1973, Alemania determinó que debía realizarse la reconstrucción facial de los dos esqueletos. A partir de ese hecho, se confirmaron las identidades: Alemania Occidental declaró entonces oficialmente muerto a Bormann y a Stumpfegger. Se impidió a las familias que incineraran los huesos para realizar futuros exámenes forenses si fuese necesario.

El pozo donde fueron encontrados los restos de Martin Bormann y Ludwig Stumpfegger en 1972

Un cuarto de siglo más tarde, en 1998, con la técnica del ADN en pleno crecimiento, Alemania ordenó una nueva identificación, esta vez genética. Los científicos del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, compararon el ADN de los huesos de Bormann con una prueba de sangre de una mujer de 83 años, nieta de Amalie Vollborn, hermana de Antonia Vollborn, madre de Bormann. La información genética coincidió. Sus restos, que fueron incinerados, se convirtieron en cenizas que terminaron en el fondo del mar Báltico, el 16 de agosto de 1999.

La vida de Bormann estuvo marcada por la lealtad absoluta a Hitler y la disposición a ejecutar sin vacilaciones las políticas más horrendas del régimen. Su capacidad para operar desde la discreción, manejando información confidencial y recursos financieros de enorme magnitud, lo convirtió en una figura temida incluso dentro del propio partido nazi.