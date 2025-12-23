Un niño en un globo, una búsqueda frenética y la verdad detrás del engaño que interrumpió el tráfico aéreo y cautivó a millones

El niño del globo fue un caso que no pasó inadvertido (Netflix)

El caos fue tan grande que se cerró la actividad del Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, Estados Unidos. En octubre de 2009 los padres de un niño de apenas seis años denunciaron que el pequeño había volado de su casa dentro de un globo de helio color plateado y con forma de OVNI. No lo hallaban. Entonces comenzó la investigación.

Las autoridades iniciaron una búsqueda frenética. Lo extraña de la noticia hizo que los medios de comunicación se interesaran en el caso. Helicópteros de varias cadenas de televisión -llamadas por los padres- siguieron las peripecias del globo, que llegó a volar a unos 2.000 metros de altura y terminó aterrizando en un campo completamente vacío. Los padres habían dicho que el niño se había subido a una especie de canasta del globo. Y allí adentro había partido a surcar los cielos de Colorado.

Mientras los medios de comunicación transmitían desde la puerta de la casa de la familia, el pequeño, llamado Falcon y desde entonces bautizado como “Balloon Boy/Niño del globo” apareció lo más tranquilo. Siempre había estado dentro de la vivienda familiar ubicada en Fort Collins, Colorado. Escondido en un ático que la policía no escudriñó cuando lo buscaron.

El pequeño Falcon Heene se quedó dormido sobre un ático que había sobre el garaje de la casa familiar

Richard Heene, el padre de Falcon, conocido por los medios locales como científico aficionado e inventor de aparatos para investigar desastres naturales, coqueteaba junto a su esposa Mayumi con la intención de ser famosos: habían participado de un reality show.

Una vez que el niño apareció llegaron las notas con los medios. En una entrevista en CNN Richard Heene le preguntó a su hijo por qué no había contestado cuando lo llamaban y este respondió: “Dijiste que lo hacíamos por el show”. Fue entonces que comenzaron las sospechas de que todo había sido un armado.

Algo que se confirmó con la investigación judicial que terminó meses después con una condena firmada el 23 de diciembre de 2009, hace exactamente 16 años. El padre del niño fue sentenciado por un tribunal del estado de Colorado, a 90 días de cárcel y cuatro años de libertad condicional. Su esposa Mayumi fue condenada a 20 días de servicio comunitario. La pareja tuvo que pagar 42.000 dólares, el equivalente a los costos del operativo de rescate lanzado por las autoridades tras el engaño. El fiscal argumentó entonces que los dos debían afrontar períodos de cárcel como elemento disuasorio contra otros que quisieran realizar un montaje similar para ganar dinero y publicidad.

En 2010 los Heene se mudaron desde Colorado a la Florida. Intentaban buscar alejarse de las cámaras de televisión

El caso se actualizó a mediados de 2025 con el estreno del documental de Netflix centrado en el caso de “Balloon Boy” en el que los Heene narran, desde su perspectiva, las consecuencias que vivieron por el fenómeno mediático y la investigación penal tras lo ocurrido en 2009.

La atención masiva desatada por la desaparición de Falcon y la posterior revelación de que nunca estuvo en peligro sigue siendo objeto de debate. El documental de Netflix reúne todos los puntos de vista: tanto el judicial y mediático, que enmarcaron el hecho como un engaño en busca de fama, como el familiar, que insiste en la veracidad de su versión y en la ausencia de cualquier confabulación.

“Recuerdo que me sentí mal por haber hecho algo mal. Pero si lo pienso ahora, yo tenía seis años y todos esos adultos tomaron cualquier cosa que yo decía, la unieron como pudieron, crearon otra cosa y lo convirtieron en algo inmenso. Es desconcertante”, dijo Falcon en la producción de Netflix, ya con 22 años, reconstruyendo la experiencia que marcó su infancia.

Falcon Heene habló en el documental de lo que le había sucedido cuando apenas tenía 6 años (Netflix)

El globo que desencadenó la crisis surgió de la afición de Richard Heene por los experimentos científicos caseros —sentía especial interés por grabar estos proyectos, incluso involucrando a sus hijos en la persecución de tornados—. Según Richard, la intención nunca fue soltar el aparato: el objetivo era que flotara aproximadamente seis metros sobre el suelo de la casa en Fort Collins. Construido con la forma de un platillo volador, resultaba llamativo para un niño. Falcon recuerda: “Hay un compartimento que era perfecto para mi tamaño. Yo quería vivir ahí”.

Después de varios intentos de subir al globo y recibir retos de su padre, Falcon relató que, asustado, decidió regresar a su escondite favorito en el ático del garaje, donde “me aburrí y me quedé dormido”.

Mientras la búsqueda continuaba tanto en aire como en tierra, Falcon dormía en ese espacio oculto. Al despertar, presenció un ambiente de confusión en la casa y llegó a toparse con varias personas, aunque ninguna lo reconoció como el niño por el que todos estaban preocupados. Afuera, la atención mediática y la movilización de los servicios de emergencia alcanzaban niveles inusuales para una familia en esas circunstancias.

El momento del aterrizaje del globo en aquel octubre de 2009. Los medios pusieron helicópteros para seguirlo (Netflix)

En el documental, el investigador Bob Heffernan, de la oficina del sheriff del condado de Larimer, comparte en el documental la valoración policial del momento: “También supe que los Heene se habían esforzado mucho para conseguir su propio programa de televisión. Sería útil que terminaran en las noticias o que su nombre apareciera en algún sitio. Yo creo que esa fue su motivación para esta farsa".

Sin embargo, en el documental llamado “Trainwreck: Balloon Boy/Fiasco total: El niño del globo”, los padres niegan con contundencia ese supuesto. Ante las imágenes y comentarios que relacionan ambos sucesos, Richard sostiene: “Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba siquiera a considerar hacer algo que podría salir mal y enviarme a la cárcel? ¿Cómo iba a conseguir un programa de televisión así?“.

Dijeron los padres que habían aceptado su culpabilidad por miedo y no porque fueran responsables. Estaba en juego la posible deportación de Estados Unidos de la madre, de nacionalidad japonesa.

A quienes ven en su aparición en el reality Wife Swap una confirmación del supuesto afán de protagonismo. En ese programa que se emitió entre 2004 y 2010, dos familias de diferentes extractos sociales cambiaban de madre. Richard les responde: “La gente nos acusaba de estar hambrientos de fama porque participamos en Wife Swap, lo cual no es cierto en absoluto. Jamás habría aceptado en un millón de años. Me parecía algo asqueroso. Pero nos ofrecieron pagarnos, y necesitábamos dinero".

Los Heene con sus tres hijos. El menor, Falcon, fue quien teóricamente se había metido en el globo

Como argumento adicional de su inocencia, Richard apunta hacia los videos caseros en los que tanto él como su esposa reaccionan entre gritos y angustia al ver el globo emprender el vuelo sin control. Asegura que ese material mostró una reacción real y espontánea, no una actuación para convencer a las cámaras.

La familia insiste en que la declaración de Falcon en CNN debe comprenderse en su contexto. Richard matiza: “Sólo tenía seis años”, advirtiendo sobre el riesgo de sacar conclusiones de las palabras de un niño tan pequeño. Tras la tormenta mediática y su paso por el sistema judicial, los Heene se trasladaron en 2010 de Colorado a Florida para conseguir anonimato y distanciarse de la atención pública.

El documental deja constancia de que, pese a toda la polémica y a sus consecuencias, Richard no abandonó su interés por los experimentos. El cierre de la historia lo muestra anticipando, sin detalles, un nuevo invento sobre el que limita su información a: “Estoy trabajando en algo nuevo y será realmente grande”.

Tráiler serie " Fiasco total: El niño del globo"

A pesar de la negativa de los Heene de haber inventado la historia, en 2019 el periodista Robert Sánchez escribió un artículo para una revista que daba por tierra con la versión familia. Encontró a los Heene en el estado de Nueva York. Desde Florida habían viajado hasta allí: el matrimonio y sus tres hijos. El menor era el del caso del globo. Fue entonces que la pareja le dio acceso al material del caso. Y el periodista encontró pruebas irrefutables de la planificación del hecho. Un manuscrito de Mayumi confirmó todo. No hubo dudas.

Richard y Mayumi Heene finalmente lograron obtener su indulto. En diciembre de 2020, el gobernador de Colorado, Jared Polis, perdonó a la pareja: “Richard y Mayumi han pagado el precio a ojos del público, han cumplido sus condenas y es hora de que todos sigamos adelante”. Desde entonces, Richard Heene pudo votar nuevamente, uno de los derechos que se le había quitado con la condena que fue firmada hace 16 años.