Las aventuras del “hombre cabeza de alfiler”: la estrella de circo que fue adoptado por un domador de leones y llegó al cine

La aparición de Schlitzie en la película "Freaks"

Aquella mañana, el sol caía sobre el toldo rayado del Circo Tom Mix en algún pueblo de la California de los años treinta del siglo pasado. En la pista se mezclaba el olor a aserrín y a manzanas azucaradas, mientras los niños tiraban de las faldas de sus madres para acercarse al misterio. Allí, entre jaulas, payasos y hombres forzudos, un cuerpo menudo, vestido con una túnica infantil de estampados chillones, bailaba y reía con alegría, mientras el público se preguntaba si lo que tenía enfrente era un hombre o una broma cruel de la naturaleza. Era Schlitzie, “el hombre cabeza de alfiler”.

Entre la fascinación y el horror

Schlitzie, cuyo nombre real nunca se registró con certeza —algunos documentos sugerían “Simon Metz”, otros imaginaban apellidos prestados por dueños o representantes—, había nacido, según la mayoría de las fuentes de la época, en Nueva York en 1901. Desde su aparición en la vida pública, fue conocido por presentar microcefalia: un cráneo diminuto, un cerebro subdesarrollado y un aspecto que desafiaba la lógica de la biología popular, según la terminología médica de la época.

Pero en la carpa del circo, nada de eso importaba. Lo que contaba era el efecto: el “shock”. Los anuncios lo exhibían como “El eslabón perdido”, y su figura aparecía una y otra vez en carteles polvorientos, rodeado de palabras como “extraordinario”, “asombroso”, “único”.

Detrás del telón, la escena era otra. Schlitzie no entendía del todo el motivo de aquellas miradas. Aplaudía, reía y se movía con la soltura de quien no teme al ridículo. De algún modo, su triunfo era sobrevivir. Los demás artistas—acostumbrados a la vida desarraigada del espectáculo ambulante—lo cuidaban con ternura.

Una niñez suspendida

“—¿Querés ver el truco de la moneda?”, preguntaba Schlitzie a los niños que se asomaban intrigados al backstage del escenario. Su voz aguda, risueña, se prolongaba en carcajadas que rebotaban entre los cortinados. Nadie podía adivinar la edad de aquel ser humano: a veces parecía un bebé y otras veces un abuelo extraviado en su propia infancia.

La microcefalia de Schlitzie hacía que tuviera el aspecto y las capacidades mentales de un niño de cuatro años, a pesar de que pasaran los años. Decía frases simples, amaba los dulces y los colores vistosos, y su alegría no conocía de dobleces. No podía ni escribir ni leer, pero se orientaba con los sonidos de la carpa y con el ritmo de los pasos de los otros artistas.

El director del circo solía presentarlo con voz ceremoniosa: —Con ustedes, el hombre-niño, la maravilla viva.

Schlitzie levantaba su mano y saludaba. El público, arrastrado por una extraña mezcla de compasión y morbo, respondía con aplausos contenidos. Nadie salía igual después de mirarlo a los ojos. Había en su sonrisa algo que desarmaba la lógica misma del espectáculo.

Los días de feria y la familia elegida

La vida de Schlitzie se tejía entre giras y estaciones sin nombre. No hubo nunca una familia de sangre conocida, pero los operadores y compañeros de circo se convirtieron en sus tutores, amigos y hermanos a la fuerza. Fue adoptado, al menos formalmente, por George Surtees, un domador de leones que veía en el pequeño una responsabilidad tan sagrada como cualquiera de sus fieras.

“No lo trates como a un fenómeno. Es solo alguien que necesita cariño”, solía advertir George Surtees al nuevo personal. Pero el mundo fuera de la carpa era mucho más feroz que la jaula de los leones.

El circo a veces se detenía por semanas en las mismas ciudades. Allí, Schlitzie acompañaba a los payasos —de quienes aprendió el arte de la pantomima y algunos trucos simples—, y formaba pequeños rituales: compartir el desayuno, jugar con las telas de colores, ayudar a lavar los trajes. Muchos decían que era la alegría del grupo por su risa contagiosa. Otros, en cambio, aseguraban que la tristeza verdadera de la carpa se medía por las veces que Schlitzie miraba por la ventana, preguntando si habría espectáculo esa noche.

Freaks: el estrellato involuntario y el precio de la mirada

En 1932, la historia de Schlitzie cambiaría para siempre. El director Tod Browning lo eligió para un papel fundamental en la película Freaks, un filme que reunía a auténticos “raros” de circo en retratos de humanidad y horror.

Browning, obsesionado con los márgenes, veía en Schlitzie una pureza total. El rodaje tuvo algo de liturgia: en los descansos, el director lo protegía de las burlas y del frío. En la pantalla, Schlitzie emergía como un símbolo de inocencia desprotegida, rodeado de otros monstruos humanos, en una familia tan improbable como verdadera.

El film elevó a Schlitzie al rango de celebridad culta. Sin embargo, la fama nunca cambió la esencia de su existencia. El niño eterno del circo seguía esperando la hora del espectáculo, ajeno a los debates morales y estéticos que desataba su presencia.

Entre la cultura pop y el olvido

Con el paso del tiempo, la imagen de Schlitzie se fue transformando en un icono. Su rostro apareció impreso en camisetas, pósters y revistas especializadas en historia del circo y cultura popular underground. Algunos críticos lo definieron como el “símbolo de la inocencia enjaulada”, otros escribieron ensayos sobre la ética de su exhibición.

Los testimonios recopilados por estudiosos y fanáticos del “sideshow” coinciden en describirlo como un ser radiante, incapaz de la maldad, cuya única demanda era el afecto y la atención de los otros. A sus compañeros de escena, Schlitzie les enseñó la posibilidad de una humanidad más simple y directa.

“—¡Madre! ¡Madre!”, gritaba alegremente al encontrarse con alguna mujer del público, quizá buscando en cada rostro maternal la promesa de un refugio, o simplemente repitiendo las palabras que más le gustaban.

Algunos relatos sitúan a Schlitzie en los suburbios de Los Ángeles al final de su vida, viviendo bajo el cuidado de amigos de la familia Surtees, cuando el mundo de los circo empezó a desvanecerse como un truco viejo.

El ritual diario: el arte de la repetición

La cotidianeidad de Schlitzie tenía la estructura que le permitía vivir en calma. Cada mañana empezaba igual: despertar en su pequeña cama, mirar la luz filtrarse a través de la tela roja de la carpa, escuchar los ruidos del montaje. Los trabajadores lo acompañaban al desayuno, donde él elegía siempre el pan más blando y el jugo de color más brillante.

Después, la rutina de preparación para el show: el vestido floreado, la limpieza de las manos, el retoque del peinado. “Hoy será un buen día, Schlitzie”, le decía alguna de las mujeres encargadas del vestuario. Él respondía con una mirada luminosa.

Toda su vida fue un loop de espectáculos, viajes y rituales sin fin. Y cuando la música cesaba, deambulaba entre los pasillos como si echara de menos los ojos atentos de la multitud.

A finales de los setenta, con los circos venidos a menos y la lógica del espectáculo cambiando de piel, la vida de Schlitzie se fue apagando en silencio. Murió en 1971, según los registros oficiales.

La prensa de la época apenas dio cuenta de su partida. Algunos periódicos pequeños publicaron breves notas. Los conocidos del medio circense recordaron su nombre en cartas y anécdotas compartidas en bares de segunda mano.

Hay algo profundamente conmovedor en la persistencia de la memoria de Schlitzie. Cada tanto, algún visitante de ferias antiguas o fanático del cine de culto rescata su imagen: la cabeza pequeña, los ojos grandes, la mueca alegre que desdramatizaba toda tragedia.

En la película Freaks, la voz de Schlitzie resuena como un eco infantil, flotando entre imágenes oníricas y la amenaza de la violencia. Para muchos espectadores modernos, es ese breve instante de verdad lo que justifica toda la película. Y la vida del “hombre cabeza de alfiler”.