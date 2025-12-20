Una escena doméstica, una caída desde la ventana y un video revelador: el misterio detrás de la muerte de Nada Huranieh en Michigan

El hijo adolescente, Muhammad Altantawi, fue arrestado y acusado de asesinato tras inconsistencias en su testimonio y pruebas de video (Captura de pantalla: FOX 2 Detroit)

Era una mañana apacible de agosto en Michigan cuando una adolescente encontró a su madre sin vida bajo una ventana. Las primeras miradas apuntaron al suicidio o a un trágico accidente doméstico, pero algo no encajaba: una casa en calma, una familia marcada por secretos y, en el trasfondo, cámaras que grababan cada movimiento.

Nadie imaginaba que aquella caída ocultaba una verdad mucho más sombría, ni que el asesino estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía suponer.

Un hallazgo que destrozó la tranquilidad familiar

La historia comenzó el 21 de agosto de 2017, cuando Aya Altantawi, de 14 años, halló a su madre, Nada Huranieh, inconsciente en el patio de su casa en Farmington Hills, Michigan. La mujer yacía bajo una ventana del segundo piso y el desconcierto fue inmediato.

En pleno pánico, Aya alertó a su hermano Muhammad y pidió auxilio al 911, tratando de seguir las indicaciones para reanimar a su madre, aunque los esfuerzos resultaron inútiles.

Minutos después, los paramédicos solo pudieron constatar el fallecimiento de Nada. El entorno reforzaba la teoría de un accidente: una escalera, productos de limpieza y un trapo junto a la ventana abierta.

Nada, madre de tres hijos y originaria de Siria, vivía en Estados Unidos con su esposo, el doctor Bassel Altantawi, aunque estaban en medio de un tormentoso divorcio y denuncias de violencia familiar, según desarrolló People.

Las cámaras de vigilancia en la casa de Farmington Hills fueron clave para descubrir la verdad detrás de la muerte de Nada Huranieh (Captura de pantalla: FOX 2 Detroit)

El giro: tecnología y forenses desnudan la verdad

La autopsia realizada por el doctor Ruben Ortiz-Reyes fue fundamental para comprender lo que realmente había ocurrido. Determinó que la causa de muerte había sido asfixia, acompañada de un traumatismo craneal, y que la víctima presentaba una contusión en el labio inferior producida antes del fallecimiento. Este resultado descartó rápidamente la hipótesis de suicidio o muerte accidental.

Pero el vuelco definitivo llegó cuando la policía comenzó a analizar las filmaciones de seis cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda. Las grabaciones mostraron sombras y movimientos extraños junto a la ventana apenas segundos antes de la caída, lo que generó nuevas sospechas sobre lo realmente ocurrido aquella mañana.

En ese momento, todas las certezas iniciales se derrumbaron y la investigación se reorientó por completo, tal como relató People.

Sospechas en el núcleo familiar

Con la reconstrucción técnica y los resultados forenses, los investigadores focalizaron la atención en quienes estaban presentes en la casa. Los dispositivos de rastreo descartaron a Bassel Altantawi, quien se encontraba lejos del domicilio en el momento del hecho, por lo que rápidamente quedó excluido de la lista de sospechosos.

La autopsia descartó el suicidio y confirmó que Nada Huranieh murió por asfixia y traumatismo craneal, según el informe forense (Captura de pantalla: FOX 2 Detroit)

La atención se enfocó entonces en Muhammad, de 16 años. Al ser interrogado ante la policía, el joven modificó reiteradas veces su relato: primero afirmó que ayudaba a limpiar, luego que solo había sujetado la escalera.

Las incongruencias en sus testimonios y las imágenes captadas por las cámaras terminaron por comprometerlo. Días después, Muhammad fue arrestado y formalmente acusado de homicidio, de acuerdo con People.

Un juicio marcado por disputas, secretos y pruebas clave

El proceso judicial no fue sencillo. Estuvo atravesado por controversias legales sobre la validez de los testimonios de menores y por demoras en iniciar el juicio, que finalmente comenzó en marzo de 2022. La instancia judicial expuso no solo los pormenores del crimen, sino la profunda fractura familiar que lo antecedía.

Durante las audiencias, Aya Altantawi describió el ambiente enrarecido del hogar tras el divorcio de sus padres y detalló cómo su hermano Muhammad responsabilizaba a su madre por la separación, según consignó People.

El veredicto declaró a Muhammad Altantawi culpable de asesinato premeditado y fue sentenciado a entre 35 y 60 años de prisión (Captura de pantalla: FOX 2 Detroit)

La fiscalía argumentó que Muhammad asfixió a Nada Huranieh utilizando una almohada o un trapo impregnado con alguna sustancia antes de lanzarla al vacío y simular una escena doméstica.

La defensa intentó desacreditar las pruebas, afirmando que en los videos no se distinguían rostros ni acciones concluyentes, pero para el jurado, el cúmulo de elementos fue inapelable.

El veredicto y la condena: un quiebre irreversible

En septiembre de 2022, el jurado declaró a Muhammad Altantawi culpable de asesinato premeditado en primer grado. Durante la audiencia de sentencia, el joven —que optó por representarse a sí mismo tras despedir a su equipo legal— negó haber matado a su madre y afirmó que la policía no investigó a otros posibles sospechosos: “No asfixié, anestesié ni maté a mi madre”, sostuvo ante el tribunal, según People. Sin embargo, insistió en que nadie lamentó más la muerte de Nada que él mismo.

El dolor familiar quedó en evidencia en el testimonio de Aya, quien expresó ante el tribunal: “No sé por qué hiciste lo que hiciste, sabía que nos odiabas, pero nunca imaginé que fuera tanto... Lo he perdido todo. Te quiero, pero nunca olvidaré lo que hiciste. Mi única preocupación es tu estado mental egoísta y delirante. Ahora debes afrontar las consecuencias de tus actos”.

El juez sentenció a Muhammad a entre 35 y 60 años de prisión, al considerar que el joven continuaba percibiéndose como víctima ante la justicia.

Actualmente, Muhammad cumple condena en la prisión de Kinross, en el norte de Michigan. En la audiencia final, reafirmó que ningún castigo podría equipararse al sufrimiento vivido por su madre.