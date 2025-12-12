Historias

De creador del término “dinosaurio” a rival de Darwin: quién fue Richard Owen y por qué su legado transformó a la ciencia victoriana

Su papel en la fundación del Museo de Historia Natural de Londres, su influencia en literatura y su defensa de teorías alternativas a la evolución lo consolidaron como figura clave en los debates científicos y culturales de la Inglaterra del siglo XIX

La escena científica y literaria de la Inglaterra victoriana contó con un protagonista ineludible: Richard Owen. Reconocido por acuñar el término “dinosaurio” y por liderar la creación del Museo de Historia Natural de Londres, se destacó como uno de los anatomistas comparativos más célebres de su tiempo. A lo largo de su carrera, exploró mundos prehistóricos, encabezó descubrimientos notables como el del moa de Nueva Zelanda y delineó teorías originales sobre la evolución.

Su ascenso comenzó en Lancaster, desde una familia con pocos recursos. Rápidamente, desempeñó roles clave en instituciones emblemáticas, como el Hunterian Museum y el Museo Británico.

Entre sus logros sobresalen la reconstrucción de especies extintas y el desarrollo de enfoques pioneros para entender el transcurso de la vida. La vida pública de Owen se enriqueció con su notable habilidad para comunicar la ciencia. Frente a los ojos de la sociedad, se volvió una figura casi legendaria: capaz de identificar animales desaparecidos a partir de simples fragmentos óseos.

Literatura, polémicas y legado en la sociedad victoriana

El alcance de Owen no se limitó a laboratorios y vitrinas. La literatura inglesa encontró en él una fuente de inspiración inagotable. De acuerdo con The Public Domain Review, autores como Charles Dickens y William Makepeace Thackeray tomaron su destreza para reconstruir seres del pasado como modelo para construir personajes y relatos.

Dickens también incluyó referencias a Owen en sus textos. Según Richard Fallon, investigador en literatura y paleontología, escenas y personajes de obras como “Our Mutual Friend” transpiran el lenguaje y las ideas propias de los paleontólogos victorianos.

El caso más evidente aparece en “Sir Thomas Upmore”, de R.D. Blackmore, donde el personaje “Professor Megalow” rinde homenaje a Owen. Blackmore y Owen, además, compartieron afinidad personal y profesional, lo que permitió al escritor retratar al científico con matices de humildad y sabiduría.

A pesar del reconocimiento, Owen generó divisiones profundas en la comunidad científica. Su carácter y su influencia institucional despertaron resistencia. Thomas Huxley, referente del evolucionismo y representante del poderoso X Club, cuestionó públicamente sus posturas y su estilo de liderazgo.

La rivalidad se volvió central en el debate sobre los orígenes y el desarrollo de la vida, situando a Owen en defensa de una evolución guiada por la providencia, mientras otros afirmaban explicaciones estrictamente naturales.

El entorno cultural de la época también reflejó estas disputas. De acuerdo con The Public Domain Review novelas como “The Water-Babies” de Charles Kingsley ofrecieron sátiras sobre los enfrentamientos entre Owen y progresistas como Huxley. La figura de Owen, además de científica, se convirtió en símbolo de debates religiosos, filosóficos y sociales, y permitió que la ciencia se mezclara con temas de fe y moralidad pública.

En la década de 1880, y ya con una reputación consolidada, Owen orquestó la fundación del Museo de Historia Natural. Allí, integró colecciones y brindó acceso público a los hallazgos paleontológicos del imperio británico.

Parte de su notoriedad provino de historias como la del moa de Nueva Zelanda: Owen anunció la identificación de estos animales gigantes a partir de un solo hueso, aunque ya existían indicios previos sobre su origen aviar. Su destreza para gestionar la percepción pública resultó tan determinante como su rigor científico.

La perspectiva de Owen sobre la relación entre ciencia y religión difería de la tendencia dominante. Defendió que la evolución obedecía a un plan divino y que los seres humanos ocupaban el lugar más elevado de esa historia. Esta visión contrastó con la interpretación naturalista y secular de la evolución, encarnada por colegas que posteriormente dominaron la narrativa histórica, como los seguidores de Darwin.

La cultura popular y la ficción del siglo XIX conservaron el legado de Owen. El personaje de “Professor Megalow” ilustra el ideal de un científico prudente y humilde, abierto al asombro y crítico con quienes buscan la fama o la especulación apresurada.

Según testimonios y estudios literarios actuales, su figura representó un modelo deseable tanto en la ciencia como en la ética profesional.

A pesar de sus contradicciones y enemigos, el legado de Richard Owen no se reduce a sus descubrimientos o cargos institucionales. Su historia revela la intensa interacción entre ciencia, sociedad y cultura durante el periodo victoriano. La huella que dejó permanece visible en los museos, en la literatura y en la forma en que la sociedad interpreta hoy los misterios del pasado.

