La absurda muerte de Joshua Maddux: las dudas de la familia y la lenta agonía del joven atascado en una chimenea

El cuerpo de Jason Maddux estuvo siete años en la chimenea de la casa abandonada

En Woodland Park, un rincón apacible de Colorado, la vida discurría al ritmo cansino de un pueblo del medio oeste de Estados Unidos. Hasta que un día, la desaparición de un joven llamado Joshua Maddux abrió una grieta en esa calma, una herida que tardaría siete años en supurar. El misterio se instaló en la memoria colectiva. Y lo que parecía un caso congelado en el tiempo fue resuelto de la forma más inconcebible: el hallazgo de un cuerpo en el interior de una chimenea.

El lunes 8 de mayo de 2008, Mike Maddux, padre de Joshua, vio por última vez salir a su hijo de la casa familiar. Joshua tenía 18 años, una sonrisa despreocupada. “Siempre salía a caminar. Era su forma de pensar”, recordó su padre, con ese tono de quien aún busca en los senderos de la ciudad el rastro de unos pasos familiares, los de su hijo.

De aquel paseo, sin embargo, Joshua no regresó. Familias, voluntarios y agentes policiales rastrearon bosques, recorrieron lagos helados y se adentraron en casas abandonadas. No hubo ningún indicio, ni rastro ni despedida. Solo el rumor escalofriante de una desaparición sin pista ni causa aparente, que empezó a obsesionar a los habitantes de la ciudad.

—Siempre creímos que volvería —dijo su hermana unos meses después—. Era tan libre, podía haber decidido irse a cualquier lado.

El nombre de Joshua Maddux se instaló en carteles pegados contra postes despintados, en tarjetas olvidadas sobre las mesas de los bares y en las oraciones nocturnas de los vecinos. El misterio de su desaparición se transformó en una cicatriz compartida por todo el pueblo.

Los carteles con los que se buscaba a Maddux

Siete años de sombras

En Woodland Park, sin embargo, el vacío de Joshua seguía fresco siete años después. Su padre, Mike, sostuvo la imagen de su hijo entre los dedos. Nunca la guardó en el fondo del cajón. Según relatos de su círculo íntimo, Joshua era de espíritu nómade, un chico alto, delgado, con una inclinación natural hacia la naturaleza y las reflexiones solitarias. Tras el suicidio de su hermano —un golpe que partió a la familia—, Joshua empezó a frecuentar esos paseos más seguido, como si buscara respuestas entre la maleza y el aire frío de las Altas Rocosas.

Ni un solo testigo. Ni una cámara detectó movimientos extraños. La policía exploró posibilidades sombrías: fuga voluntaria, accidente, algún encuentro desafortunado.

Nadie imaginó entonces que, a pocos metros del hogar de los Maddux, una casa abandonada guardaba silencio. La vivienda de la familia Murphy, cerca del trayecto habitual de Joshua, llevaba años deshabitada. El polvo y un olor a madera podrida impregnaban sus rincones. La chimenea se alzaba como un monolito oscuro.

La cabaña abandonada en la que se supone que intentó entrar o salir Jason Maddux

La demolición y el hallazgo

Siete años después, en septiembre de 2015, Chuck Murphy —el dueño de la casa— decidió poner fin a la agonía de su propiedad en ruinas y empezó a demolerla. El estrépito de las herramientas rompió el letargo del vecindario. Murphy, mientras retiraba escombros junto a una cuadrilla, sintió un hedor intenso en el sector de la chimenea.

Al desmontar los ladrillos, el horror se hizo carne: ocultos entre los escombros, los restos de un joven se desmoronaron entre el polvo. Vestía solo una camiseta roja y unos jeans. No había señales de violencia, objetos personales ni explicaciones a simple vista.

—Sabía que algo no estaba bien desde el principio —dijo Murphy más tarde, mientras sostenía la gorra polvorienta que llevaba esa mañana—. El olor, la manera en la que los ladrillos parecían empotrados. Era imposible no sentir el mal presentimiento.

La policía acordonó la zona. Forenses y reporteros multiplicaron sus preguntas. Las muertes que parecen accidentes suelen esconder misterios más profundos. Y todos los indicios apuntaban a Joshua Maddux.

Jason Maddux desapareció en el 2008 cuando tenía 18 años

El reconocimiento y el asombro

La noticia se propagó por el pueblo: los restos hallados eran de Joshua Maddux. El forense, tras analizar la dentadura y ejecutar pruebas de ADN, no dejó margen a la duda. “Nunca creí que descubriría algo así”, comentó el médico, ya que tampoco encontró lesiones compatibles con un crimen.

El joven había quedado atascado cabeza abajo en el conducto de la chimenea. Sin zapatos. Sin líneas de defensa. Solo.

Los agentes policiales reconstruyeron la escena. La chimenea tenía una tapa metálica que bloqueaba la entrada por el tejado, además de una parrilla interior que impedía el acceso desde la sala. Las paredes, por dentro, estaban cubiertas de hollín y pequeños objetos olvidados por el tiempo.

¿Cómo terminó Joshua encerrado allí? La teoría oficial sugirió que pudo intentar entrar —o salir— de la casa a través de la chimenea, tal vez en busca de refugio. O quizá, consumido por alguna forma de delirio, buscó un atajo hacia otro espacio. La familia, sin embargo, nunca aceptó la explicación sencilla.

—No era el tipo de chico que se metía en problemas —insistió su padre, en voz baja—. Ni borracho ni drogado. No tenía nada que ver con las casas abandonadas.

La escultura que recuerda al joven en su tumba

Teorías, dudas y el rumor

El caso de Joshua Maddux se deslizó entre las páginas de los diarios sensacionalistas de Estados Unidos y del mundo. El Denver Post relató, en un especial repleto de sombras, cómo la localidad oscilaba entre la tesis del accidente y la del crimen oculto. Hubo quien relacionó el misterio con teorías de conspiración, hallazgos previos o incluso rituales macabros imaginados por mentes febriles.

“La forma en la que quedó atrapado me resulta imposible de explicar”, confesó un antiguo compañero de clase. En las redes sociales, los foros de conspiración estallaron en hipótesis: ¿alguien lo forzó a entrar?, ¿fue el sitio de un juego que salió mal?, ¿alguien encubrió el accidente?

El expediente médico, sin embargo, registró “muerte accidental por asfixia”. Sin heridas defensivas, sin señales claras de forcejeo. La familia Maddux —y con ellos buena parte de Woodland Park— se resiste a las explicaciones simples.

“Ni una gota de alcohol ni drogas en su sistema”, repitió el informe forense. El invierno, en ese año, fue brutal, aunque la fecha exacta de la muerte nunca pudo establecerse con precisión.

Jason Maddux había perdido a un hermano a causa de un suicidio

El eco de la ausencia

Antes de que la desgracia tomara la forma de una leyenda local, Joshua Maddux era apenas un muchacho. Tocaba la guitarra, escribía historias, compartía cafés con sus amigos. Su hermana, en una entrevista con un canal local, describió un retrato vivido: “Siempre buscaba la belleza de lo simple, un atardecer o el olor a tierra húmeda después de la lluvia”.

En una misa improvisada a las afueras de Woodland Park, los amigos encendieron velas y compartieron recuerdos como quien reconstruye, con palabras, una vida que se escapa.

—Pensar que todo este tiempo estuvo aquí, tan cerca —murmuró uno, conteniendo las lágrimas.

Diálogos de incertidumbre

En la comisaría, los agentes repasaron el caso una vez más. El jefe policial desenrolló un mapa de Woodland Park sobre la mesa astillada.

—¿Por qué no encontramos nada en siete años? —preguntó una joven detective, mirando la casa de los Murphy con escepticismo.

—Porque a veces los secretos se esconden a plena vista —contestó su superior, mientras arrugaba el borde del plano con los dedos manchados de tinta.

En casa de los Maddux, la conversación fue aún más dura.

—Siempre creí que era posible que regresara —susurró la madre al hijo mayor.

—Tal vez nunca se fue realmente —respondió él, señalando el viejo cuaderno de Joshua, abierto sobre la mesa.

El peso de los objetos mudos

La vivienda de los Murphy era uno de esos lugares que guardaban memorias ajenas. El olor a humedad, los juguetes oxidados en el patio trasero, la reja abollada en la entrada: todo componía el escenario de una tragedia que se fue deslizando en el olvido.

En la sala principal, la chimenea negra, tapizada de hollín, fue invisible incluso para quienes cruzaban a diario por delante.

“Nunca hubo una despedida”

La familia Maddux, al volver a la rutina tras el hallazgo, se enfrentó a la imposibilidad de cerrar el círculo.

En el colegio local, algunos jóvenes hicieron un mural. Sobre un fondo azul, destacaron las palabras: “A veces la vida es una broma triste que toma demasiado tiempo en entenderse.”

“No tenía enemigos, ni problemas con la ley, ni razones aparentes para irse”, resumió el parte policial. La autopsia, por su parte, fue contundente: ninguna fractura, ningún signo externo de violencia.

Un vecino, quien conocía la casa desde la infancia, deslizó su propia teoría:

—Alguien tenía que saber. Ningún chico se mete cabeza abajo en una chimenea por error.

Pero las autoridades cerraron filas en torno a la conclusión oficial. La muerte de Joshua Maddux, según la ley y la ciencia, fue un accidente imposible pero real. Y la chimenea, su tumba.