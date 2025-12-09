Vivió más de un año con los cuerpos en descomposición de su esposa e hija: el impactante desenlace de la familia Kaneko

El caso Kaneko en Idaho reveló el impacto devastador del aislamiento social y las creencias religiosas extremas en una familia (Policía de Idaho)

El verano de 2004 en Rexburg, Idaho, quedó marcado por una escena inolvidable: al ingresar a la casa de la familia Kaneko, la policía halló dos cuerpos sobre una cama, cubiertos con mantas. La sorpresa no terminó ahí. En la misma vivienda, David Kaneko —marido y padre de las víctimas— seguía viviendo entre los restos de Lorraine y Laura. Nadie en el vecindario podía imaginar que, tras esa fachada silenciosa, se escondía una historia de reclusión, creencias extremas y abandono familiar.

Ambas víctimas, identificadas como Lorraine Kaneko (58) y Laura Kaneko (33), murieron por inanición, según los informes forenses. Las muertes ocurrieron en diferentes momentos y los cuerpos presentaban avanzado estado de descomposición. David Kaneko, esposo y padre, permaneció más de un año en la casa con los cadáveres sin reportar los fallecimientos a las autoridades.

Las pericias determinaron la fecha aproximada de los decesos: Laura murió en 2001 y Lorraine en 2003. El hombre residió en las mismas condiciones después de cada muerte, sumido en un contexto de aislamiento social y familiar.

Impacto del aislamiento y las creencias extremas

David Kaneko convivió más de un año con los cuerpos de su esposa e hija sin reportar los fallecimientos a las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la investigación citada por Crime+Investigation, la familia Kaneko mantuvo durante años una vida aparentemente habitual. Sin embargo, la reclusión progresó, las comunicaciones con parientes se interrumpieron y los pedidos de verificación del bienestar familiar se multiplicaron.

Las propias Lorraine y Laura siempre aseguraron a familiares y agentes que permanecían en la vivienda por decisión propia y que no existían riesgos.

Según la reconstrucción policial, las mujeres compartían un sistema de creencias religiosas sumamente restrictivo. Documentos y diarios personales obtenidos tras el hallazgo evidenciaron que madre e hija pensaban recibir revelaciones divinas. Esta convicción motivó restricciones alimentarias severas y el autoaislamiento con el pretexto de una preparación espiritual.

Las limitaciones dietéticas adquirieron tal gravedad que derivaron en desnutrición y deshidratación. Lorraine y Laura no recurrieron a asistencia externa. David Kaneko estuvo presente durante todo el proceso. Mantuvo la convivencia sin pedir ayuda ni intervención para revertir el deterioro físico de sus familiares.

El hombre manifestó compartir la misma interpretación espiritual y seguir la misión familiar. Las autoridades judiciales analizaron entonces la responsabilidad de David, su salud mental y su capacidad de actuación ante el desenlace fatal de esposa e hija.

En 2007, la justicia de Idaho declaró culpable a David Kaneko de dos cargos de homicidio involuntario, abandono de persona vulnerable y deserción. El proceso se concentró en determinar el grado de responsabilidad por omisión, dado que su inacción contribuyó al resultado mortal.

La investigación policial confirmó que la familia Kaneko interrumpió todo contacto con el exterior y rechazó asistencia médica o social (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Kaneko accedió a un tratamiento psiquiátrico obligatorio de seis meses y recibió una condena total de entre cuatro y diez años de prisión, de acuerdo al fallo judicial. La pena contempló exámenes médicos, ya que el tribunal evaluó una posible alteración mental.

Después de cumplir condena y recibir tratamiento, David solicitó en 2014 la eliminación de sus antecedentes penales. La comunidad local se opuso de manera firme. Los vecinos consideraban difícil dejar atrás el impacto emocional y psicológico generado por el caso.

Según Crime+Investigation, investigadores y profesionales de la salud mental señalaron que David Kaneko habría experimentado una presión psicológica sostenida durante los años previos y posteriores a los hechos. Sin embargo, nunca se determinó con exactitud su nivel de lucidez al momento de la muerte de Lorraine y Laura.

El tribunal de Idaho condenó a David Kaneko por homicidio involuntario y abandono, tras analizar su responsabilidad por omisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

David Kaneko murió en 2016, a los 76 años, por un cáncer. El caso Kaneko sigue simbolizando la tragedia que puede ocultarse tras la fachada de una familia común.

La situación expuso la importancia de la intervención social ante señales de aislamiento extremo, la relevancia del acceso temprano a apoyo psiquiátrico y los límites peligrosos de las creencias religiosas desbordadas. El episodio recuerda la necesidad de una red efectiva que detecte y actúe frente a situaciones de vulnerabilidad extrema.

La historia de la familia Kaneko permanece como ejemplo de los riesgos asociados a la soledad, la fe fuera de control y la ausencia de ayuda oportuna. Vecinos y especialistas coinciden en que el dolor provocado aún persiste, tanto entre los allegados como en la sociedad de Rexburg.