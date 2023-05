El extraño caso que impacta a Estados Unidos: una madre fue acusada de matar a sus dos hijos en un complot apocalíptico

Archivo - Lori Vallow Daybell sonríe sentada en un auto de la policía después de asistir a una audiencia (Tony Blakeslee/East Idaho News vía AP, Pool, Archivo)

Un jurado de Idaho está sopesando el destino de una mujer acusada del asesinato de sus dos hijos menores y una rival romántica en lo que los fiscales dicen que fue un extraño complot centrado en el día del juicio final.

Lori Vallow Daybell quería el dinero de las víctimas, por lo que usó el sexo y el poder para manipular a su hermano y a un amante para que cometieran los crímenes, dijeron los fiscales de Idaho al jurado el jueves al final del caso de una semana. El panel de 12 jurados comenzó las deliberaciones.

“Dinero, poder y sexo“, dijo el fiscal del condado de Madison, Rob Wood, instando al jurado a condenar a Lori Vallow Daybell por la muerte de Joshua “JJ” Vallow, de 7 años, Tylee Ryan, de 16, y Tammy Daybell, la esposa anterior de su quinto esposo.

“¿Qué requiere la justicia para estas víctimas? Requiere una condena en todos y cada uno de los cargos”, dijo Wood.

Archivo - Un niño mira un monumento improvisado en memoria de Tylee Ryan y Joshua "JJ" Vallow en Rexburg, Idaho (John Roark/The Idaho Post-Register vía AP, Archivo)

El abogado defensor Jim Archibald respondió que no había pruebas que vincularan a su cliente con los asesinatos, pero sí demostraban que era una madre cariñosa y protectora cuya vida dio un giro brusco cuando conoció a su quinto marido, Chad Daybell, y se creyó las extrañas afirmaciones religiosas de un líder de secta.

Daybell le dijo que habían estado casados en varias vidas anteriores y que ella era una “diosa sexual” que se suponía que lo ayudaría a salvar el mundo reuniendo a 144.000 seguidores para que Jesús pudiera regresar, dijo Archibald.

“¿Por qué la gente no puede escapar de las figuras de sectas religiosas, por qué no pueden escapar, por qué no pueden romper con ese control mental?”, dijo Archibald. “Las promesas son maravillosas para algunas personas, incluso si suenan como un galimatías estúpido para el resto de nosotros”.

Vallow Daybell y Chad Daybell están acusados de asesinato, conspiración y hurto mayor en los tres asesinatos. Los fiscales dicen que los dos trabajaron con el hermano de Vallow Daybell, Alex Cox, para llevar a cabo los crímenes. Cox murió en diciembre de 2019 y nunca fue acusado.

Los dos niños más pequeños recibían beneficios de sobreviviente del Seguro Social por la muerte anterior de sus padres, y los fiscales dicen que Vallow Daybell continuó cobrando esos cheques después de que los niños fueron asesinados. Chad Daybell aumentó la póliza de seguro de vida de Tammy Daybell, dijeron los fiscales, y Vallow Daybell se casó con él solo dos semanas después de que su esposa anterior fuera asfixiada en su casa.

Archivo - Fotografía aérea de la zona donde los investigadores buscaban restos humanos en la residencia de Chad Daybell en Salem, Idaho (John Roark/The Idaho Post-Register vía AP, Archivo)

Ambos acusados se han declarado inocentes. Vallow Daybell se enfrenta a cadena perpetua si es declarada culpable. Aún faltan meses para el juicio de Chad Daybell.

Vallow Daybell quería estar “libre de obstáculos”, dijo Wood, incluidos sus hijos. “El plan que ella puso en marcha debe terminar hoy en los veredictos que ustedes emitan en este juicio”, dijo Wood.

Tylee tenía toda la vida por delante, le dijo Wood al jurado, cuando fue asesinada en septiembre de 2019. “El cuerpo de Tylee fue quemado más allá del reconocimiento. Su cuerpo fue desmembrado de una manera tan grotesca y extrema”, que el médico forense no pudo determinar la causa de la muerte, dijo Wood. Las marcas en su pelvis mostraban que fue apuñalada, dijo.

“La voz de JJ Vallow fue silenciada para siempre con una tira de cinta adhesiva sobre su boca”, solo dos semanas después, dijo Wood. “Se colocó una bolsa de plástico blanca sobre su cabeza y se aseguró con cinta adhesiva alrededor de la frente hasta la barbilla”.

La evidencia muestra que JJ luchó, dijo Wood, y en un momento los brazos y las piernas del niño estaban atados con cinta adhesiva. “Dejó de respirar, su corazón dejó de latir y murió. Fue un asesinato brutal y horrible de un niño de 7 años con necesidades especiales”, dijo.

Vallow Daybell nunca reportó la desaparición de los niños, pero continuó recaudando los cheques de beneficios para sobrevivientes que cada niño estaba recibiendo debido a la muerte anterior de sus padres, dijo Wood.

Wood dijo que Tammy Daybell fue asesinada entre el 18 y el 20 de octubre de 2019. “Tammy Daybell, una amorosa y activa madre de cinco hijos y bibliotecaria escolar, fue asesinada en su propia casa. Fue asfixiada en su propia casa”, dijo Wood.

Wood también revisó las pruebas y los testimonios presentados a los miembros del jurado durante las últimas cuatro semanas y les recordó que, según la ley de Idaho, ayudar e instigar, como ayudar en la planificación de un delito, es lo mismo que una persona cometiéndolo ella misma.

A veces, el testimonio en el caso ha sido desgarrador, como cuando el único hijo sobreviviente de Vallow Daybell, Colby Ryan, la acusó de asesinar a sus hermanos en una llamada telefónica grabada en la cárcel.

ARCHIVO - Kay y Larry Woodcock, abuelos de JJ, hablan con miembros de la prensa (John Roark/The Idaho Post-Register vía AP, archivo).

Otros testimonios han sido extraños, como cuando la ex amiga de Vallow Daybell, Melanie Gibb, declaró que Vallow Daybell creía que las personas en su vida habían sido tomadas por espíritus malignos y convertidas en “zombis”, incluidos sus dos hijos más pequeños. Cuatro de las personas que el acusado describió como “zombis” fueron posteriormente asesinadas o baleadas, según el testimonio.

También ha sido espantoso, como cuando los agentes de la ley testificaron sobre el hallazgo de los restos de JJ y Tylee enterrados en el patio de Chad Daybell. El cuerpo de JJ había sido envuelto en cinta adhesiva y plástico, y los restos de Tylee habían sido destruidos y quemados y sus huesos mostraban evidencia de cortes o marcas de apuñalamiento, dijeron los testigos. Se encontró cabello perteneciente a Vallow Daybell en un trozo de cinta adhesiva utilizada para envolver a JJ, testificó un analista de ADN.

La defensa de Vallow Daybell no llamó a ningún testigo y Vallow Daybell se negó a testificar. En cambio, Archibald afirmó que los fiscales no habían probado su caso, sugiriendo que no había pruebas suficientes para encontrar más allá de una duda razonable que ella cometió un delito.

“De los 15.000 textos que tiene como evidencia, muéstrenme uno en el que Lori sea parte de esa conspiración”, dijo Archibald en los argumentos finales.

El caso comenzó en julio de 2019, cuando el entonces esposo de Vallow Daybell, Charles Vallow, fue asesinado a tiros por su hermano, Alex Cox, en su casa en un suburbio de Phoenix. Lori y Charles estaban distanciados, y él había presentado documentos de divorcio alegando que ella creía que era una diosa enviada para marcar el comienzo del apocalipsis bíblico.

En ese momento, Cox le dijo a la policía que actuó en defensa propia y que nunca fue acusado en relación con la muerte. Cox murió más tarde ese año por lo que las autoridades determinaron que eran causas naturales. Más tarde, Lori Vallow Daybell fue acusada en Arizona en relación con la muerte de Charles Vallow; todavía no ha tenido la oportunidad de declararse culpable en ese caso.

Según los fiscales, Vallow Daybell ya estaba en una relación con Chad Daybell, quien todavía estaba casado con su esposa, Tammy Daybell, en ese momento. Se mudó al este de Idaho con su hermano y sus hijos para estar más cerca de Chad Daybell.

Los niños fueron vistos con vida por última vez en septiembre de 2019. La policía descubrió que estaban desaparecidos un mes después de que un miembro de la familia extendida se preocupara de no poder comunicarse con JJ. Sus cuerpos fueron encontrados el verano siguiente.

El caso ha despertado un gran interés no solo en Idaho sino en todo el mundo, y el juez prohibió las cámaras en la sala del tribunal en un esfuerzo por limitar la publicidad previa al juicio. El juicio también se trasladó a la ciudad capital de Boise, donde se convocó a 1.800 jurados potenciales y se seleccionaron en un panel de 18 personas.

(Con información de AP)

