La boda que lo cambió todo: cómo un vestido blanco de 1840 marcó la moda nupcial por casi dos siglos

La elección del vestido blanco por la reina Victoria en 1840 marcó el inicio de una tradición nupcial que perdura hasta hoy (Wikimedia)

Las bodas ocupan un lugar relevante en la cultura y experimentaron transformaciones a lo largo de los siglos. El 10 de febrero de 1840 marcó un punto de inflexión, cuando la reina Victoria eligió un vestido blanco para su matrimonio con el príncipe Alberto en Londres. Ese día selló el inicio de una tradición que, con el tiempo, se consolidó en diversas sociedades. El ritual nupcial moderno sigue contando con anillos y damas de honor, elementos que han evolucionado junto a la ceremonia.

La elección del color blanco para el vestido de novia es una costumbre relativamente reciente en la historia. Las mujeres británicas anteriores a la época victoriana solían casarse usando su mejor vestido, fuera este de cualquier color.

Tras el casamiento de la reina Victoria, su decisión de portar un diseño de satén blanco con encaje definió una nueva moda. Lentamente, este modelo se adaptó a diferentes clases sociales y trascendió fronteras geográficas.

Los zapatos de satén blanco llevados por la reina Victoria el día de su boda (Wikimedia)

Según History Extra, la popularidad del blanco como símbolo de pureza modificó el concepto de elegancia nupcial. El vestido blanco transmitía un mensaje de estatus y distinción. La tendencia se consolidó en gran parte de Occidente durante el siglo XIX y atravesó el siglo XX, especialmente después de varias bodas reales que multiplicaron su impacto mediático.

Tradiciones y símbolos: anillos, damas de honor y ritos legales

El intercambio de anillos posee orígenes antiguos y goza de una fuerza simbólica específica. De acuerdo con Henry Swinburne, escritor inglés del siglo XVII, el elemento central de la alianza es su forma circular. La ausencia de inicio o final representa la continuidad del afecto mutuo entre la pareja. Además, la ubicación tradicional del anillo en el cuarto dedo de la mano izquierda se relaciona con una creencia histórica: una vena conecta ese dedo directamente con el corazón.

La reina Victoria y el príncipe Alberto a su regreso del servicio matrimonial en el palacio de Saint James, Londres, 10 de febrero de 1840. Grabado de S. Reynolds. después de F Lock (Wikimedia)

Las damas de honor, conocidas originalmente como “brydes maydes”, aparecen en menciones escritas del año 1552. Cumplían un papel fundamental en las ceremonias, acompañando a la novia y participando en los festejos. En el siglo XVIII y XIX, su atuendo también expresaba nociones de virginidad y pureza. En 1795, por ejemplo, las damas usaron conjuntos blancos durante la boda del príncipe de Gales con Caroline de Brunswick.

El contexto legal de las bodas cambió de forma significativa desde el siglo XVIII. Según los registros históricos recopilados por History Extra, nuevas normativas exigieron que sólo los clérigos autorizados podían oficiar matrimonios válidos.

Las uniones informales en campos iluminados por la luna o mediante el ritual de “saltar la escoba” perdieron legitimidad oficial frente a la iglesia y las autoridades civiles. Existen relatos anecdóticos sobre celebridades y miembros de la realeza que realizaron ceremonias al margen de la ley, aunque el formalismo eclesiástico prevaleció.

Vestido de novia de 1891 (Wikimedia)

Costumbres que persisten y se transforman en la actualidad

El siglo XX redefinió el valor social y legal de la boda. Las celebraciones se independizaron de la religión, y el aspecto civil tomó mayor protagonismo. El texto de los votos matrimoniales varió, reflejando cambios sociales. En 2011, durante el casamiento real de William y Kate Middleton, la expresión “obedecer” desapareció del juramento de la novia. La modificación resultó de una mayor conciencia social sobre la igualdad de género.

De acuerdo con los análisis de History Extra, otros cambios incluyeron la incorporación de bodas del mismo sexo y ceremonias multiculturales. Cada variante sumó nuevas prácticas y resignificó símbolos ya existentes. Las damas de honor continúan vigentes, aunque sus funciones y representaciones se adaptaron. La misma flexibilidad caracteriza la elección de prendas y lugares donde las parejas celebran el rito.

Boda real entre Guillermo de Cambridge y Catherine Middleton (Wikimedia)

Diversos rituales y supersticiones nupciales mantuvieron su atractivo. Pasteles elaborados, valses y la presencia de amigos cercanos siguen ampliando el repertorio de momentos simbólicos. Sin embargo, la identidad de la boda actual se define tanto por su historia como por la capacidad de innovar. Lo tradicional convive con opciones personalizadas, desde los menús hasta las promesas.

Las bodas se transformaron en un evento destacado tanto por su carga simbólica como por la diversidad de sus formas. El blanco, el anillo y la figura de las damas de honor conforman un tejido de tradiciones. La historia demuestra que cada generación revisa y adapta estos elementos, manteniendo vivas las ceremonias mientras integran nuevos valores y estilos.