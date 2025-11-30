Historias

Así era Frozen Charlotte, la inquietante muñeca victoriana que fue furor en el siglo XIX

El juguete mezclaba entretenimiento y enseñanzas morales, utilizada como amuleto y símbolo de la disciplina de la época

La muñeca Frozen Charlotte, fabricada en Alemania en el siglo XIX, se convirtió en un símbolo de la moral victoriana y la modestia infantil (Wikimedia)

Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la muñeca Frozen Charlotte cautivó a niños y familias de Europa y Estados Unidos. Su fabricación comenzó en Alemania, donde destacaba por su cuerpo rígido, blanca porcelana y un tamaño que variaba desde unos dos centímetros hasta los 45 centímetros. El auge de estas figuras, que reflejaban el valor de la modestia y la moral, se extendió entre 1850 y 1920, en pleno auge del pensamiento victoriano.

Las Frozen Charlotte se fabricaban en una sola pieza. Los brazos y piernas, pegados o extendidos, endurecían su aspecto, lo que hacía frecuente la pérdida de extremidades en los ejemplares antiguos. El diseño ofrecía resistencia y asequibilidad, por lo que se convirtieron en juguetes accesibles tanto para las clases altas como para las trabajadoras. Los niños podían llevarlas al baño porque flotaban y, en ocasiones, las cocinaban dentro de postres navideños como amuleto.

De acuerdo a Washington Post, la denominación “Frozen Charlotte” no surgió en Alemania, sino en Estados Unidos. Debe su nombre a una balada popular inspirada en el poema “A Corpse Going to a Ball”, escrito por Seba Smith en 1843. En el relato, una joven llamada Charlotte muere congelada de camino a un baile de Año Nuevo tras desoír a su madre, quien le había recomendado taparse para protegerse del frío.

El cuerpo rígido de porcelana y la fabricación en una sola pieza distinguieron a las Frozen Charlotte entre 1850 y 1920 en Europa y Estados Unidos (University of Brighton)

Juguete y lección de vida

El vínculo entre la leyenda estadounidense y las muñecas de porcelana se afianzó rápidamente. Los padres contaban la historia de Charlotte como advertencia sobre los peligros de la vanidad y la imprudencia. Así, la muñeca no solo representaba un objeto de juego, sino que también recordaba a los niños que debían evitar actitudes superficiales.

Pese al trasfondo trágico, las Frozen Charlotte se consolidaron como juguetes de uso diario. Su bajo costo les ganó el apodo de “penny dolls” y su fabricación masiva las convirtió en un ícono. De acuerdo con History Extra, incluso durante las fiestas, estas muñecas servían como pequeños encantos al esconderse dentro de budines navideños, animando la mesa familiar con una mezcla de superstición y festividad.

Varias versiones de la muñeca aparecieron con el paso de los años. A la porcelana blanca se sumaron ejemplares de biscuit (porcelana sin esmaltar), algunos pintados o vestidos simplemente, y modelos con labios rojos y mejillas sonrojadas. Los diseños masculinos recibieron el nombre de “Frozen Charlies”, aunque tuvieron menor aceptación.

Las Frozen Charlotte eran juguetes asequibles para todas las clases sociales y se utilizaban como amuletos en postres navideños y juegos de baño (sandiegoarchaeology.org)

La moda de las muñecas Frozen Charlotte coincidió con una sociedad donde el juego transmitía valores. Su aspecto severo y la falta de articulaciones adecuaban el objeto a la mentalidad de la época: preferencia por el decoro, la modestia y la transmisión de enseñanzas morales desde el hogar, sin renunciar al entretenimiento, detalló Washington Post.

La popularidad de estas muñecas decayó en la década de 1920, cuando llegaron al mercado juguetes tecnológicos por primera vez. Los nuevos modelos ofrecieron articulaciones y materiales más modernos. En poco tiempo, estos reemplazaron la rigidez blanca de las Frozen Charlotte por cuerpos más flexibles y expresivos, que respondían mejor a las demandas de diversión infantil.

De acuerdo con History Extra, hoy las Frozen Charlotte se consideran piezas de colección muy valoradas. Su rareza y la historia poco común que arrastran explican el interés de coleccionistas y estudiosos de la cultura material. Más allá del tiempo, siguen despertando fascinación como testimonio de una época en la que el juego también tenía fines educativos y sociales.

