El lado oculto del sexo en la Antigüedad: cómo surgieron los primeros estigmas sobre las enfermedades venéreas

Mural de Pompeya de una escena sexual con la mujer encima del hombre (Wikimedia)

Las enfermedades venéreas tienen un pasado largo, mucho antes de convertirse en objeto de estudio médico. Su historia en la Antigüedad está marcada por el secreto, el estigma y una notable mezcla de ignorancia. Los orígenes y el desarrollo de estas enfermedades pueden rastrearse gracias al minucioso estudio que realizó Julius Rosenbaum en el siglo XIX. Su tratado, publicado en 1836, se convirtió en una referencia sobre lo que se sabía acerca del sexo y la salud en el mundo grecorromano.

A partir de la investigación de Rosenbaum, difundidas por Public Domain Review, emerge un retrato de sociedades profundamente preocupadas por la contaminación y la pureza. Para los griegos y romanos, la aparición de úlceras o lesiones genitales no era responsabilidad individual, sino un infortunio siempre atribuido a los “otros”: extranjeros, esclavos o grupos ajenos a la elite ciudadana.

Esta idea, profundamente arraigada, llevó a que se señalara a la esposa como compañera únicamente para la procreación, mientras que los excesos atribuían su peligrosidad a relaciones fuera del matrimonio y, sobre todo, fuera de las fronteras culturales.

Mural de Pompeya mostrando cunnilingus (Wikimedia)

El tratado de Rosenbaum revela que durante siglos predominó la convicción de que los mayores peligros venían de prácticas sexuales consideradas exóticas o importadas. El texto señala que la aceptación de hábitos sexuales como la pederastia se explicaba como una influencia cultural de Oriente, alimentada —según la interpretación antigua— por el clima, los modos de vida y una supuesta voluptuosidad inherente a ciertos pueblos.

De este modo, las enfermedades venéreas ingresaron en la historia europea ligadas a prejuicios y estigmas, con argumentos que pretendían justificar la superioridad moral de griegos y romanos respecto de sus vecinos.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar con la intensificación de los intercambios culturales y la apertura a nuevas costumbres. A medida que la sexualidad fue perdiendo su exclusiva finalidad reproductiva y emergió una persecución más abierta del placer y la experimentación, también creció el repertorio de prácticas consideradas de riesgo.

Trío (de Pompeya) en la forma descrita por Catulo. poema 56 (Wikimedia)

Según Rosenbaum, esta transformación social e íntima abrió el camino a la proliferación de enfermedades sexuales, vistas entonces como una consecuencia inevitable de la “decadencia” o la búsqueda desmedida de novedad.

Uno de los grandes aportes del tratado son las descripciones clínicas de problemas que, bajo la mirada actual, forman parte reconocida de las infecciones de transmisión sexual. El texto detalla con crudeza afecciones como “excrecencias mórbidas en los órganos genitales”, bubones, úlceras en la uretra, así como complicaciones severas que afectaban la boca y la garganta tras la práctica de sexo oral, en forma de úlceras, dolor o infecciones. El cunnilingus tampoco escapaba del señalamiento: aparecían referencias a “pústulas brillantes” y pérdidas temporales de movilidad en la lengua.

Otro aspecto inquietante es el apartado dedicado a la llamada “enfermedad femenina” de los escitas, donde Rosenbaum recoge historias de hombres obligados a asumir roles femeninos por causas muy diversas: desde hemorroides, pérdida de los testículos y dolencias mentales, hasta prácticas masturbatorias que eran vistas, en el ideario antiguo, como causas posibles de debilitamiento o afeminamiento. Estas explicaciones mezclaban mitos, supersticiones y observaciones médicas sin distinguir claramente entre lo imaginado y lo real.

El tratado de Julius Rosenbaum documenta los orígenes de los estigmas sobre las enfermedades venéreas en la Antigüedad grecorromana (Wikimedia)

El lenguaje de los documentos antiguos, tal como lo muestra el tratado, refleja una visión abiertamente misógina y prejuiciosa. Se multiplican los insultos, las etiquetas para las prostitutas y las advertencias contra cualquier exceso. La sexualidad femenina quedaba relegada a un marco absolutamente masculino: no hay referencias a placer compartido ni mucho menos a protección o bienestar sexual. El único enfoque era la amenaza, la culpa y el miedo.

La obra también expone la carga simbólica de la “plaga de la lujuria”. El deseo sexual era percibido como un peligro desbordante, tan incontrolable como una epidemia, y la difusión de las enfermedades venéreas aparecía casi como un castigo inevitable. No sorprende, entonces, que estas historias fueran tremendamente influyentes e incluso justificaran actitudes represivas, exclusión social y profundas desigualdades en la Antigüedad.

Sátiro y Ninfa, símbolos mitológicos de la sexualidad en un mosaico de una habitación en Pompeya (Wikimedia)

Hoy, la obra monumental de Rosenbaum sigue siendo un testimonio imprescindible para entender cómo la cultura, la medicina y los prejuicios sobre la sexualidad se entrelazaron a lo largo de los siglos.

Más allá de los detalles históricos, su estudio invita a repensar cómo las ideas heredadas y los viejos tabúes continúan dando forma a la visión moderna sobre la salud sexual y la enfermedad. El relato de la Antigüedad, tan escandaloso como revelador, deja en evidencia que el miedo, el deseo y la ignorancia fueron compañeros inseparables en la historia secreta de las infecciones venéreas.