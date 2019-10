Pero esta pornografía antigua no era percibida como obscena : “La obscenidad, en forma de imágenes o palabras, podía tener significados muy diferentes en la antigüedad; lo que hoy se percibe como obsceno podría tener un valor profiláctico o catártico”, escribe la historiadora. De hecho, la obscenidad no existe en sí misma: es ante todo una mirada, una representación social. Por ejemplo, Les Fleurs du Mal, de Baudelaire, fue considerada impúdica cuando se publicó, antes de convertirse en una obra maestra de la literatura francesa. A juzgar por las numerosas pinturas encontradas en Pompeya, uno podría pensar ingenuamente que la ciudad era sólo un vasto burdel. Había, por supuesto, un lupanar decorado con pinturas pornográficas; pero muchas casas, más o menos ricas, también exhibían pinturas lascivas a la vista de todos sus habitantes y sus invitados. No había ningún gabinete secreto en los hogares pompeyanos. Fueron los escritores cristianos, como Tertuliano, quienes perturbaron la visión del erotismo, transformando la celebración de la vida en una ofensa indecente . “Bajo la presión del cristianismo, el cuerpo erótico estaría cada vez más escondido y denigrado”.