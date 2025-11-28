De Delfos a Woodstock: cómo nació el fenómeno global de los festivales de música

Woodstock en 1969 marcó un hito al reunir a más de 400.000 personas y consolidar el festival como fenómeno social global (Wikimedia)

El primer festival de música conocido tuvo lugar en el santuario de Apolo en Delfos, Grecia, durante los Juegos Píticos en el siglo VI a.C. Además de competencias deportivas, se celebraban concursos musicales como parte vital de la festividad. Estos eventos reunían a participantes y espectadores de diversas regiones, en un ambiente de celebración artística y competitiva.

Con el paso de los siglos, los festivales asumieron nuevas formas y propósitos. En Gales, la tradición de competencias bandas surgió en el año 1176, cuando Lord Rhys organizó un certamen de música y poesía en el castillo de Cardigan. Tras un periodo de interrupción, estos festivales experimentaron una revitalización a fines del siglo XVIII gracias a asociaciones culturales galesas radicadas en Londres.

El Reino Unido y los Estados Unidos vieron emerger festivales de relevancia internacional. El festival de los Tres Coros —que une a los coros de las catedrales de Hereford, Gloucester y Worcester— celebra 300 años como referente de la música clásica, según registros históricos. En el siglo XX, eventos como el Monterey Pop Festival y Woodstock transformaron el alcance de los festivales, convirtiéndolos en manifestaciones masivas de la cultura popular.

Los certámenes bardos galeses, conocidos como Eisteddfod, resurgieron en el siglo XIX como respuesta a críticas sobre la cultura galesa (Wikimedia)

De la tradición a la revolución musical

De acuerdo con expertos en historia cultural citados por History Extra, la música fue esencial para marcar identidades colectivas y transmitir valores generacionales a través de estos encuentros multitudinarios. Festivales como los célebres certámenes bardos galeses, conocidos como Eisteddfod, resurgieron en el siglo XIX debido a una reacción social frente a las críticas del gobierno británico hacia la cultura y educación galesas.

Las ciudades inglesas de Hereford, Gloucester y Worcester mantienen la tradición más antigua de festivales corales no competitivos, relacionada con la obra de compositores como Elgar y Vaughan Williams. Esta celebración, que perdura tras tres siglos, resalta el papel de la música sacra y coral en la vida británica.

En la transición al siglo XX, Estados Unidos se convirtió en epicentro de experimentación. California acogió en 1967 el Fantasy Fair and Magic Mountain Music Festival en el monte Tamalpais, una semana antes del célebre Monterey Pop Festival. Estos eventos atrajeron a miles de jóvenes, impulsando tendencias culturales y sociales a escala global.

La consolidación del festival como fenómeno social sucedió en agosto de 1969, con el legendario Woodstock cerca de la ciudad de Bethel, a más de 60 kilómetros de la localidad originalmente prevista. Según crónicas del evento, Woodstock reunió a más de 400.000 personas para escuchar actuaciones de artistas emblemáticos, en una atmósfera de música, paz y esperanza.

En el siglo XXI, los festivales de música adoptaron tecnologías digitales y ampliaron su oferta a géneros y públicos diversos (Wikimedia)

En Reino Unido, el festival de Glastonbury tuvo su primera edición en septiembre de 1970, apenas un día después del fallecimiento de Jimi Hendrix. Participaron artistas como Marc Bolan, Stackridge y Al Stewart. La entrada incluía leche gratuita proveniente de la finca del organizador, lo que añadió un toque peculiar al evento.

A lo largo de la historia, los festivales reflejaron tanto el espíritu de su época como los cambios sociales y tecnológicos. De celebraciones sagradas a acontecimientos culturales de masas, el formato de festival ha evolucionado para adaptarse a los gustos y demandas de distintas generaciones.

Cada continente cuenta hoy con al menos un festival de referencia internacional, reflejando la universalidad y reinvención del fenómeno (Wikimedia)

En el siglo XXI, estos encuentros se expandieron a nivel mundial, adoptando tecnologías digitales y ampliando su oferta a géneros diversos y públicos de todas las edades. Según especialistas, los festivales continúan funcionando como espacios de encuentro, creación e intercambio cultural, además de potenciar economías locales.

Cada continente cuenta hoy con al menos un festival de referencia internacional, lo que pone de relieve la universalidad del fenómeno y su capacidad de reinventarse. La historia de los festivales de música demuestra que la búsqueda de experiencias colectivas, creatividad y celebración sigue vigente, mutando con los cambios sociales.

De la lírica griega a las guitarras eléctricas, los festivales reflejan la evolución de la música como lenguaje común en la vida humana. Este legado continúa atrayendo a millones, que cada año se reúnen para vivir una experiencia única, sin fronteras de tiempo ni lugar.