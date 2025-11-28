Historias

23 años después: la historia del asesino que volvió para matar a la hija de una de sus primeras víctimas

Una mujer reconocida por su carácter compasivo fue hallada sin vida en la misma propiedad donde su familia había sufrido un hecho devastador décadas antes. El caso volvió a sacudir a una comunidad que aún carga con viejas heridas y preguntas sin resolver

Guardar
El asesinato de Martha McKay
El asesinato de Martha McKay en Horseshoe Lake reabre viejas heridas en la comunidad de Arkansas (Facebook)

Dentro, la aparente calma de una casa ubicada en Horseshoe Lake, Arkansas, una escena trágica tomaba forma: Martha McKay, dueña y anfitriona de la residencia, yacía sin vida en la escalera principal. La jornada del 25 de marzo de 2020 marcó un nuevo capítulo de violencia para la familia McKay. El lugar ya había sido escenario de una tragedia familiar en 1996, cuando su madre, Sally Snowden McKay, y su primo, Joseph “Lee” Baker, murieron en circunstancias violentas en la misma propiedad.

La investigación policial determinó que Travis Lewis, antiguo vecino de los McKay y condenado por los asesinatos de 1996, se encontraba en la escena del crimen. Los agentes lo identificaron cuando intentó huir saltando por la ventana y atravesando el patio, hasta sumergirse en el lago, donde murió ahogado antes de ser arrestado.

La relación entre Martha McKay y Lewis, marcada por el perdón y la confianza, había llamado la atención de familiares y amigos tras su liberación.

Travis Lewis, autor de los
Travis Lewis, autor de los crímenes de 1996, regresa a la escena y provoca una nueva tragedia familiar (Policía de Arkansas)

Enfrentar el pasado familiar

Según declaraciones de las autoridades y allegados, citadas por People, Martha McKay regresó a Horseshoe Lake en 2005 para restaurar Snowden House y convertirla en un negocio abierto al público.

La residencia, apreciada por su arquitectura y vista al lago, volvió a brillar como punto de reunión y celebración. Sin embargo, la historia que envolvía la propiedad nunca desapareció del todo. El asesinato de Sally Snowden McKay y Joseph “Lee” Baker seguía presente en la memoria colectiva de la comunidad.

Travis Lewis, que tenía 17 años al momento de cometer sus primeros crímenes, fue condenado, aunque nunca admitió plenamente su culpabilidad, según las autoridades.

La relación de perdón y
La relación de perdón y confianza entre Martha McKay y su asesino divide a familiares y amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el tiempo que pasó en prisión, Martha McKay mantuvo contacto con él y llegó a defender su versión de los hechos. Esta actitud generó opiniones divididas dentro del círculo íntimo de los McKay.

En 2018, tras completar parte de su condena, Lewis obtuvo la liberación condicional. Martha McKay lo contrató para realizar tareas en la propiedad, respaldada por la creencia de que merecía una segunda oportunidad. La decisión, aunque polémica, reflejó su estilo de vida abierto y su disposición a perdonar.

Un vínculo que desencadenó un nuevo crimen

De acuerdo con el sheriff Mike Allen, la relación entre McKay y Lewis se deterioró luego de que desaparecieran USD 10.000, producto de la venta de un candelabro en la residencia.

Snowden House, símbolo de la
Snowden House, símbolo de la familia McKay, queda marcada por dos episodios violentos en 23 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló People, McKay, quien descubrió la ausencia del dinero y sabía que Lewis estuvo presente ese día, decidió despedirlo. El entorno familiar advirtió a Martha sobre los riesgos de mantener contacto con él, pero ella optó por seguir adelante.

El 25 de marzo de 2020, tras recibir una alarma de intrusión, el personal de seguridad y la policía arribaron a Snowden House y encontraron el cuerpo de McKay. Durante la persecución, Lewis se lanzó al lago y murió ahogado. La noticia impactó profundamente a la familia y al pueblo de Horseshoe Lake.

La familia McKay y la
La familia McKay y la comunidad buscan respuestas tras la segunda tragedia ocurrida en la histórica Snowden House (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hermana de la víctima, Katie Hutton, afirmó: “Todos estamos en estado de asombro”. La tragedia, ocurrida exactamente en el mismo lugar y con el mismo involucrado, provocó incredulidad y conmoción entre quienes conocían a la familia.

El caso de Martha McKay y los asesinatos previos en Snowden House despertaron un fuerte interés mediático y social. La historia de una mujer que eligió regresar a su hogar, reconstruir su vida y confiar en el perdón culminó, irónicamente, con una segunda tragedia provocada por el mismo agresor.

La comunidad quedó consternada y la familia McKay, marcada por una historia de dolor, espera respuestas y consuelo tras una pérdida irreparable. Snowden House, símbolo de reuniones, celebraciones y recuerdos familiares, fue asociada para siempre con dos episodios violentos que nadie podrá olvidar.

Temas Relacionados

Martha McKayCrimenAsesinatoFamilia McKayNewsroom BUE

Últimas Noticias

El lado oculto del sexo en la Antigüedad: cómo surgieron los primeros estigmas sobre las enfermedades venéreas

Un antiguo tratado revela creencias, miedos y prejuicios que moldearon la forma en que distintas culturas interpretaron el deseo, la pureza y los primeros indicios de dolencias ligadas a la intimidad

El lado oculto del sexo

De Delfos a Woodstock: cómo nació el fenómeno global de los festivales de música

Desde rituales sagrados en la Antigua Grecia hasta las multitudes de Glastonbury, la historia de los festivales revela cómo la música acompañó cambios sociales, identitarios y culturales a lo largo de más de dos milenios, transformándose en un fenómeno global que crece

De Delfos a Woodstock: cómo

El ingeniero que dejó un empleo estable para cruzar el Atlántico y escribir el libro que cambió su rumbo

Adrián Magnago renunció a la seguridad laboral para vivir en un velero y narrar el proceso interior que lo llevó a transformar su vida. La travesía oceánica redefine su vínculo con el tiempo, la introspección y los afectos

El ingeniero que dejó un

El día que el humor estuvo de luto: la muerte de Leslie Nielsen, el niño que aprendió a hacer reír para evitar ser golpeado

Pasó del drama a la parodia, de galán solemne a policía torpe e inolvidable. La vida inesperada del actor que encontró su destino cuando dejó de actuar tan en serio. Murió el 28 de noviembre de 2010

El día que el humor

La historia de la mujer que sufrió los experimentos de Mengele en Auschwitz y sobrevivió para perdonar el horror nazi

Eva Kor sufrió la tortura junto a su hermana gemela en el campo de concentración. “Si no podía perdonar, iba a seguir siendo una prisionera toda mi vida”, afirma la mujer

La historia de la mujer
DEPORTES
En medio de la polémica,

En medio de la polémica, Conmebol ratificó a Claudio Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto quedó 20° en la única práctica del Gran Premio de Qatar

La frase de Yuki Tsunoda sobre su futuro que disparó los rumores en Red Bull: “Probablemente la mayoría de la gente lo sabe”

Semana del Tenis: la AAT celebró el sorteo de Las Finales del Interclubes

El escalofriante recuerdo de Alan Ruschel a 9 años de la tragedia de Chapecoense: “El piloto avisó que íbamos a aterrizar, pero no lo hacíamos”

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Griselda Siciliani habló de la casa de los sueños junto a Luciano Castro y del reclamo público de Sabrina Rojas

Luis Brandoni sufrió un problema de salud y suspendió las últimas funciones de su obra en Buenos Aires

Fue a Ahora Caigo con su novio y sorprendió a Darío Barassi por la diferencia de edad: “Estoy incómodo”

El inesperado gesto de Cande Tinelli para Coti Sorokin: “De otro planeta”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky anunció la dimisión

Volodimir Zelensky anunció la dimisión de su jefe de gabinete, Andriy Yermak, involucrado en un caso de corrupción

Rodrigo Paz resta importancia al conflicto con Edmand Lara y afirma que su relación es “institucional”

Daniel Noboa buscará enmiendas en la Asamblea ecuatoriana pese al revés en las urnas

La historia secreta del gran documental de Los Beatles que Paul McCartney compró para que no sea visto

Los festivales de San Sebastián y Málaga traen a Buenos Aires lo mejor del cine español 2025