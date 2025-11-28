23 años después: la historia del asesino que volvió para matar a la hija de una de sus primeras víctimas

El asesinato de Martha McKay en Horseshoe Lake reabre viejas heridas en la comunidad de Arkansas (Facebook)

Dentro, la aparente calma de una casa ubicada en Horseshoe Lake, Arkansas, una escena trágica tomaba forma: Martha McKay, dueña y anfitriona de la residencia, yacía sin vida en la escalera principal. La jornada del 25 de marzo de 2020 marcó un nuevo capítulo de violencia para la familia McKay. El lugar ya había sido escenario de una tragedia familiar en 1996, cuando su madre, Sally Snowden McKay, y su primo, Joseph “Lee” Baker, murieron en circunstancias violentas en la misma propiedad.

La investigación policial determinó que Travis Lewis, antiguo vecino de los McKay y condenado por los asesinatos de 1996, se encontraba en la escena del crimen. Los agentes lo identificaron cuando intentó huir saltando por la ventana y atravesando el patio, hasta sumergirse en el lago, donde murió ahogado antes de ser arrestado.

La relación entre Martha McKay y Lewis, marcada por el perdón y la confianza, había llamado la atención de familiares y amigos tras su liberación.

Travis Lewis, autor de los crímenes de 1996, regresa a la escena y provoca una nueva tragedia familiar (Policía de Arkansas)

Enfrentar el pasado familiar

Según declaraciones de las autoridades y allegados, citadas por People, Martha McKay regresó a Horseshoe Lake en 2005 para restaurar Snowden House y convertirla en un negocio abierto al público.

La residencia, apreciada por su arquitectura y vista al lago, volvió a brillar como punto de reunión y celebración. Sin embargo, la historia que envolvía la propiedad nunca desapareció del todo. El asesinato de Sally Snowden McKay y Joseph “Lee” Baker seguía presente en la memoria colectiva de la comunidad.

Travis Lewis, que tenía 17 años al momento de cometer sus primeros crímenes, fue condenado, aunque nunca admitió plenamente su culpabilidad, según las autoridades.

La relación de perdón y confianza entre Martha McKay y su asesino divide a familiares y amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el tiempo que pasó en prisión, Martha McKay mantuvo contacto con él y llegó a defender su versión de los hechos. Esta actitud generó opiniones divididas dentro del círculo íntimo de los McKay.

En 2018, tras completar parte de su condena, Lewis obtuvo la liberación condicional. Martha McKay lo contrató para realizar tareas en la propiedad, respaldada por la creencia de que merecía una segunda oportunidad. La decisión, aunque polémica, reflejó su estilo de vida abierto y su disposición a perdonar.

Un vínculo que desencadenó un nuevo crimen

De acuerdo con el sheriff Mike Allen, la relación entre McKay y Lewis se deterioró luego de que desaparecieran USD 10.000, producto de la venta de un candelabro en la residencia.

Snowden House, símbolo de la familia McKay, queda marcada por dos episodios violentos en 23 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló People, McKay, quien descubrió la ausencia del dinero y sabía que Lewis estuvo presente ese día, decidió despedirlo. El entorno familiar advirtió a Martha sobre los riesgos de mantener contacto con él, pero ella optó por seguir adelante.

El 25 de marzo de 2020, tras recibir una alarma de intrusión, el personal de seguridad y la policía arribaron a Snowden House y encontraron el cuerpo de McKay. Durante la persecución, Lewis se lanzó al lago y murió ahogado. La noticia impactó profundamente a la familia y al pueblo de Horseshoe Lake.

La familia McKay y la comunidad buscan respuestas tras la segunda tragedia ocurrida en la histórica Snowden House (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hermana de la víctima, Katie Hutton, afirmó: “Todos estamos en estado de asombro”. La tragedia, ocurrida exactamente en el mismo lugar y con el mismo involucrado, provocó incredulidad y conmoción entre quienes conocían a la familia.

El caso de Martha McKay y los asesinatos previos en Snowden House despertaron un fuerte interés mediático y social. La historia de una mujer que eligió regresar a su hogar, reconstruir su vida y confiar en el perdón culminó, irónicamente, con una segunda tragedia provocada por el mismo agresor.

La comunidad quedó consternada y la familia McKay, marcada por una historia de dolor, espera respuestas y consuelo tras una pérdida irreparable. Snowden House, símbolo de reuniones, celebraciones y recuerdos familiares, fue asociada para siempre con dos episodios violentos que nadie podrá olvidar.