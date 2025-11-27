Tragedia familiar en Antioquia: hombre fue apuñalado por su propio hijo durante una discusión

El ciudadano habría sido atacado por su hijo - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

La violencia intrafamiliar volvió a sacudir a los habitantes del oriente de Antioquia, esta vez en el municipio de La Ceja, debido a un episodio que terminó con la muerte de un hombre de 46 años a manos de su propio hijo. La víctima fue identificada como Mauricio Rúa Posada, que murió tras ser atacado en varias oportunidades con un arma blanca.

De acuerdo con versiones que circulan sobre el hecho, todo ocurrió en el barrio Mobilia, situado en una zona urbana del municipio, donde, según las autoridades, se desató una riña entre padre e hijo que derivó en el fatal desenlace.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, citado por el diario local Alerta Paisa, el enfrentamiento familiar escaló hasta que el hijo decidió atacar a su padre con un cuchillo, provocándole lesiones en la región del hemitórax derecho.

Ante la gravedad de la situación, los presentes en el sector no dudaron en auxiliar a Rúa Posada, por lo que fue trasladado a un centro asistencial; sin embargo, las autoridades confirmaron que las heridas resultaron mortales.

Esta no es la primera vez que se presenta una situación de este tipo - crédito Colprensa

En medio del proceso, la Policía clasificó el caso como un episodio de violencia intrafamiliar, de manera preliminar, debido a que las investigaciones continúan para determinar exactamente qué fue lo que pasó en La Ceja.

Cabe mencionar que este no es el primer caso de este tipo que se presenta en la ciudad, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, teniendo en cuenta que la gravedad de los conflictos domésticos pueden desembocar en tragedias irreparables.

Por ahora, la investigación continúa, pues los equipos encargados pretenden esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el homicidio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Otro caso similar

La tranquilidad de Cartagena durante la noche del 2 de noviembre de 2025 se vio afectada por un brutal asesinato protagonizado por un adolescente de 17 años, que fue aprehendido tras asesinar a su padre, David Alfredo Pimienta Ocampo, en el barrio San Fernando, según informó la Policía Metropolitana de Cartagena.

El crimen ocurrió cerca de la Clínica Gestión Salud, alrededor de las 10:30 p. m., en el momento en el que una disputa familiar escaló hasta convertirse en un homicidio. De acuerdo con el reporte oficial citado por El Universal, “Se presentó la aprehensión de un adolescente de 17 años de edad, quien presuntamente habría participado en el homicidio de David Alfredo Pimienta Ocampo, de 36 años, natural de Cartagena, quien recibió al menos una herida con arma cortopunzante durante una riña que se presentó en el sector”.

La víctima fue gravemente herida por su familiar y los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo - crédito Colprensa

El menor fue capturado en el lugar de los hechos y quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, que lo presentará ante un juez de control de garantías para definir su situación judicial. Entre tanto, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron pruebas en la escena del crimen para avanzar en el proceso de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado los motivos precisos que originaron el enfrentamiento. Aunque portales locales difundieron versiones preliminares, en las que se indicó que el adolescente habría reaccionado tras presenciar una agresión contra un familiar, presuntamente su hermana, lo que habría desencadenado el ataque contra su padre. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.

El informe policial también aportó detalles sobre la víctima, debido al historial de Pimienta Ocampo, que contaba con tres anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.