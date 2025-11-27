Historias

El misterio detrás de las nueve embarcaciones de tronco prehistóricas halladas en Inglaterra

Un extraordinario hallazgo arqueológico en suelo británico permite reconstruir aspectos poco conocidos sobre técnicas de navegación y actividades cotidianas desarrolladas por comunidades de la Edad de Bronce en Europa occidental

Guardar
Innovadoras embarcaciones prehistóricas emergen tras
Innovadoras embarcaciones prehistóricas emergen tras milenios, revelando aspectos desconocidos de la vida en la Edad de Bronce británica (Historic England Archive)

El hallazgo de nueve embarcaciones prehistóricas de tronco único, con una antigüedad calculada entre 2.500 y 3.500 años, ha supuesto un avance en la arqueología de Inglaterra. Los restos fueron encontrados en 2011 en el antiguo cauce de un río en Must Farm, área ubicada dentro del parque arqueológico Flag Fen en Peterborough.

Tras un laborioso proceso de preservación, tres de estas embarcaciones se exhiben por primera vez al público en la muestra “Bronze Age Boat Discoveries at Must Farm”, informó Smithsonian Magazine.

La conservación exigió técnicas avanzadas para estabilizar la madera, que se habría desintegrado al contacto con el aire. Se empleó una solución de agua y polietilenglicol, lo que permitió mantener la estructura original y posibilitó que los visitantes aprecien tanto las embarcaciones restauradas como el proceso de preservación desde las ventanas del Conservation Barn. Las otras seis siguen en tratamiento bajo condiciones climáticas especiales.

La muestra permite observar de
La muestra permite observar de cerca los relictos originales y ofrece experiencias interactivas que acercan al visitante a las habilidades artesanales ancestrales (Historic England Archive)

Diversidad técnica y contexto histórico

Cada embarcación, tallada a partir de un solo tronco, presenta características distintivas que reflejan la variedad de técnicas y materiales usados durante la Edad de Bronce.

Entre las piezas más notables hay una canoa de roble de seis metros perteneciente a la Edad de Bronce Media, con áreas carbonizadas en su interior; un fragmento de roble de poco más de dos metros con huellas de antiguas reparaciones; y un trozo de arce campestre de 80 centímetros, datado en la Edad de Bronce Temprana.

Iona Robinson Zeki, arqueóloga de la Cambridge Archaeological Unit, señaló a Smithsonian Magazine: “En su variada construcción, se aprecia cómo se aprovecharon las cualidades de diferentes tipos y tamaños de árboles para fabricar embarcaciones que iban desde pequeñas canoas maniobrables hasta largas y estables”.

Las canoas reflejan la destreza
Las canoas reflejan la destreza de antiguos constructores, que adaptaron distintas especies y tamaños de tronco a las necesidades de navegación de su época (Cambridge Archaeological Unit)

La Edad de Bronce británica se extendió aproximadamente entre el 2.300 a.C. y el 800 a.C., una época marcada por la introducción de armas y joyas de metal que alteraron la vida cotidiana.

En la región de Must Farm, el paisaje evolucionó hacia un pantano permanente, lo que hizo que las embarcaciones se convirtieran en el principal medio de transporte.

La directora de Flag Fen, Jacqueline Mooney, destacó para Smithsonian Magazine: “Es fantástico pensar que fueron talladas hace 3.000 años solo con hachas de bronce, y se pueden ver las marcas de las herramientas”.

Must Farm, ubicado en Cambridgeshire,
Must Farm, ubicado en Cambridgeshire, se destaca como uno de los yacimientos arqueológicos más ricos en hallazgos de la Edad de Bronce de Europa (Cambridge Archaeological Unit)

Una ventana al pasado acuático británico

La exhibición en Flag Fen ofrece la posibilidad de observar no solo las embarcaciones auténticas, sino también réplicas de herramientas, áreas interactivas y demostraciones de técnicas artesanales ancestrales. Los visitantes pueden sumergirse en la vida cotidiana de hace tres milenios y descubrir la importancia de la navegación en un entorno dominado por el agua.

Respecto a las razones por las que las embarcaciones acabaron en el lecho del río, los investigadores valoran varias hipótesis. Una de ellas sugiere que se almacenaban sumergidas para evitar que la madera se agrietara, lo que justificaría el buen estado de algunas piezas.

Otras embarcaciones, muy dañadas, podrían haber sido depositadas tras agotar su vida útil, y no se descarta la posibilidad de que su hundimiento estuviera ligado a un ritual.

La preservación meticulosa de las
La preservación meticulosa de las piezas demuestra los desafíos de rescatar y mostrar materiales orgánicos de hace miles de años (Cambridge Archaeological Unit)

El valor histórico y cultural de este hallazgo fue destacado por los expertos. Mooney afirmó para Smithsonian Magazine: “Este es nuestro patrimonio, esto es lo que hacían nuestros antepasados hace 3.000 años”. Las embarcaciones permiten una conexión directa con quienes habitaron la región y sus conocimientos técnicos.

Después de más de tres milenios bajo la turba, las embarcaciones de Must Farm emergen ahora para revelar los secretos de una civilización fuertemente unida al agua y la madera.

La exhibición invita a los visitantes a acercarse a una faceta esencial del pasado británico, como enfatizó Smithsonian Magazine en su cobertura.

Temas Relacionados

Must FarmFlag FenArqueologíaInglaterraEdad De BronceEmbarcacionesHistoria NáuticaHallazgoPeterboroughBarcos AntiguosTroncoGran BretañaNavegaciónNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Stamford Bridge: la histórica batalla vikinga que comparte nombre con el estadio del Chelsea

El nombre evoca uno de los combates más sangrientos de 1066 y, al mismo tiempo, identifica al estadio donde juega uno de los equipos más importantes del mundo. Por qué dos historias tan distintas comparten una misma identidad y qué las separa, más allá del nombre

Stamford Bridge: la histórica batalla

El empapelado que mató en silencio durante más de medio siglo: la oscura historia detrás del pigmento verde de Scheele

Miles de familias europeas decoraron sus hogares con un impresionante color que, lejos de convertirse en un simple “adorno”, escondía un trasfondo tóxico que culminó con enfermedades y fallecimientos inesperados que marcaron a la moda y la ciencia del siglo XIX

El empapelado que mató en

Cuando enseñar con amor era un acto de valentía: la huella de la primera doctora en Pedagogía de la Argentina

Celia Ortiz de Montoya fue pionera de una pedagogía libre, creadora y profundamente humanista, desafió el orden autoritario de su tiempo y abrió caminos que aún iluminan la escuela del país. Nació el 27 de noviembre de 1895

Cuando enseñar con amor era

Dos errores y 183 muertes: la tragedia del “vuelo de los intelectuales”, 45 segundos antes de aterrizar en el Aeropuerto de Barajas

La madrugada del 27 de noviembre de 1983, un Boeing 747 de Avianca se estrelló cuando estaba por aterrizar en Madrid. Rozó una colina debido a una combinación de errores del piloto y la torre de control. En el avión volaban los escritores Manuel Scorza y Ángel Rama, junto a otros intelectuales y artistas que iban a participar en un congreso. Los estremecedores relatos de los once pasajeros que se salvaron milagrosamente

Dos errores y 183 muertes:

El asesinato del primer funcionario abiertamente gay de EEUU: un mensaje en una cinta y una puerta abierta para salir del closet

Del crimen político al despertar colectivo: la muerte de Harvey Milk marcó un punto de inflexión para la comunidad LGBTQ+ y abrió un camino de conquistas que transformó a San Francisco y ese país

El asesinato del primer funcionario
DEPORTES
La controversia que se desató

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

TELESHOW
La indignación de Coco Sily

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

Sorpresas, ilusiones y la anécdota más dolorosa: las perlitas del lanzamiento de la temporada de Mar del Plata

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

INFOBAE AMÉRICA

China ya ocupa casi 800

China ya ocupa casi 800 mil hectáreas mineras en Nicaragua gracias a las licencias de la dictadura de Ortega

Así arrancó el Black Friday de libros: los más vendidos en Argentina, España, México y Colombia

El presidente de Alemania frente al ‘Guernica’ de Picasso: “Es un recordatorio para defender la paz y la libertad”

El presidente Orsi puso a Bukele como un “ejemplo a analizar” en Uruguay y luego llamó a una radio para hablar más del tema

Argentina pidió relocalizar la megaplanta de hidrógeno verde que Uruguay autorizó construir en Paysandú