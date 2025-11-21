Historias

Así es Jáchymov, el pueblo checo que dio origen al dólar y revolucionó la ciencia nuclear

A lo largo de cinco siglos, esta localidad ubicada entre las montañas de Bohemia pasó de acuñar la moneda más influyente del sistema financiero mundial a convertirse en referente de la era atómica

Guardar
Jáchymov, el pueblo checo en
Jáchymov, el pueblo checo en las montañas de Bohemia, fue cuna del tálero, antecesor directo del dólar estadounidense (Foto: Wikipedia)

Jáchymov, una pequeña localidad en el macizo de Bohemia, ha sido escenario de dos capítulos decisivos en la historia mundial. En el siglo XVI, de sus minas surgió la moneda que derivó en el dólar estadounidense.

Siglos después, volvió a ser noticia como fuente principal de uranio para las armas nucleares. Aunque hoy cuenta con solo 2.300 habitantes y escasa fama fuera de su región, la huella de este pueblo checo sigue presente en la economía y la ciencia global.

De la plata de Bohemia al nacimiento del tálero

El primer gran giro en la historia de Jáchymov llegó en 1516, cuando el hallazgo de ricos yacimientos de plata motivó la fundación del asentamiento bajo el nombre Joachimsthal, el valle de Joaquín. El conde Hieronymus Schlick obtuvo el permiso oficial para acuñar moneda propia el 9 de enero de 1520, sentando las bases del futuro monetario europeo. Así nacieron los Joachimsthalers o “thalers”, tal como explicó el historiador Jaroslav Ochec en BBC News.

Las minas de plata de
Las minas de plata de Jáchymov impulsaron en el siglo XVI la creación de la moneda que revolucionó el sistema financiero global (Foto: Wikipedia)

La moneda se diferenció por igualar peso y diámetro al popular Guldengroschen de la época y por producirse en grandes cantidades. Esto favoreció su rápida circulación y permitió que, en apenas diez años, el pueblo pasara de ser una pequeña aldea de mil habitantes a convertirse en el mayor enclave minero de Europa con mil minas activas y 18 mil habitantes.

Joachimsthal llegó a ser la segunda ciudad más grande de Bohemia, solo superada por Praga, y a mediados del siglo XVI ya se habían acuñado aproximadamente 12 millones de thalers.

El tálero se convierte en dólar y conquista el mundo

La influencia de la moneda de Jáchymov se amplió en 1566, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico la adoptó como patrón monetario bajo el nombre de Reichsthaler.

El tálero cruzó fronteras y se adaptó a decenas de países, con diversas denominaciones: “daler” en Escandinavia, “talero” en Italia, “tālā” en Samoa y otros nombres en Europa y regiones lejanas. El león estampado en la moneda original inspiró el nombre de las divisas de Rumanía, Bulgaria y Moldavia.

Jáchymov se transformó en el
Jáchymov se transformó en el mayor enclave minero de Europa, con mil minas activas y una población que superó los 18 mil habitantes (Foto: Wikipedia)

Su mayor impacto global llegó al cruzar el Atlántico. El “leeuwendaler” holandés —“dólar del león”— se popularizó en las colonias británicas de América del Norte. Los colonos comenzaron a llamar “dollars” a las monedas de plata similares.

En 1792, el dólar fue adoptado oficialmente como la moneda de Estados Unidos, iniciando una expansión que la ubica actualmente como la sola representante del 58% de las reservas financieras globales, de acuerdo con la información de la Reserva Federal.

El giro nuclear: de la plata al uranio

La fortuna de la plata eventualmente se agotó y, junto con ella, se apagó la esplendorosa etapa minera. Sin embargo, las minas de Jáchymov comenzaron a develar otro mineral: la uraninita o pechblenda, negra y temida por los mineros por su vínculo con graves enfermedades pulmonares.

Lo que parecía una maldición, terminaría siendo el punto de arranque de una revolución científica, según consignó BBC News.

Marie Curie aisló el radio
Marie Curie aisló el radio y el polonio a partir de minerales de Jáchymov, marcando el inicio de la era nuclear (Bettmann)

En 1898, Marie Curie analizó muestras de este mineral y pudo aislar el radio y el polonio, lo que abrió la puerta a la era nuclear. Jáchymov se convirtió entonces en el principal proveedor mundial de radio, posición que mantuvo durante varias décadas mientras la ciencia mundial se asomaba a las posibilidades y riesgos de la radiactividad.

De la investigación al control nuclear en el siglo XX

La importancia estratégica de Jáchymov en la ciencia y la industria no se detuvo en los laboratorios. El físico J. Robert Oppenheimer —director del Proyecto Manhattan—, realizó su tesis doctoral sobre los yacimientos de uranio de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis recurrieron a las minas de la localidad para experimentos nucleares.

Finalizado el conflicto, la región pasó a estar bajo control soviético. Entre 1949 y 1964, unas cincuenta mil personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados para extraer uranio destinado al programa atómico de la URSS, tal como reconstruyó BBC News.

Durante la Guerra Fría, la
Durante la Guerra Fría, la extracción de uranio en Jáchymov alimentó el programa atómico de la Unión Soviética con mano de obra forzada (AP Foto/John Rooney)

Una historia viva en la actualidad

En la actualidad, Jáchymov presenta un paisaje moldeado por siglos de minería y episodios científicos y políticos de trascendencia global. Las antiguas escombreras han dado paso a bosques de coníferas, y muchas casas del siglo XIX afectadas por la contaminación están en proceso de restauración.

La mina Svornost, la última en funcionamiento, ya no provee metales ni uranio. La importancia histórica de Jáchymov permanece poco visible para quien camina hoy por sus calles. No hay monumentos destacados ni señalización en homenaje a su rol en la creación de la moneda más influyente del mundo ni a su vínculo con la era nuclear.

Apenas un billete de George Washington enmarcado en el museo de la Casa Real de la Moneda recuerda, discretamente, que las huellas de este pequeño pueblo checo atraviesan la historia del dinero y la energía nuclear hasta nuestros días.

Temas Relacionados

JáchymovDólar estadounidenseThalerMarie CurieUranioHistoria de la monedaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Las aventuras de los dos hombres que volaron en globo sobre París: de las pruebas con animales a la primera travesía sin timón

El vuelo marcó el inicio de la era aérea en 1783. Dos hombres, un experimento y una ciudad expectante en plena Francia prerrevolucionaria

Las aventuras de los dos

Fue elegido mejor maestro del mundo y repartió su premio millonario entre los finalistas: su cruzada contra el casamiento infantil

Desde una aldea remota de la India, Ranjitsinh Disale transformó la vida de sus alumnas: frenó matrimonios infantiles, impulsó la asistencia escolar femenina al 100% e innovó con tecnología en contextos adversos. Hace casi cinco años, su gesto de repartir la mitad del millón de dólares del Global Teacher Prize 2020 lo convirtió en un símbolo mundial de solidaridad docente

Fue elegido mejor maestro del

“El partido fantasma”: el día que Chile jugó 28 segundos contra nadie y ganó 1 a 0 en un estadio convertido en centro de detención

La selección sudamericana salió a jugarse la clasificación al Mundial de Alemania ’74 el 21 de noviembre de 1973. Enfrente debía estar la Unión Soviética, que no se presentó porque alegó que “el estadio estaba salpicado con la sangre de los patriotas chilenos”. La tensión diplomática, la dictadura de Pinochet y la insólita decisión de la FIFA de validar un partido sin adversario

“El partido fantasma”: el día

Rebeldía, identidad y arte: cómo David Bowie se convirtió en sinónimo de libertad creativa

Desde sus gestos desafiantes en televisión hasta su constante reinvención, el músico británico rompió barreras y alentó a generaciones a expresarse sin miedo

Rebeldía, identidad y arte: cómo

El misterio y la leyenda detrás del Coloso de Rodas, la maravilla griega que asombró al mundo antiguo

El destino de esta gigantesca figura dedicada a Helios quedó sellado tras 66 años en pie, cuando un devastador sismo destruyó la legendaria obra cuyo tamaño y construcción aún fascinan a la arqueología moderna

El misterio y la leyenda
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sorpresa en la Fórmula 1: un importante ingeniero de la FIA se sumaría a la escudería Alpine en 2026

Se definió la agenda de Lionel Messi hasta la Copa del Mundo: 15 partidos con Inter Miami y la Finalissima con la selección argentina

La Conmebol dio a conocer al árbitro de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Simone Biles dio detalles de su reciente cirugía estética que causó furor entre los fanáticos: “Parecían de otro planeta”

TELESHOW
Lissa Vera se sinceró sobre

Lissa Vera se sinceró sobre el conflicto interno de Bandana: “Los códigos se están empezando a romper”

El trend viral de Maxi López y sus hijos en MasterChef: harina, risas y momentos inolvidables

Cazzu y Belinda: las fotos y videos del inesperado cruce de las ex parejas de Christian Nodal

“La técnica del Exorcista”: Jimena Barón reveló el método que usa para negociar con su pareja

María Becerra mostró el entrenamiento con su novio J Rei antes de los shows en River: “Siempre divirtiéndonos”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo funciona la innovadora pasta

Cómo funciona la innovadora pasta dental que promete regenerar el esmalte y transformar el cuidado bucal

China reorienta sus cruceros para evitar Japón en medio de las tensiones diplomáticas

Los documentos del Congreso de Estados Unidos sacan a la luz el rol secreto de Jeffrey Epstein en las elecciones de Israel

Los exportadores brasileños de café celebraron la eliminación de los aranceles de Estados Unidos al sector: “Es una victoria histórica”

Vladimir Putin amenazó a Ucrania con conquistar más territorio si no acepta el plan de paz de Donald Trump