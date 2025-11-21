Así es Jáchymov, el pueblo checo que dio origen al dólar y revolucionó la ciencia nuclear

Jáchymov, el pueblo checo en las montañas de Bohemia, fue cuna del tálero, antecesor directo del dólar estadounidense (Foto: Wikipedia)

Jáchymov, una pequeña localidad en el macizo de Bohemia, ha sido escenario de dos capítulos decisivos en la historia mundial. En el siglo XVI, de sus minas surgió la moneda que derivó en el dólar estadounidense.

Siglos después, volvió a ser noticia como fuente principal de uranio para las armas nucleares. Aunque hoy cuenta con solo 2.300 habitantes y escasa fama fuera de su región, la huella de este pueblo checo sigue presente en la economía y la ciencia global.

De la plata de Bohemia al nacimiento del tálero

El primer gran giro en la historia de Jáchymov llegó en 1516, cuando el hallazgo de ricos yacimientos de plata motivó la fundación del asentamiento bajo el nombre Joachimsthal, el valle de Joaquín. El conde Hieronymus Schlick obtuvo el permiso oficial para acuñar moneda propia el 9 de enero de 1520, sentando las bases del futuro monetario europeo. Así nacieron los Joachimsthalers o “thalers”, tal como explicó el historiador Jaroslav Ochec en BBC News.

Las minas de plata de Jáchymov impulsaron en el siglo XVI la creación de la moneda que revolucionó el sistema financiero global (Foto: Wikipedia)

La moneda se diferenció por igualar peso y diámetro al popular Guldengroschen de la época y por producirse en grandes cantidades. Esto favoreció su rápida circulación y permitió que, en apenas diez años, el pueblo pasara de ser una pequeña aldea de mil habitantes a convertirse en el mayor enclave minero de Europa con mil minas activas y 18 mil habitantes.

Joachimsthal llegó a ser la segunda ciudad más grande de Bohemia, solo superada por Praga, y a mediados del siglo XVI ya se habían acuñado aproximadamente 12 millones de thalers.

El tálero se convierte en dólar y conquista el mundo

La influencia de la moneda de Jáchymov se amplió en 1566, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico la adoptó como patrón monetario bajo el nombre de Reichsthaler.

El tálero cruzó fronteras y se adaptó a decenas de países, con diversas denominaciones: “daler” en Escandinavia, “talero” en Italia, “tālā” en Samoa y otros nombres en Europa y regiones lejanas. El león estampado en la moneda original inspiró el nombre de las divisas de Rumanía, Bulgaria y Moldavia.

Jáchymov se transformó en el mayor enclave minero de Europa, con mil minas activas y una población que superó los 18 mil habitantes (Foto: Wikipedia)

Su mayor impacto global llegó al cruzar el Atlántico. El “leeuwendaler” holandés —“dólar del león”— se popularizó en las colonias británicas de América del Norte. Los colonos comenzaron a llamar “dollars” a las monedas de plata similares.

En 1792, el dólar fue adoptado oficialmente como la moneda de Estados Unidos, iniciando una expansión que la ubica actualmente como la sola representante del 58% de las reservas financieras globales, de acuerdo con la información de la Reserva Federal.

El giro nuclear: de la plata al uranio

La fortuna de la plata eventualmente se agotó y, junto con ella, se apagó la esplendorosa etapa minera. Sin embargo, las minas de Jáchymov comenzaron a develar otro mineral: la uraninita o pechblenda, negra y temida por los mineros por su vínculo con graves enfermedades pulmonares.

Lo que parecía una maldición, terminaría siendo el punto de arranque de una revolución científica, según consignó BBC News.

Marie Curie aisló el radio y el polonio a partir de minerales de Jáchymov, marcando el inicio de la era nuclear (Bettmann)

En 1898, Marie Curie analizó muestras de este mineral y pudo aislar el radio y el polonio, lo que abrió la puerta a la era nuclear. Jáchymov se convirtió entonces en el principal proveedor mundial de radio, posición que mantuvo durante varias décadas mientras la ciencia mundial se asomaba a las posibilidades y riesgos de la radiactividad.

De la investigación al control nuclear en el siglo XX

La importancia estratégica de Jáchymov en la ciencia y la industria no se detuvo en los laboratorios. El físico J. Robert Oppenheimer —director del Proyecto Manhattan—, realizó su tesis doctoral sobre los yacimientos de uranio de la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis recurrieron a las minas de la localidad para experimentos nucleares.

Finalizado el conflicto, la región pasó a estar bajo control soviético. Entre 1949 y 1964, unas cincuenta mil personas fueron enviadas a campos de trabajos forzados para extraer uranio destinado al programa atómico de la URSS, tal como reconstruyó BBC News.

Durante la Guerra Fría, la extracción de uranio en Jáchymov alimentó el programa atómico de la Unión Soviética con mano de obra forzada (AP Foto/John Rooney)

Una historia viva en la actualidad

En la actualidad, Jáchymov presenta un paisaje moldeado por siglos de minería y episodios científicos y políticos de trascendencia global. Las antiguas escombreras han dado paso a bosques de coníferas, y muchas casas del siglo XIX afectadas por la contaminación están en proceso de restauración.

La mina Svornost, la última en funcionamiento, ya no provee metales ni uranio. La importancia histórica de Jáchymov permanece poco visible para quien camina hoy por sus calles. No hay monumentos destacados ni señalización en homenaje a su rol en la creación de la moneda más influyente del mundo ni a su vínculo con la era nuclear.

Apenas un billete de George Washington enmarcado en el museo de la Casa Real de la Moneda recuerda, discretamente, que las huellas de este pequeño pueblo checo atraviesan la historia del dinero y la energía nuclear hasta nuestros días.