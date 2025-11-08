La foto acertijo: ¿quién es esta niña vestida de dama antigua que hoy brilla en la pantalla grande?

El 5 de abril de 2018 escribió en su Instagram: Me? An Actress? Never. Buenos Aires... tenés mi corazón. Y es con un corazón pesado que me voy

La niña nació un 16 de abril de 1996 en Miami, en una familia marcada por los viajes y los contrastes culturales. Es la menor de seis hermanos. Su padre, banquero y corredor de lanchas, había nacido en Buenos Aires, hijo de una familia con raíces inglesas y escocesas. Su madre, psicóloga, había nacido en Zambia, África, hija de un diplomático británico y de una española, originaria de Barcelona.

“Nos mudamos inmediatamente a la Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia. Estuve allí hasta los seis años”, recordaría tiempo después. En Buenos Aires cursó sus primeros estudios en el Northlands School, el mismo colegio donde se formó la actual reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta.

Pero su vida dio un nuevo giro cuando la familia decidió instalarse en Londres. “Aprendí inglés recién a los ocho años. Era terca y quería volver a casa; no entendía Londres en absoluto. Venía de un lugar verde, con animales por todas partes, y de repente me encontré en una ciudad gris y desconocida”, contó en una entrevista con Evening Standard.

Sus padres buscaban seguridad y un futuro más estable. “La situación política en la Argentina se estaba volviendo complicada y querían que creciéramos sin miedo. En ese momento los resentíamos, pero hoy les agradezco: nos dieron una gran oportunidad en la vida.”

Aunque el tiempo la ayudó a adaptarse, su corazón siguió mirando hacia el sur. “Vengo de muchos lugares diferentes, pero mi calidez y mi forma de ver la vida son de Argentina. Me siento muy orgullosa de esa parte de mi historia”, dijo alguna vez. No sorprende que, al hablar de sus comidas favoritas, mencione sin dudar: “los churros con dulce de leche, el pan con provolone y las empanadas”.

El camino hacia la actuación no fue inmediato. Su primer paso fue el modelaje, casi por casualidad. Mientras caminaba cerca de Harrods, en Londres, notó que un auto la seguía y trató de huir. Desde el vehículo una mujer la llamó: “Si te detenés, no te vas a arrepentir ... hay alguien que quiere conocerte”. Era Sarah Doukas, fundadora de Storm Model Management, la agencia que descubrió a Kate Moss y Cara Delevingne. Al día siguiente, firmó su primer contrato.

La suerte siguió jugando a su favor: en una de sus primeras sesiones fotográficas, en el set de Downton Abbey, conoció al actor Allen Leech, quien quedó impresionado al escucharla leer poemas de Seamus Heaney. Fue él quien la presentó a su futura agente, Kat Gosling.

Pero detrás de la elegancia y la determinación se escondía una infancia difícil. “Los chicos no me entendían y sufrí mucho acoso escolar. Me encerraban en armarios, me prohibían entrar a las aulas, no me invitaban a nada. No fue agradable”, contó. La raíz de ese rechazo estaba en su negativa a aprender inglés: “Me negué durante dos años, con la esperanza de que mi familia volviera a casa. Fue duro, pero también me dio una sensación de desarraigo que, de alguna manera, me preparó para esta vida”.

Su método para aprender el idioma fue poco convencional: “En el colegio ponían Escuela de rock todos los viernes. Jack Black, Harry Potter y Jumanji fueron mi manera de aprender inglés”.

A los 14 años tomó una decisión que marcaría su destino: usó sus ahorros para mudarse sola a Nueva York. Dos años más tarde abandonó los estudios para dedicarse por completo a la actuación. “Todos mis hermanos me llamaron diciendo que estaba arruinando mi vida. Lloré histéricamente”, contó. Pero la más pequeña del clan tenía una certeza inquebrantable. “Creo que haber crecido rodeada de adultos me dio confianza. Mis padres siempre me trataron como alguien en quien podían confiar”.

Aquella adolescente decidida que un día dejó todo por su sueño se convertiría, poco después, en una de las actrices más singulares de su generación.

Respuesta: la niña de la foto es Anya Taylor-Joy,