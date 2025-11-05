Miedo, pistas fallidas y un ADN desconocido: así creció la leyenda del Monstruo de Florencia

El Monstruo de Florencia aterrorizó a la Toscana con una serie de asesinatos brutales entre 1968 y 1985 (Netflix)

Durante casi veinte años, una serie de homicidios alteró de manera irreversible la vida cotidiana en Florencia y la tranquilidad de la Toscana. Entre 1968 y 1985, el llamado Monstruo de Florencia asesinó al menos a 16 personas, en su mayoría parejas jóvenes sorprendidas en la intimidad de sus automóviles por la noche, en caminos rurales de las afueras de la ciudad.

El miedo se instaló en una de las regiones más turísticas y cultas del país: la policía multiplicó patrullas, la prensa alimentó el pánico y cientos de inocentes fueron investigados o señalados durante las décadas siguientes, según recoge People.

La ola de asesinatos: un método repetido y terror constante

La cadena de crímenes comenzó el 21 de agosto de 1968, cuando Barbara Locci y Antonio Lo Bianco fueron hallados muertos en un coche, a poca distancia de Florencia. El esposo de Locci, Stefano Mele, fue condenado por este primer homicidio. Sin embargo, tras su encarcelamiento, los asesinatos continuaron con un patrón idéntico: víctimas jóvenes, asesinatos en la oscuridad y la misma modalidad violenta.

A partir de 1974, los crímenes dejaron claro un macabro modus operandi: el asesino sorprendía a las parejas en lugares apartados, disparaba a corta distancia con una Beretta calibre .22— con silenciador y munición poco habitual— y, en ocasiones, mutilaba a las mujeres con una violencia extrema. El arma homicida nunca fue encontrada.

Entre las víctimas recuerdan los investigadores los nombres de Pasquale Gentilcore y Stefania Pettini (1974), Giovanni Foggi y Carmela De Nuccio (1981), Paolo Mainardi y Antonella Migliorini (1982), entre otras parejas jóvenes. El último asesinato conocido, en septiembre de 1985, estuvo marcado por una escalofriante provocación: el asesino envió partes del cuerpo de una víctima a la fiscalía, demostrando un desprecio absoluto a las autoridades y un deseo de provocar miedo.

El asesino serial nunca fue identificado y la investigación policial estuvo marcada por errores y teorías fallidas (Netflix)

La ciudad de Florencia, conocida por su arte, cultura y belleza, se sumió en el miedo. Durante años, los habitantes cambiaron sus costumbres: bares y restaurantes vacíos por las noches, noviazgos vigilados, rutas rurales que la gente dejó de frecuentar. La confianza se evaporó y el mito del Monstruo creció a la par del pánico social y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para detener la matanza.

Investigación interminable, sospechosos y teorías que nunca cerraron

La presión mediática y política forzó a la policía y al poder judicial a desplegar una investigación como nunca antes en Italia. Se interrogaron a miles de personas, se cotejaron decenas de miles de huellas dactilares y los expedientes se llenaron de nombres, rumores y datos confusos. La llamada “pista sarda” señaló en un principio vínculos con familias oriundas de Cerdeña y sospechas de ajustes de cuentas. Más tarde, la teoría de rituales satánicos cobró peso, en parte por las características de las mutilaciones. Sin embargo, ninguna hipótesis se sostuvo con pruebas concretas.

En 1993, en medio del agotamiento social por la falta de respuestas, el agricultor Pietro Pacciani fue arrestado y condenado en primera instancia por doce asesinatos. Tres años después, la Corte de Apelaciones lo absolvió por falta de pruebas sólidas y contradicciones en el proceso.

Los nombres de Giancarlo Lotti y Mario Vanni —vinculados a Pacciani— quedaron como los últimos grandes sospechosos, pero las defensas pusieron en jaque la investigación y evidenciaron inconsistencias graves en los procedimientos policiales y judiciales.

La desesperación por esclarecer los asesinatos llevó incluso a plantear vínculos con el Asesino del Zodíaco estadounidense, dada la similitud entre algunos crímenes. Sin embargo, no surgió ninguna evidencia. Con el paso de los años, decenas de víctimas colaterales —inocentes acusados falsamente, familias destruidas por sospechas, policías apartados— engrosaron la tragedia.

El caso inspiró libros, documentales y una docuserie de Netflix, consolidando su lugar en la cultura popular italiana (Netflix)

La clave genética: un nuevo rumbo en la investigación

Décadas de investigaciones fallidas y de escenarios judiciales caóticos dieron paso, en el siglo XXI, a la esperanza fundada en el rigor científico. En 2022, familiares de víctimas y abogados presionaron para reexaminar viejas pruebas usando las técnicas de genética forense más avanzadas. El abogado Valter Biscotti exigió comparar el ADN de Giampiero Vigilanti, un exmilitar vinculado al círculo de Pacciani, con los perfiles genéticos extraídos de cartas anónimas recibidas por la fiscalía durante los años más oscuros del caso.

En 2024, la fiscalía anunció finalmente que, gracias a esas nuevas pericias, halló un perfil genético desconocido en muestras recogidas de tres escenas distintas del crimen. El dato técnico es contundente: ese ADN no corresponde ni a las víctimas ni a ninguno de los sospechosos históricos.

El monstruo en la cultura popular y el cierre abierto

El Monstruo de Florencia trascendió las páginas policiales y forjó su propio mito en la literatura, el periodismo y la cultura italiana. Libros, películas, estudios de criminología y documentales han abordado el caso a lo largo de los años.

El más reciente, la docuserie de Netflix titulada “El Monstruo de Florencia”, estrenada el pasado 22 de octubre y dirigida por Stefano Sollima, aborda en cuatro episodios el terror social, las derivas judiciales y el trauma colectivo que marcó a toda una generación en la Toscana.

El caso inspiró incluso a escritores como Douglas Preston y Mario Spezi, quienes investigaron de cerca el expediente, sufriendo acusaciones e intimidaciones en carne propia por parte de las autoridades. A día de hoy, el responsable sigue siendo un misterio y el caso del Monstruo de Florencia permanece sin resolver. Medio siglo después, la única pista concreta es un ADN desconocido. Mientras la justicia no logre ponerle nombre ni rostro al culpable, el enigma más oscuro de la historia criminal italiana seguirá abierto.