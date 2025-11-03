Un incendio, un salto de 53 metros y una huida épica: la historia de Joe Meanen, uno de los sobrevivientes de la tragedia de Piper Alpha

La explosión de la plataforma Piper Alpha en 1988 marcó la mayor tragedia de la industria petrolera offshore en el Mar del Norte (AP)

El 6 de julio de 1988, una noche rutinaria en el Mar del Norte se transformó en pesadilla cuando la plataforma petrolera Piper Alpha explotó con una violencia nunca vista. Bajo un cielo encendido por el fuego, Joe Meanen tomó una decisión que marcaría su vida para siempre: saltar desde 53 metros para escapar de la muerte.

Una rutina que se quebró en segundos

Ubicada a unos 190 kilómetros al noreste de Aberdeen y operada por Occidental Petroleum, la Piper Alpha representaba el corazón productivo del Mar del Norte, con casi el 10% del petróleo y gas regional, según The Guardian.

Joe Meanen, escocés de 29 años, atravesaba el tramo final de su turno junto a compañeros con quienes compartía habitación. La jornada transcurría entre tareas y una función de cine improvisada con unos 40 trabajadores, mientras la plataforma seguía con su producción habitual pese a los trabajos de mantenimiento.

El ambiente resultaba inquietante. El olor a gas era un invitado constante, perceptible hasta en los dormitorios. “A veces, incluso juraría que se podía oler dentro del alojamiento”, contó Meanen a The Guardian.

El impacto económico de la explosión de Piper Alpha superó los USD 6.400 millones, pero el costo humano fue incalculable (AP)

Cerca de las 22:00, esta amenaza invisible se volvió tangible: una bomba de gas, reinstalada sin válvula de seguridad, fue activada por error y generó la primera explosión. El estallido derribó parte del techo del cine y sumió a la plataforma en la oscuridad absoluta. “La sala de control principal quedó totalmente destruida en la primera explosión. No sonaron alarmas. Nadie sabía realmente qué hacer”, recordó Meanen.

El refugio se convierte en trampa

Al intentar llegar a la estación de botes salvavidas, Meanen se topó con una barrera infranqueable de humo negro y tóxico generado por el incendio del petróleo. Sin poder regresar junto a sus compañeros, se refugió junto a un centenar de hombres en la cocina, considerada la zona más segura por su protección contra el fuego y ventilación reforzada. Sin embargo, la seguridad era una ilusión: pequeñas explosiones estremecían el espacio, las ventanas cedían y el humo denso ocupaba todo el aire disponible. “La estructura literalmente se estaba derritiendo a nuestro alrededor”, relató a The Guardian.

En medio del caos, Meanen y un grupo decidieron ir al helipuerto, buscando una oportunidad de rescate. Seis trabajadores eligieron quedarse en la cocina siguiendo instrucciones previas; sus cuerpos fueron hallados meses después entre los escombros. Desde el helipuerto, observaron cómo la plataforma Tharos combatía el fuego. Pero una segunda explosión, provocada por la rotura de una tubería vinculada a la plataforma Tartan, avivó las llamas y dispersó a los presentes en distintas direcciones.

El incendio de Piper Alpha duró más de tres semanas y causó la muerte de casi dos tercios de los trabajadores a bordo (AP)

El salto, el frío y la suerte: sobrevivir a lo imposible

Al comprender que no quedaba otra alternativa, Meanen lanzó un chaleco salvavidas al mar y se arrojó tras él, tratando de ganar la mayor distancia posible respecto a la estructura incendiada. Durante la caída, el aire abrasador le provocó quemaduras en los brazos. Al tocar el agua, utilizó la luz de las llamas para orientarse, logró alcanzar el chaleco y refugiarse en el techo de un bote salvavidas desplazado por la explosión.

Desde el mar, presenció la destrucción de la Piper Alpha y pensó en quienes seguían luchando en la plataforma. De las 15 personas que habían llegado al helipuerto, solo cinco sobrevivieron, según The Guardian. Un equipo de rescate localizó a Meanen, quien fue asistido a bordo de un barco de suministro antes de ser evacuado en helicóptero a Aberdeen.

El dolor que deja el fuego

Durante los meses posteriores, Meanen alternó tratamientos para sus heridas con la participación en la investigación oficial del desastre. El informe final, citado por The New York Times, responsabilizó a Occidental Petroleum por severas falencias en mantenimiento y seguridad, aunque no se presentaron cargos. La empresa pagó USD 180 millones en indemnizaciones y la tragedia impulsó 106 nuevas recomendaciones de seguridad para el sector.

Joe Meanen sobrevivió al desastre de Piper Alpha tras saltar 53 metros al mar helado para escapar de las llamas (AP)

El impacto económico alcanzó USD 6.400 millones, pero la magnitud humana fue aún mayor: de los 226 trabajadores a bordo, menos de un tercio sobrevivió y 30 cuerpos jamás fueron recuperados, según BBC. El incendio persistió por más de tres semanas, y los restos de la plataforma fueron finalmente hundidos en marzo de 1989.

La herida emocional tardó en sanar. La primera Navidad después del desastre fue especialmente dura para Meanen, quien encontró en el relato de su experiencia una manera de recomponerse: “No hay nada de malo en mostrar un poco de emoción y decir lo que sientes… Siempre he estado dispuesto a hablar y a contarlo. Suelo mirar el lado positivo; lo afortunado que fui“, expresó a The Guardian. Durante años, las cicatrices físicas fueron un recordatorio permanente de aquel salto, pero reconoce que las marcas invisibles son las que más pesan.

Vivir para contar

En los años posteriores, Meanen formó una familia, abrió un pub y fue conductor de autobús escolar. Ya retirado, dedica parte de su tiempo a charlas sobre seguridad, convencido de que mantener viva la memoria de la Piper Alpha es una manera de honrar a las víctimas y evitar nuevas pérdidas.

De esa forma, el salto de Joe Meanen no solo fue un acto de supervivencia, sino un símbolo de resistencia y conciencia después de la peor tragedia en la historia petrolera.