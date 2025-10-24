Don Juan, el seductor que desafió la culpa y se volvió mito universal

Don Juan desenvainando la espada en Don Giovanni, de Mozart; cuadro de Max Slevogt: Francisco d'Andrade como Don Giovanni, 1912 (Wikimedia Commons)

Don Juan nació como el arquetipo del seductor, el hombre capaz de conquistar a cualquier mujer y desafiar las reglas más estrictas de la sociedad, desde los rincones de Sevilla hasta los escenarios de todo el mundo. A lo largo de los siglos, este personaje se mantuvo vigente. Su metamorfosis, desde las letras españolas hasta la ópera de Mozart, permitió que Don Juan se volviera símbolo universal e inspirara debates sobre el deseo, la ética y el límite entre la rebeldía y la condena.

Según testimonios recogidos por la Biblioteca Cervantes, Fernando Herrero, Don Juan surge como figura literaria en “El burlador de Sevilla”, obra de Tirso de Molina, pero es la ópera “Don Giovanni”, con libreto de Da Ponte y música de Mozart, la que transforma al personaje en mito global.

La permanencia de Don Juan reside en su capacidad de adaptarse a cada época. De acuerdo con Herrero, la reciente representación de “Don Giovanni” en el Teatro de la Zarzuela confirma que el mito continúa vivo, capaz de provocar nuevas lecturas y emociones en cada montaje.

Don Juan y la estatua del Comendador (Wikimedia Commons)

El eje central que sostiene la leyenda es el choque entre la búsqueda insaciable del placer y el mandato del arrepentimiento. Don Juan representa la figura que, a diferencia de otros héroes, no cede cuando la sociedad exige culpa.

Mientras versiones españolas, como el “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla, proponen el arrepentimiento y la salvación en el último aliento, la ópera de Mozart lo muestra enfrentando la condena sin pedir perdón. Según Herrero, esa negativa final al remordimiento es lo que hace único a Don Juan y lo distancia de otros personajes literarios: no se doblega, ni siquiera cuando el castigo asoma de modo absoluto.

De acuerdo con fuentes especializadas, Don Juan se convirtió en campo de disputa para escritores, músicos y directores que buscaron definirlo y entenderlo. Cada versión, desde el Tenorio de Zorrilla hasta los Don Juanes de Molière en Francia, adapta el relato a sus propios valores, pero ninguno logra agotar su complejidad.

Su historia cruza géneros y fronteras, provoca ensayos, análisis y nuevas representaciones. El mito se sostiene porque logra sintetizar temas universales: la relación entre hombres y mujeres, la tensión entre moral y transgresión, y el enigma del verdadero deseo.

Don Juan, el seductor que desafió la culpa y se volvió mito universal (Wikimedia)

Lo que vuelve tan fascinante a Don Juan es la imposibilidad de reducirlo a una sola dimensión. Según Herrero, los directores de escena buscaron matices en cada nuevo montaje: en ocasiones aparece como aristócrata refinado, en otras como cínico, héroe contra el entorno u oportunista sin escrúpulos.

La ópera “Don Giovanni” permite que estas versiones convivan y se enfrenten sobre el escenario, sumando densidad al mito. Cada puesta ofrece una versión distinta del mismo enigma, como si el mito se reinventara con cada nueva interpretación.

Durante generaciones, Don Juan encarnó la dialéctica entre la libertad y el castigo. Según los especialistas, la ópera exhibe su rechazo definitivo a la sumisión moral. No hay espacio para la penitencia; hay desafío hasta el límite. Este gesto resulta clave para entender por qué Don Juan sigue vigente mientras otras figuras quedaron en el pasado. La negativa al arrepentimiento lo convierte en símbolo de autonomía absoluta, aunque el precio de esa actitud sea la condena eterna.

Según detalló La Vanguardia, las mujeres en la vida del mito adquieren valor dramático único, tanto en las versiones teatrales como en las musicales. En la obra de Zorrilla, Doña Inés encarna la pureza salvadora; en la ópera, tres figuras femeninas distintas le dan profundidad y conflicto a Don Giovanni. Otros personajes como Leporello, Don Octavio o el Comendador sirven de contraste o contrapunto, pero es la presencia de Don Juan la que concentra el centro del drama y el motor de la acción.

Monumento a Don Juan Tenorio en el Parque de La Alquería de Dos Hermanas, Sevilla (Wikimedia)

A nivel popular, el mito también se filtró en el lenguaje y la cultura. El término “donjuán” designa, desde hace tiempo, a cualquier hombre de actitudes seductoras o conquistadoras. Esa universalidad explica por qué Don Juan trasciende fronteras y épocas: cada sociedad retoma sus propios miedos y deseos a través del personaje.

La vigencia del mito reside en su permanente renovación. Herrero destaca que el “Don Juanismo” admite reinterpretaciones plurales; directores contemporáneos situaron al personaje en escenarios tan actuales como el Harlem neoyorquino, subrayando la universalidad del conflicto entre deseo, libertad y castigo.

Don Juan dejó de ser solo un personaje para transformarse en un concepto, un espejo en el que la humanidad mide sus pasiones y sus límites. El mito sobrevive por su capacidad de provocar preguntas incómodas y respuestas variables. Mientras existan artistas capaces de revisar sus contradicciones y públicos dispuestos a cuestionar los márgenes de la moral, Don Juan seguirá subiendo al escenario, negándose a arrodillarse y afirmando, una vez más, el mito eterno del seductor que nunca se arrepiente.