Víctor Laplace vuelve al teatro en la piel de Don Juan: “Hice otros donjuanes, pero éste es el más completo”

Víctor Laplace regresa al teatro con una versión renovada de Don Juan, dirigida por Gustavo Bardi y escrita por Enrique Papatino, que explora nuevas aristas del mítico personaje

“Es un personaje inesperado que seduce”, reflexiona Víctor Laplace, sobre su retorno al escenario con una versión renovada de Don Juan. La frase resume el carácter singular de la propuesta teatral, que se estrenará el 3 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación.

En la nueva versión de Don Juan, el peor de todos, el público se encuentra ante un Don Juan que ya no despliega su legendaria seducción ni recurre a la huida. En esta etapa final, el personaje enfrenta el juicio de su propia existencia, despojado de artificios y expuesto a la crudeza de la memoria y la culpa. Una joven lo visita, pero lejos de celebrar o condenar, se limita a escuchar. Ese silencio, cargado de significado, permite que la figura mítica se desmorone y surja un hombre vulnerable, marcado por lo que nunca llegó a decir.

La obra, escrita por Enrique Papatino y dirigida por Gustavo Pardi, se apoya en la potencia interpretativa de Víctor Laplace y Antonella Fittipaldi, una joven actriz formada en la Fundación Julio Bocca y la UNA, que participó en La Desgracia, Medea, Turreo Místico y El día en que me voy a morir en teatro, y fue parte de series como Un gallo para Esculapio, Monzón y Limbo.

Víctor Laplace está acompañado en escena por Antonella Fittipaldi

La puesta en escena cuenta con el diseño de escenografía y vestuario de Alejandro Mateo, la música original y el diseño sonoro de Silvina Aspiazu, y la iluminación de Horacio Novelle. La producción general está a cargo de Geluk y Poncho, mientras que el equipo técnico y artístico se completa con profesionales como Facundo Escudero Salinas en diseño gráfico, Nacho Lunadei en fotografía.

Laplace reconoce que el teatro, el cine y el arte en general ocupan un lugar esencial en su vida. “Todo lo que tiene que ver con el arte me subyuga, me conmueve y es lo que me gusta, lo que me gusta pensar”, le cuenta a Teleshow. Para el actor, la realidad del país no atraviesa su mejor momento, pero destacó la importancia de que mucha gente disfrute y se refugie en las expresiones artísticas antes que en las miserias humanas.

El vínculo con el público es uno de los motores fundamentales para el intérprete: “Todos los días me encuentro con mucha gente. Si me subo a un taxi, los taxistas me reconocen y me dicen: ‘¿Por qué está con la gorra?’ Lo saqué de Don Víctor, que soy yo”. Este contacto cotidiano le aporta energía: “Charlo con mucha gente en la calle, mucha gente que está a veces en ciertas condiciones, no las mejores. Y yo voy y las abrazo, a las personas, y digo, no sé, levántese, me meto con la gente”.

Víctor Laplace reinventa a Don Juan en una versión contemporánea

Para Laplace, ese agradecimiento que recibe del público es una de las motivaciones más profundas de su carrera: “No puede ser que tenga 81 años, me parece. Eso parece mucho menos. Sí, señora, pero lo tengo… y me divierto en la calle, no como un loco, como una persona que dialoga con el prójimo”.

—¿Cuántos “Don Juan” tiene adentro?

— Hice otros dos Juanes, pero a mí me parece que este es el más completo. Es un personaje inesperado que seduce, pero en su base es alguien diferente.

—¿En qué se diferencia esta versión del Don Juan original?

—Me parece que supera a las otras versiones porque tiene aristas que para mí podrían llegar a ser desconocidas, de un Don Juan que uno pretende que se rinda a ciertos favores o desgracias. El personaje se resquebraja, le pasan cosas, y en esa grieta aparece un hombre contradictorio y, a su vez, orgulloso. Está herido y es capaz de amar con lucidez.

El regreso de Don Juan al escenario: secretos de la transformación de Víctor Laplace, la irrupción de una actriz revelación y el peso de la memoria

—¿Cómo impacta la aparición del nuevo personaje, interpretado por Antonella Fittipaldi?

—Es una joven actriz, extraordinaria, que la tienen que tener muy en cuenta a partir de ahora… Es un personaje que irrumpe en la vida de Don Juan. Pero no voy a spoilear nada, porque no corresponde.

—¿Qué se destaca del texto y la dirección de la obra?

—Cuento con la dirección de Gustavo Bardi, que es maravilloso, y Enrique Patino, que ha escrito un texto muy enjundioso, lleno de crueldades y cosas risueñas y palabras afiladas… Es un personaje muy carismático.

—¿Se siente más cercano a este Don Juan que a otras versiones que interpretó?

—Es mucho más cercano. Es un personaje en el cual encuentro paralelismos, momentos de mi vida que tienen que ver con algo que sí, que tiene muchas aristas, porque yo también soy una persona que pide disculpas, que a veces me encierro, que a veces salgo y tengo una lengua filosa y, a su vez, soy cruel y soy risueño

La obra 'Don Juan. El peor de todos' se estrena el 3 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación, con Laplace y Antonella Fittipaldi como protagonistas de una propuesta contemporánea sobre poder y arrepentimiento

—¿Qué similitudes encuentra entre su personalidad y la del personaje?

—En eso me empato con este señor, que soy yo ahora, que voy a salir al ruedo para ver qué pasa con el público y con Víctor Laplace, el Don Juan. Alguna gente me va a querer. Y claro, me van a decir: usted fue muy Don Juan. Tuve grandes amores, claro, grandes mujeres. Este no es el seductor empedernido, el poderoso, ese poder de seducción. Este es como un hombre más real.

Proyectos actuales y futuros

En el presente, Laplace se encuentra completamente enfocado en la nueva versión de Don Juan, convencido de que el proyecto lo acompañará hasta fin de año y durante el verano. “Tengo este proyecto que lo voy a llevar hasta fin de año seguro. Y el verano. Y después veo que tengo algunas propuestas, pero quiero seguir con esto”, expresó sobre sus próximos meses de trabajo.

El cine también ocupa un lugar central en sus planes: reveló que desea adaptar al séptimo arte una obra teatral de su trayectoria. “Estoy con ganas de hacer una película que la hice en teatro, que es Rotos de amor, que son cuatro hombres que mueren de amor por las mujeres y no son correspondidos y hacen cualquier cosa para ser queridos. Y fracasan”, detalló.

La obra propone una revisión profunda del personaje, mostrando su lado más humano y contradictorio, mientras el elenco y la dirección apuestan por una experiencia escénica cargada de emoción y reflexión

Su intención es concretar este proyecto en 2026: “Cuando estos hombres fracasan, se dan cuenta que tienen que ponerse a pensar. Y ahí empieza la película. Estoy con ganas de hacerla en el 2026.

Para esa iniciativa, le dice a Teleshow, “tengo un grupo de actores dando vueltas. Hay uno de Tandil que se llama Javier Lester, que es un actorazo maravilloso, quiero cuatro actores y hay otros más que no los voy a nombrar porque todavía no está definido”.

El vínculo con Tandil y la organización de su histórico festival de cine en esa ciudad también forman parte de sus actividades próximas: “Hace 20 años que hago un festival de cine allá y creo que este año es en octubre. Creo que tenemos el festival de cine y sí, voy a estar”.

Vida personal, familia y amores

En el plano íntimo, Víctor Laplace compartió la alegría que le brindan sus nietas Aurora y Camelia. “Aurora Laplace tiene siete años, Camelia Laplace tiene dos años y es una india, es una cosa maravillosa”, contó con emoción. El artista relató cómo disfruta de la cotidianeidad familiar: “Hacemos una fiesta con ella. Aurora pinta porque Renata Shusheim le enseñó mucho a pintar-

Nélida Lobato y Víctor Laplace uno de sus grandes amores

Sobre los amores, Laplace fue tajante: “No, no... solo enamorado de mis nietos”. Sin embargo, eligió recordar sus relaciones pasadas: “Las reivindico. A cada una de ellos, a cada uno de sus amores”, afirmó, destacando la importancia de sus grandes historias afectivas.

Las funciones de “Don Juan. El peor de todos” se realizarán los domingos a las 19:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, a partir del 3 de agosto. La puesta cuenta con la participación de Antonella Fittipaldi, la pluma de Enrique Patino y la dirección de Gustavo Bardi, conformando un equipo que, según el propio actor, “está haciendo un gran trabajo”.