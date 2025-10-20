Historias

Una nena con síndrome de down y un bebé enterrado vivo junto a su madre: las historias de las momias del Ártico

Dos cazadores de focas hallaron a la familia en Groenlandia en 1972. Qué dicen los científicos que analizaron los cuerpos

Mariano Jasovich

Por Mariano Jasovich

Guardar
Las momias fueron halladas en
Las momias fueron halladas en 1972 en Groenlandia

Bajo el suelo helado de Groenlandia, un par de aventureros curiosos descubrieron un tesoro arqueológico único. Allí, entre las piedras grisáceas y líquenes, en la bahía de Uummannaq, el asombro tuvo forma de niños, madres y ancianas: los célebres cuerpos que el mundo bautizó como las momias de Qilakitsoq.

Fue en 1972, cuando dos cazadores inuit —siguiendo la huella de focas sobre la nieve, con la silueta de la montaña Qilakitsoq recortando el horizonte— se toparon con una montaña de piedras que no encajaba en el paisaje. “No era una pila cualquiera”, murmuró uno de ellos al desenterrar la primera túnica de piel, todavía opaca por quinientos inviernos. La noticia, primero un susurro entre cazadores, vertió luego su misterio en las manos de arqueólogos daneses, científicos de todo el mundo y curiosos que, desde entonces, han buscado una explicación a esos cuerpos dormidos con los ojos cerrados, como si la muerte hubiese sido apenas una siesta forzada.

Ahí, en una caverna natural, ocho cuerpos perfectamente momificados —seis mujeres y dos niños— yacían uno junto al otro. Un bebé, sujeto con vendajes para acunar el último aliento. Una niña de dos años, los dedos crispados en un gesto de resistencia. Tres mujeres en la madurez y tres ancianas que tejieron durante vidas enteras su última morada.

Las momias de Qilakitsoq, bautizadas así por el nombre de aquel paraje originario al noroeste de Groenlandia, se convirtieron en una cápsula del tiempo, una ventana al drama íntimo y colectivo de un pueblo que sobrevivió en los márgenes más hostiles de la tierra.

El sitio entre rocas heladas
El sitio entre rocas heladas en la que fueron hallados los cuerpos

Un hallazgo bajo el signo del hielo

Las primeras imágenes de los cuerpos sorprendieron por su estado de conservación. Los rostros alargados, los pómulos altos, los labios bien dibujados. Cada arruga y cada hebra de cabello contaban la historia de una vida enfrentada al frío extremo y a la incertidumbre cotidiana de la región ártica. El secreto de aquel milagro estaba en el clima. La sequedad del aire, la constante baja temperatura y la protección de los abrigos tejidos con piel de animal. No hubo embalsamamiento ni ungüentos. Solo la feroz climatología de Groenlandia y la sabiduría milenaria de un pueblo acostumbrado a enterrar a sus muertos como a sus esperanzas: arropados, juntos y en silencio.

“Parecía que aún dormían”, dijo un arqueólogo en las primeras notas científicas que circularon en la década de 1970. Después, las momias viajaron hasta Copenhague, donde laboratorios del Instituto de Medicina Legal les devolvieron poco a poco rostros, nombres, edades posibles y, hasta cierto punto, historias.

Los cuerpos y los rostros de las momias

Ninguna de las ocho figuras tenía nombre. Ninguna estampa funeraria, ningún amuleto o ningún mensaje escrito. Solo huesos y piel. Los antropólogos reconstruyeron la pirámide familiar: el más pequeño, un bebé recién nacido —quizá, hijo de una adolescente—; la niña de dos años, marcada por síndrome de Down y por deformidades en el cuello y la columna; mujeres adultas, algunas con ojos casi azules, la cabeza envuelta en gorros de piel de foca; las ancianas, arrugadas, con las uñas todavía rosadas.

Los científicos notaron que uno de los cuerpos tenía la cara cubierta hasta los pómulos, el gesto ritual que los inuit reservan para las muertes tempranas en los niños: creen que el alma puede quedarse cerca y es mejor esconderla de la tristeza ajena. En el niño más pequeño, los vendajes mostraban la urgencia del último adiós.

Los cuerpos se encuentran exhibido
Los cuerpos se encuentran exhibido en un museo de Dinamarca

Nada sugiere una muerte violenta. Análisis posteriores hablaron de malnutrición, enfermedades respiratorias y, en el caso de la niña, de impedimentos que la habrían dejado vulnerable al hambre y la fiebre.

Diálogo alrededor de los cuerpos

Alrededor de una mesa cubierta con sábanas blancas, forenses y arqueólogos analizaron los hallazgos bajo una luz clínica, pero la escena no tardó en adquirir tonos humanos.

—¿Alguien puede pensar en la historia de la madre? La que abrazó a su hija hasta el final.

Un colega, inclinando la cabeza hacia la foto ampliada, contestó:

—No había opción. Aquí, el frío decide todo.

Bajo los harapos congelados, la ropa reveló una sofisticación inesperada: túnicas y pantalones de piel de foca, botas cosidas a mano, hasta veinte capas superpuestas en algunos cuerpos, gorros con adornos sutiles y manoplas decoradas.

“Las costuras son tan delicadas que apenas se distinguen”, observó un especialista en costumbres inuit.

Los antropólogos reconstruyeron la pirámide
Los antropólogos reconstruyeron la pirámide familiar

Una sociedad construida sobre el hielo

Hace quinientos años —cuando los cuerpos fueron enterrados—, el Ártico apenas figuraba en los mapas europeos. Los inuits de Qilakitsoq pertenecían a la cultura Thule, un pueblo forjado en la cacería de marsopas y focas, erigiendo viviendas temporales sobre cuevas excavadas en la nieve.

La arqueóloga danesa que dirigió la investigación inicial, Jette Arneborg, describió alguna vez el paisaje así: un teatro desigual, dominado por el mar, el viento y el hielo; donde la vida humana equivale a un persistente ejercicio de resistencia.

En Qilakitsoq, el asentamiento original reunía apenas a unas pocas familias extendidas, rodeadas de silencio y vigiladas por el rumor del hielo moviéndose al alba. Se estima que no vivían más que unas decenas de personas en esa época. Cada muerte, entonces, era un evento devastador.

El ritual de la despedida

El entierro, ejecutado con delicadeza, revela la sobrecogedora mezcla de mitología y pragmatismo inuit. Los cuerpos descansan en una caverna natural, separados por edades y géneros. No hay tumbas individuales, sino un abrazo colectivo.

El niño de dos años aparece rodeado por dos muñecas de marfil, testimonios mínimos de ternura. El bebé, envuelto como un paquete, reposa junto a la mujer más joven. Algunos cuerpos evidencian la posición fetal, una última huida hacia el útero simbólico de la madre-tierra.

Los cuerpos tienen una data
Los cuerpos tienen una data de muerte aproximada de 500 años

A los pies de una de las momias, restos de comida y objetos personales: una cuchara tallada, un hueso de ave y un fragmento de cuchillo. Objetos simples y cotidianos, transformados en amuletos para el viaje a la otra vida.

Los arqueólogos descubrieron que tres de las momias adultas eran hermanas. Junto a ellas yacían una chica de 18 años, un hijo de entre dos y cuatro años, y un bebé de seis meses que estaba vivo cuando fue enterrado con su madre.

Los inuit Thule creían que enterrar juntos a la madre y al niño les aseguraba el paso al más allá. Además, se creía que enterrar al bebé con su madre evitaba su probable e inevitable, y más dolorosa, muerte por inanición.

El silencio del fiordo

En la bahía de Uummannaq, la luz del verano dura apenas unas horas. Después, la noche se extiende durante meses y el frío convierte a los vivos en figuras casi tan calladas como los muertos. Los habitantes actuales de la zona, herederos de aquellos mismos linajes, todavía transmiten las leyendas sobre quienes partieron y nunca regresaron.

Los exámenes más exhaustivos, realizados con técnicas de radiología, tomografía computarizada y análisis de ADN, confirmaron que las momias databan de entre el año 1475 y 1520. El secreto de su conservación residía en una ecuación simple y brutal: aire seco, frío perenne, ausencia de insectos y vestimenta impoluta.

El equipo del Instituto Nacional de los Pueblos del Ártico involucró a lingüistas, genetistas, forenses y antropólogos. El diagnóstico fue concluyente:

“No murieron todos a la vez,” afirmó una de las investigadoras principales. “Probablemente la cueva sirvió de tumba para varios miembros de una misma familia, enterrados en invierno y verano, quizás a lo largo de varios meses o incluso años.”

El análisis dental y óseo reveló desnutrición crónica y periodos de hambre severa. No había signos evidentes de violencia. Para la niña de dos años, los expertos concluyeron que sufría de un síndrome que hoy conocemos como Down, lo que limitó su movilidad y complicó su vida en un entorno de supervivencia extrema.

Rompecabezas de pieles, huesos y vidas

Las reconstrucciones forenses lograron devolverles rostro a las momias. Las imágenes más famosas difundidas por la prensa muestran el perfil nórdico de quienes alguna vez pescaron en los fiordos, tejieron capuchas para sus hijos o recitaron cuentos al calor de una lámpara de grasa.

“El lazo entre el pasado y el presente es la ropa”, afirma un conservador del Museo Nacional de Dinamarca, donde reposan los cuerpos desde 1982. “La manera en que abrigaron a los niños, el cuidado al trenzar los cabellos o coser los gorros, todo nos habla de un amor tan resistente como el hielo.”

La familia Qilakitsoq pertenecía al pueblo Thule, antepasados directos de los inuit que pueblan Groenlandia y Canadá hoy día. Su vida giraba en torno a la caza en kayak, la pesca de narvales y focas, y una cosmovisión dominada por la relación sagrada con la naturaleza.

Adoraban a Sedna, la diosa de los mares, y temían a los espíritus de los animales cazados. El entierro colectivo revela la importancia de la familia como unidad básica en un medio hostil.

Un dato clínico fascina a los genetistas: gracias al análisis de ADN de las momias y de sus descendientes vivos en Groenlandia, se ha podido rastrear el linaje Thule a lo largo de quinientos años, casi sin mezcla genética. La cultura y la sangre, decía un dicho inuit, se transmiten con el mismo rigor que el arte de hacer un abrigo de piel.

El peso de una imagen: la niña del gorro rojo

Entre las fotografías más difundidas del hallazgo, una destaca por su carga emocional: la de la niña con el gorro rojo y las mejillas infladas, envuelta en varias capas de piel, con las manos cruzadas sobre el vientre.

Esa imagen se instaló en la memoria colectiva de Groenlandia. Para algunos, es un símbolo de la fragilidad de la infancia ante las inclemencias del norte. Para otros, es la evidencia de una compasión antigua. Los análisis confirmaron que la niña había sobrevivido a dificultades anatómicas imposibles de sortear sin la ayuda constante de su familia.

“Vivió gracias a los brazos de su madre,” concluyó el informe final. “Murió cuando la comunidad ya no pudo más.”

En la penumbra de la sala, visitantes de todo el mundo depositan flores, cartas, hasta juguetes para la niña perdida.

Una vez al año, en la bahía Uummannaq, la comunidad revive una ceremonia ancestral: depositan ofrendas en la costa, en memoria de quienes murieron hace siglos. Algunos niños cantan viejas canciones, otros miran hacia la montaña de Qilakitsoq, donde el hielo nunca revela todos sus secretos.

Temas Relacionados

Momias de QilakitsoqGroenlandiaMuseo Nacional de DinamarcaArqueología

Últimas Noticias

El día que el científico más famoso del mundo huyó de la Alemania nazi y la carta urgente que le entregó al presidente de EE.UU.

En 1933, Albert Einstein estaba en Pasadena, Estados Unidos, cuando Adolf Hitler fue nombrado canciller del Reich. Comprendió enseguida que ya no podría regresar al país en el que había nacido hacía 54 años. Se instaló en Princeton y en su universidad. La trama de la misiva que le envió a Franklin D. Roosevelt y significó el embrión del Proyecto Manhattan: “El resultado de la guerra depende de esa carta”

El día que el científico

Sobibor, la mayor rebelión judía en un campo de exterminio nazi y su legado en la memoria del Holocausto

Un audaz levantamiento sorprendió y permitió que algunos lograran escapar, desvelando una historia de valor y resistencia que estuvo oculta durante décadas

Sobibor, la mayor rebelión judía

La verdadera historia detrás de Narnia: cómo la guerra separó a miles de niños en Inglaterra

Antes de que la magia y los faunos tomaran protagonismo, millones de británicos sufrieron el exilio y la separación familiar por culpa de las bombas. C. S. Lewis convivió con evacuados en Oxford y transformó ese trauma colectivo en una saga que convirtió la fantasía en refugio y resistencia

La verdadera historia detrás de

John Wayne Gacy, el “payaso asesino” que parecía un vecino ejemplar y ocultaba casi 30 cadáveres bajo su casa

Durante años, engañó a su comunidad con una fachada de normalidad mientras cometía crímenes macabros

John Wayne Gacy, el “payaso

El arresto escandaloso del creador del auto de “Volver al futuro”: estafas, 100 kilos de cocaína y una trampa del FBI

El 19 de octubre de 1982 John DeLorean fue detenido por agentes federales y acusado de intentar una venta de drogas por más de 24 millones de dólares. Hacía un año que había lanzado al mercado el DeLorean DMC-12, un auto futurista que, a pesar de su exquisito diseño, resultó un fracaso de venta. Las maniobras que intentó para salvar a su compañía y una oferta dudosa que no supo rechazar

El arresto escandaloso del creador
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agredieron a militantes de LLA

Agredieron a militantes de LLA en Formosa y responsabilizaron a los seguidores de Gildo Insfrán

El resultado que esperan las consultoras y el escenario después del domingo: la gobernabilidad es la clave

Transporte público: Argentina tiene una tarifa promedio superior a las de varias capitales latinoamericanas, pero el AMBA tiene las más baratas de la región

La fuga de la plata de los cuadernos: el abogado del paraíso fiscal del Caribe embargado por $40 mil millones

Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky pidió aumentar la presión

Zelensky pidió aumentar la presión internacional para frenar la agresión rusa: “La guerra continúa solo porque Moscú no quiere ponerle fin”

Trump confirmó la vigencia del alto el fuego entre Israel y Hamas pese a los bombardeos y enfrentamientos recientes

EEUU felicitó a Rodrigo Paz y dijo que está dispuesto a colaborar con Bolivia “tras dos décadas de mala gestión”

El Gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas ante el incumplimiento de acuerdos y bloqueos continuos

“No, no, no, no y no”: Horacio Jaunarena cuenta qué le respondió a Aldo Rico cuando se sublevó en Campo de Mayo

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”