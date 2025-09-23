La historia del “vampiro violador”, un ingeniero que aterrorizó a Florida: secuestros, sangre y decenas de desapariciones

John Brennan Crutchley mantenía comportamientos sádicos y sexuales que reflejaban un patrón de dominio sobre sus víctimas (Fuente: Wikipedia)

En el pequeño pueblo de Malabar, Florida, durante noviembre de 1985, una escena aterradora paralizó el tráfico de la carretera. Una joven apareció súbitamente, corriendo desnuda y esposada, visiblemente ensangrentada y aterrorizada.

Solo alcanzó a suplicar al conductor que se detuvo a ayudarla: “No quiero volver a esa casa, prométame que no me llevará”. Aquella súplica sellada por el pánico y el trauma revelaba que algo fuera de lo común acababa de suceder.

El conductor la rescató y pidió asistencia policial. El personal médico del hospital donde la atendieron confirmó que la víctima había perdido entre el 40% y el 45% de su sangre y presentaba señales de estrangulamiento.

Al declarar ante la policía, contó que un hombre desconocido la secuestró luego de ofrecerle llevarla hasta su destino, la redujo por la fuerza y la mantuvo cautiva en su casa, dejando en evidencia un crimen que trascendió el estado de Florida.

Pruebas de un crimen atroz

La investigación llevó de inmediato a la casa de John Brennan Crutchley, ingeniero de 39 años, empleado de alto rango en una empresa tecnológica de defensa.

Allí, los agentes hallaron decenas de tarjetas de crédito a nombre de distintas mujeres y una colección de collares femeninos. Según reportes de medios locales como el South Florida Sun-Sentinel y diversos podcasts dedicados a casos criminales, estos hallazgos generaron alarma sobre la posible existencia de múltiples víctimas.

El allanamiento en la residencia de Crutchley descubrió objetos que sugirieron múltiples víctimas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El FBI ordenó un segundo allanamiento, pero cuando los agentes regresaron los collares ya no estaban. Su desaparición reforzó la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de múltiples víctimas y abrió la sospecha de que alguien había intentado ocultar pruebas, eliminando así material que podía ser clave para la acusación.

El perfil del sospechoso

Crutchley, nacido en 1946 en Clarksburg, Virginia Occidental, se destacó por su talento en tecnología y matemáticas. Estudió ingeniería en la Universidad George Washington y obtuvo un máster en administración de ingeniería en los años 70, trabajando posteriormente en empresas tecnológicas con acceso a información confidencial.

Recibió el apodo de “Violador Vampiro” porque, a su única víctima confirmada, la atacó sexualmente mientras le drenaba la sangre casi hasta la muerte.

Los relatos de la víctima y de testigos resaltaron la violencia y el control asociados al acto de drenar sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según declaró posteriormente su esposa, el acusado poseía una marcada obsesión por el control y mantenía conductas sexuales extremas que traspasaban cualquier límite.

La policía sumó a la investigación los testimonios de varias mujeres que refirieron episodios inquietantes y comportamientos inapropiados por parte de Crutchley.

Rastro de potenciales víctimas

El agente especial Robert Ressler del FBI detectó nexos preocupantes entre Crutchley y otras desapariciones sin resolver en Florida y en otros estados.

Ressler señaló coincidencias entre la metodología del acusado y varios casos registrados en el condado de Brevard. Se descubrió que el año anterior, Crutchley residía en Pensilvania, donde también se reportaron desapariciones bajo circunstancias similares.

La combinación de delitos sexuales y acceso a información clasificada genera un proceso judicial complejo con condenas y polémicas sobre la gravedad de los cargos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los expedientes emblemáticos asociados indirectamente fue el de Deborah Fitchon, secretaria desaparecida en 1978 en Virginia tras su última reunión con el sospechoso.

Si bien la investigación confirmó que Crutchley fue la última persona que vio con vida a Fitchon, la ausencia de pruebas materiales impidió su imputación formal en aquel momento.

Material clasificado y cooperación del entorno

En su puesto en Harris Corporation, el asesino tenía acceso a sistemas de defensa y telecomunicaciones para el gobierno. La policía incautó disquetes con información clasificada sobre armamento naval, lo que provocó una imputación adicional por presunto espionaje.

La esposa del acusado inicialmente intentó minimizar los hechos ante las autoridades, aunque su testimonio terminó por levantar más sospechas respecto al ambiente doméstico y al conocimiento que tenía del comportamiento del sospechoso.

Estrategia judicial y sentencia

En junio de 1986, Crutchley aceptó declararse culpable de secuestro y agresión sexual, lo que resultó en la remoción del cargo vinculado con la extracción de sangre a la víctima, elemento que causó amplia controversia. El fiscal estatal Norman Wolfinger y expertos federales insistieron en que solo se estaba develando una fracción de los delitos cometidos.

Expertos creen que Crutchley podría haber estado involucrado en decenas de crímenes adicionales, consolidando su caso como uno de los más inquietantes de EE. UU. (Fuente: Instagram)

Durante el juicio afirmó haber bebido sangre de la víctima, alegando que esta práctica era resultado de una experiencia de años atrás con una enfermera. Reconoció necesitar atención psiquiátrica.

El agente del FBI Hessler intervino como experto en perfiles de homicidas, explicando que las acciones del acusado respondían a patrones observados en otros casos graves de violencia sexual y abuso sádico.

El tribunal impuso condena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, estableciendo como condición adicional al menos 50 años de cumplimiento total.

Liberación y fallecimiento bajo custodia

En agosto de 1996, por comportamiento ejemplar en prisión, accedió a la libertad condicional después de 11 años. Menos de 48 horas después, violó los términos de su liberación al consumir cannabis. Una nueva sentencia perpetua se ordenó bajo la “ley de los tres strikes”.

Su expediente sigue siendo uno de los más oscuros de Estados Unidos, marcado por manipulación, abuso y conductas extremas (Fuente: Findagrave.com)

El 2 de abril de 2002, fue hallado muerto en una celda del Hardy Correctional Institution. El Departamento Correccional de Florida concluyó en 2003 que el fallecimiento se debió a asfixia autoerótica, práctica asociada con la búsqueda de sensaciones extremas.

Influencia y sospechas persistentes

Diversos expertos y agentes federales vincularon a Crutchley con más de 30 casos sin resolver, incluidos los de las hermanas Lyon en 1975 y Caitlin Berry en Maryland.

Identificaron que familiares de su segunda esposa residían cerca de los lugares de los crímenes en ese estado, lo que reforzó las sospechas. La mayoría de fuentes consideró que el número real de víctimas podría superar la treintena.

El caso de John Brennan Crutchley se mantiene como uno de los expedientes criminales más oscuros de Estados Unidos, marcado por doble vida, abuso, manipulación y por una búsqueda incesante de control y placer, cuyo impacto permanece en la memoria de víctimas y autoridades.