El macabro asesinato de cuatro adolescentes en un local de yogur y las familias que aún piden justicia tras 30 años

Dentro de la tienda de yogures se encontraban los cuerpos carbonizados de cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años. Las víctimas, en el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda, eran Amy Ayers, Eliza Thomas, Sarah Harbison y Jennifer Harbison (Austin Police Department)

La noche del 6 de diciembre de 1991, el hallazgo de cuatro adolescentes asesinadas en el local I Can’t Believe It’s Yogurt! de Austin, Texas, estremeció a la ciudad e inició una búsqueda de justicia que aún permanece inconclusa. Eliza Thomas, Sarah Harbison, Jennifer Harbison y Amy Ayers fueron encontradas atadas, con heridas de bala y con el local incendiado. Las investigaciones se extendieron durante décadas, pero el caso permanece abierto y los familiares de las víctimas enfrentan la angustia de no conocer a los responsables.

De acuerdo con People Magazine, aquella noche de 1991, los bomberos respondieron a un incendio en la tienda de yogur. Al sofocar las llamas, encontraron los cuerpos de las jóvenes, víctimas de balazos y amordazadas con sus propias prendas. El fuego, provocado para eliminar pruebas, dificultó la recolección de evidencia y entorpeció la investigación desde sus inicios. El brutal asesinato conmocionó a Austin, donde un crimen de tal magnitud resultaba impensable para los habitantes y las autoridades.

Un teléfono derretido cuelga de la pared dentro de la tienda de yogur (Austin Police Department)

La policía fue identificando a las víctimas con rapidez. Eliza Thomas, de 17 años, y Jennifer Harbison, también de 17, trabajaban en el local y estaban a punto de cerrar. Sarah, hermana menor de Jennifer, tenía 15, y Amy Ayers, amiga del grupo, tenía 13. La investigación inicial no consiguió resultados concretos y el caso comenzó a tornarse en uno de los misterios más dolorosos para la ciudad.

El recorrido judicial

Los encargados del caso probaron nuevas pruebas de ADN en evidencias previamente inutilizables. Según CBS News, a pesar de los arrestos y confesiones iniciales, las condenas obtenidas se anularon por falta de pruebas determinantes o porque las confesiones se obtuvieron bajo presión.

El incendio dentro de la yogurtería fue tan intenso que dificultó enormemente la recolección de pruebas. Aquí se ve una estantería carbonizada y derrumbada en la parte trasera de la tienda (Austin Police Department)

La policía detuvo a cuatro sospechosos: Maurice Pierce, Michael Scott, Robert Springsteen y Forrest Welborn. Todos ellos eran jóvenes que frecuentaban el área y sobre quienes circularon distintas teorías. Tres confesaron, pero las circunstancias de los interrogatorios generaron dudas sobre la validez de sus declaraciones; además, los acusados afirmaron haber declarado bajo coacción. En 2001 y 2002, Springsteen y Scott recibieron condenas de muerte y cadena perpetua respectivamente. Sin embargo, claramente ninguna prueba física los vinculó al crimen y sus condenas fueron revocadas por fallos en el debido proceso.

De acuerdo con TIME, tras la revisión del caso y la aplicación de nuevas tecnologías, ningún perfil de ADN recuperado coincidió con los de los sospechosos, ni con ninguno de los cuatro acusados. Esta ausencia de pruebas determinantes dejó atrás la posibilidad de sentencias firmes y devolvió el caso al limbo judicial.

Perspectiva actual: esperanza y frustración

En los últimos años, detectives recurrieron a genealogía genética y bases de datos públicas para intentar identificar al responsable a partir de una muestra de ADN masculino hallada en el lugar. Según avanzan las técnicas de investigación, las familias persisten en la esperanza de que un avance permita cerrar un ciclo abierto hace más de tres décadas.

Sonora Thomas, de tres años (izquierda), abraza a su hermana Eliza en esta foto familiar de 1981 (Sonora Thomas)

Para USA Today, el detective Dan Jackson, actual encargado del caso frío, mantiene confianza en la resolución de la investigación. Jackson señala: “Con la tecnología actual y con nueva información, la capacidad de trabajar con menos evidencia permite nuevas líneas de investigación”. El caso permanece activo y la policía invita a la ciudadanía a aportar cualquier dato relevante.

En paralelo, la difusión mediática sobre el caso mantiene el interés público. Series documentales recientes, como la producción de HBO, presentan testimonios inéditos y exploran la profunda huella emocional en la comunidad. Según la directora Margaret Brown, los relatos de las familias y los investigadores ilustran la dificultad de sobrellevar el trauma y la importancia de preservar la memoria de las víctimas.

Con 13 años, Amy Ayers era la víctima más joven de los asesinatos en la yogurtería. Aparece con su familia en una foto anterior, sin fecha (Austin Police Department)

Un proceso doloroso para familiares e investigadores

El paso del tiempo no mitigó el dolor de las familias afectadas. Según CBS News, Sonora Thomas, hermana de una víctima, transformó su sufrimiento en un impulso para ayudar a otros y hoy se desempeña como terapeuta. El caso también motivó la aprobación de The Homicide Victims’ Families Rights Act, una ley federal que permite solicitar revisiones oficiales de casos sin resolver aplicando las tecnologías más avanzadas.

Los padres y hermanos de las víctimas insisten en la necesidad de justicia y remarcan la importancia de no olvidar a quienes perdieron. Amy Ayers, la víctima más joven, es recordada por su pasión por los animales y su familia canalizó el recuerdo en la creación de iniciativas para impulsar la atención a casos sin resolver.

Eliza Thomas (derecha) tenía 17 años cuando fue asesinada en la yogurtería. En esta foto, tomada unos meses antes de su muerte, está con su hermana menor, Sonora, quien tenía 13 años cuando ocurrió la tragedia (Sonora Thomas)

Preguntas pendientes y memoria viva

A pesar de los avances y los esfuerzos renovados, la pregunta sobre quién mató a las cuatro adolescentes sigue abierta. Según TIME, la serie documental sobre el caso subraya los desafíos de obtener consuelo ante la pérdida y destaca la resiliencia de quienes enfrentaron el dolor desde aquel diciembre de 1991. La serie concluye mostrando la importancia del acompañamiento y la comunidad para enfrentar el duelo.

El recuerdo permanece, tanto para quienes investigaron bajo enorme presión como para los familiares que buscan respuestas. De acuerdo con People Magazine, la esperanza de justicia sigue intacta. Diferentes voces coinciden en que solo la verdad permitirá cerrar la herida y dar descanso definitivo, tanto a la ciudad como a las personas que vivieron con la ausencia.

Sarah Harbison (izquierda) y Jennifer Harbison aparecen en una foto sin fecha con su madre. Jennifer tenía 17 años cuando fue asesinada en los asesinatos de la tienda de yogures; su hermana Sarah tenía 15 (Austin Police Department)

La carencia de evidencias incriminatorias y los avances forenses mantienen abierta la posibilidad de resolver el caso. Familias y comunidad esperan que, finalmente, la ciencia y la constancia permitan identificar al responsable y cerrar uno de los episodios más tristes en la historia de Austin. El deseo de justicia permanece tan vigente como en 1991.

Más de treinta años después, el caso aún inquieta a la comunidad y mantiene a los investigadores y familiares sumidos en una constante espera de respuestas. Según indicó CBS News, el impacto emocional dejó huellas imborrables tanto en quienes perdieron a sus hijas como en los agentes encargados de la investigación. John Jones, uno de los primeros detectives, reconoce: “Puedo verlas, todavía veo el interior de ese lugar. Esa imagen está grabada para siempre en mi mente”.