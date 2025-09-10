El escorbuto, la enfermedad que aterrorizó a los marineros en la Edad Moderna

Durante siglos, la falta de vitamina C convirtió al escorbuto en el mayor enemigo de las tripulaciones, marcando el destino de la exploración marítima (Science History Institute)

Durante siglos, los marineros que se aventuraban a cruzar los océanos enfrentaron peligros diversos, pero ninguno tan letal como las enfermedades a bordo. Entre todas, el escorbuto, provocado por la grave carencia de vitamina C en la dieta, se consolidó como el enemigo más temido de quienes participaban en largas travesías marítimas, incluso superando en muertes a los naufragios y a los ataques de enemigos o piratas, según National Geographic.

En la Edad Moderna, la vida en los barcos estaba marcada por una alimentación extremadamente limitada. La dieta se basaba casi exclusivamente en carne en salazón, galletas duras y agua estancada, lo que llevaba a una alarmante escasez de vitaminas y fibra. El hacinamiento y la ausencia de higiene transformaban las naves en auténticos focos de enfermedades infecciosas, donde brotaban epidemias de tifus, disentería y cólera.

Muchas veces, los alimentos estaban contaminados por roedores y era común que se volvieran incomible en viajes que duraban varias semanas o meses. Todo esto debilitaba considerablemente a las tripulaciones y las hacía vulnerables a cualquier infección, incrementando la mortalidad durante las travesías.

Esta fragilidad sanitaria quedó registrada en expediciones célebres, como la de Fernando de Magallanes, donde una fracción significativa de los marineros sucumbió a enfermedades antes de tocar tierra firme.

El escorbuto, en particular, se destacaba por su alta letalidad: sus primeros síntomas incluían fatiga, llagas y encías sangrantes, para luego avanzar hacia la pérdida de dientes, hemorragias internas y, finalmente, la muerte. Como la causa de la dolencia era desconocida, frecuentemente se atribuía al aire marino o a la vida en alta mar, dificultando aún más la búsqueda de soluciones efectivas.

El avance del escorbuto se reflejaba en el agotamiento extremo, encías sangrantes y graves problemas de salud que comprometían la vida de los marineros (Admiralty Library, Naval Historic Branch)

Hacinamiento, insalubridad y el misterio del escorbuto

El ambiente dentro de los barcos no solo favorecía el escorbuto sino que además facilitaba la proliferación de numerosas afecciones. El espacio reducido y la falta de ventilación adecuada hacían que cualquier enfermedad contagiosa se propagara con rapidez entre los miembros de la tripulación.

Sin acceso a frutas ni verduras frescas, el consumo diario de vitamina C era prácticamente nulo. En muchos viajes documentados, una parte importante de la tripulación moría antes de llegar a puerto, y la posibilidad de no regresar era vista como una consecuencia aceptada de embarcarse en una expedición oceánica.

El punto de inflexión llegó en 1747, cuando James Lind, médico de la marina británica, realizó un innovador experimento a bordo de un barco. Lind dividió a los marineros enfermos en grupos y les proporcionó distintos alimentos; aquellos que recibieron naranjas y limones experimentaron una recuperación sorprendentemente rápida.

Este hallazgo pionero -retomado por National Geographic-, evidenció el papel clave de los cítricos para prevenir el escorbuto, aunque la aplicación generalizada de esta solución efectiva tardaría décadas en implementarse oficialmente en las armadas europeas.

El experimento de James Lind a bordo de una nave británica reveló que la inclusión de cítricos era esencial para prevenir y tratar el escorbuto en altamar (Institute of Naval Medicine)

Del pasado al presente: el escorbuto no ha desaparecido

La progresiva introducción del jugo de limón y otros cítricos en la dieta naval transformó la seguridad de las exploraciones marítimas, limitando drásticamente las muertes por escorbuto. Sin embargo, los marineros continuaron enfrentando amenazas sanitarias importantes, especialmente en zonas tropicales donde enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla acechaban al desembarcar.

A pesar de que hoy el escorbuto suele verse como una enfermedad del pasado, el Global Center for Health Security de la University of Nebraska Medical Center advirtió en octubre de 2024 que, sorprendentemente, está resurgiendo en países desarrollados. Entre los principales factores de este regreso se encuentran el aumento del costo de vida y el incremento de cirugías bariátricas, que pueden llevar a deficiencias severas de vitamina C.

Aunque el tratamiento es sencillo, la percepción de que el escorbuto está superado provoca que muchos médicos no lo consideren en sus diagnósticos, lo cual puede retrasar su detección y agravar sus consecuencias: consumir menos de 10 mg diarios de vitamina C durante unas semanas es suficiente para presentar los síntomas clásicos, como lesiones cutáneas, anemia y sangrados.

El descubrimiento de Lind y la adopción de los cítricos en la dieta naval reivindicaron la importancia de la nutrición para preservar la salud y la vida. La persistencia del escorbuto en el presente subraya que, aunque los avances médicos solucionaron el problema en su contexto histórico, las viejas amenazas pueden resurgir cuando se descuidan hasta las necesidades alimentarias más básicas.