Historias

Frédéric Auguste Bartholdi, el escultor francés detrás de la Estatua de la Libertad y su legado monumental

Su obra más famosa se convirtió en emblema mundial de esperanza, aunque su producción abarcó decenas de monumentos y distinciones internacionales

Por Constanza Almirón

El escultor francés Frédéric Auguste
El escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi transformó la historia de Nueva York con la creación de la Estatua de la Libertad, símbolo internacional de libertad y esperanza (Dominio Público)

La silueta de la Estatua de la Libertad, erguida en el puerto de Nueva York, es reconocida mundialmente como un emblema de libertad y esperanza. Detrás de esta monumental obra se encuentra Frédéric Auguste Bartholdi, el escultor francés cuya visión y talento dieron forma a uno de los íconos más perdurables de la relación entre Francia y Estados Unidos.

La inauguración de la estatua en 1886 marcó la culminación de un ambicioso proyecto artístico y el nacimiento de un símbolo internacional, como enfatiza All That’s Interesting.

La trayectoria de Bartholdi abarcó medio siglo de producción artística, con esculturas exhibidas desde su ciudad natal, Colmar, hasta plazas públicas en Estados Unidos. Si bien la Estatua de la Libertad es su creación más célebre, su legado va mucho más allá de este monumento. Alcanzó reconocimiento internacional, participando en exposiciones de renombre y recibiendo distinciones como la Legión de Honor francesa en 1886.

Nacido el 2 de agosto de 1834 en Colmar, Bartholdi perdió a su padre a los dos años y se trasladó con su madre y su hermano mayor a París. Desde pequeño mostró inclinación por el arte, alentado por su familia. Estudió escultura y arquitectura con destacados maestros y, más tarde, se especializó en arquitectura y pintura.

Sin embargo, en 1853 regresó a la escultura y, con apenas 20 años, recibió el encargo de crear una estatua del general napoleónico Jean Rapp, lo que marcó el inicio de su carrera profesional.

Bartholdi, nacido en Colmar en
Bartholdi, nacido en Colmar en 1834, dejó un legado artístico que abarca monumentos, exposiciones y reconocimientos en Francia y Estados Unidos (Dominio Público)

Viajes, inspiración monumental y las primeras obras

Un viaje decisivo a Egipto y Yemen en 1855 despertó en Bartholdi su fascinación por las esculturas colosales. Quedó impresionado por los monumentos milenarios de Oriente Medio. En palabras recogidas por All That’s Interesting, expresó: “Estos seres de granito, en su majestuosa imperturbabilidad, parecen seguir escuchando la más remota antigüedad. Su mirada benévola e imperturbable parece ignorar el presente y fijarse en un futuro ilimitado”.

Planos de la estatua, llevados
Planos de la estatua, llevados a cabo en 1885 (Dominio Público)

Esta admiración por los monumentos se reflejaría en sus obras posteriores. En 1869 regresó a Egipto y propuso un faro monumental, “Egipto llevando la luz a Asia”, que, aunque nunca se materializó, influyó directamente en el diseño de la Estatua de la Libertad.

Mientras desarrollaba estas ideas, el pensador Édouard René de Laboulaye le propuso en 1865 crear una estatua para celebrar el centenario de la independencia estadounidense y la amistad franco-estadounidense. Sin embargo, la guerra franco-prusiana de 1870 interrumpió el proyecto y marcó profundamente la vida de Bartholdi.

Durante el conflicto, se unió a la Guardia Nacional para defender Colmar, aunque la región terminó bajo control alemán. Esta derrota inspiró varias de sus esculturas dedicadas al heroísmo francés. Destaca el León de Belfort, considerado por muchos su obra maestra, que simboliza la resistencia durante el asedio de Belfort, donde 17.000 franceses se enfrentaron a 40.000 prusianos durante 103 días. Bartholdi comenzó a esculpirlo en 1871 y lo concluyó en 1880.

Gustave Eiffel diseñó la estructura
Gustave Eiffel diseñó la estructura interna de la Estatua de la Libertad tras la muerte del arquitecto Viollet-le-Duc (Dominio Público)

También realizó un monumento en honor a los aeronautas que evacuaron París durante el asedio prusiano, aunque esa obra fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estos proyectos, Bartholdi nunca abandonó su propuesta para Estados Unidos.

Consagración de la Estatua de la Libertad y el legado de Bartholdi

En 1871, Bartholdi viajó a Estados Unidos con el objetivo de avanzar en el proyecto de la estatua. Durante su travesía por el puerto de Nueva York, identificó el lugar ideal para la obra: una pequeña isla entonces llamada Bedloe’s Island, hoy conocida como Liberty Island.

En una carta a su madre, mencionó “el sitio con el que sueño... Una pequeña isla”. Los siguientes cinco años los dedicó a perfeccionar los diseños y a recaudar fondos en ambos países. El comité francés financió la estatua, mientras que el estadounidense asumió el costo del pedestal.

La construcción comenzó en 1876. Tras la muerte del arquitecto Eugène Viollet-le-Duc en 1879, Gustave Eiffel, famoso por la torre que lleva su nombre, asumió la responsabilidad de diseñar la estructura interna de metal. En 1884, la estatua se terminó en París y fue enviada a Nueva York en 1885. El pedestal se completó en abril de 1886 y, poco después, la estatua fue ensamblada y erigida en su ubicación definitiva.

La Estatua de la Libertad
La Estatua de la Libertad fue inaugurada en 1886 en Nueva York, tras años de recaudación de fondos y colaboración entre Francia y Estados Unidos (Dominio Público)

Bartholdi viajó a Nueva York para la inauguración oficial el 28 de octubre de 1886. En declaraciones recogidas por All That’s Interesting, expresó: “Mi sueño se ha realizado. Solo puedo decir que estoy encantado. Esta obra vivirá por la eternidad, cuando nosotros hayamos desaparecido y todo lo que vive con nosotros se haya desvanecido”.

Más allá de la Estatua de la Libertad y sus esculturas inspiradas en la guerra, Bartholdi produjo decenas de obras exhibidas en salones de París, plazas estadounidenses y exposiciones internacionales como la Exposición del Centenario de Filadelfia en 1876 y la Exposición Mundial de Chicago en 1893. Además, incursionó en la fotografía, el dibujo y la pintura, incluyendo retratos de los primeros colonos en California.

La cabeza de la estatua
La cabeza de la estatua en exhibición en la Exposición Universal de París (1878) (Dominio Público)

En 1886, Bartholdi recibió la Legión de Honor, el mayor reconocimiento al mérito en Francia. Falleció el 4 de octubre de 1904 a los 70 años, víctima de tuberculosis. Tras su muerte, su casa de infancia en Colmar se convirtió en el Musée Bartholdi, dedicado a preservar su legado.

Hoy, la huella de Bartholdi permanece viva en el puerto de Nueva York, donde la Estatua de la Libertad continúa alzando su antorcha, recordando al mundo los ideales de progreso y emancipación que inspiraron a su creador.

