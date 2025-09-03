Historias

Cómo encontraron el naufragio del James Carruthers, el legendario barco perdido del Gran Huracán Blanco

Más de un siglo después de la tragedia en el Lago Hurón, exploradores hallaron el icónico carguero canadiense sumergido a casi 60 metros, resolviendo un misterio que inquietó a generaciones enteras en Estados Unidos y Canadá

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Restos históricos de la navegación
Restos históricos de la navegación en los Grandes Lagos, como el del James Carruthers, continúan emergiendo desde las profundidades, reescribiendo la memoria colectiva de la tragedia y la exploración en aguas interiores de Norteamérica (Dominio público/Wikipedia)

Durante más de cien años, el destino del S.S. James Carruthers permaneció como una incógnita para descendientes de tripulantes y aficionados a la historia marítima de los Grandes Lagos. La reciente localización del carguero canadiense a 58 metros de profundidad en la parte estadounidense del Lago Hurón puso fin a décadas de especulaciones. Tal como informó Smithsonian Magazine, el buque se encuentra invertido sobre el lecho del lago, en un sector donde pocos expertos esperaban encontrarlo.

El hallazgo fue obra de David Trotter, explorador de 84 años y líder de Undersea Research Associates, quien dedicó cinco años a la búsqueda. El medio detalló que el 26 de mayo, el equipo de Trotter empleó cámaras subacuáticas para rastrear sectores extensos del lago, hasta que detectaron una estructura de grandes proporciones.

“Supieron de inmediato que se trataba del Carruthers cuando la enorme estructura apareció en pantalla, ya que no queda otro buque de semejante tamaño aún desaparecido en Hurón”, expresó Brendon Baillod, colega del descubridor. Además, Baillod señaló que el naufragio estaba bien alejado del “pulgar de Michigan”, apodo de la porción de tierra que sobresale de la península inferior de Michigan hacia el Lago Hurón.

El veterano cazador de naufragios,
El veterano cazador de naufragios, reconocido por su incansable curiosidad y más de un centenar de hallazgos en los lagos, logró que cada nueva localización agregue un eslabón crucial al extenso registro de pérdidas en la zona (Detroit Free Press)

El impacto emocional del descubrimiento fue inmediato para descendientes de las víctimas. Andrew Pepler, tataranieto del homónimo del barco, relató al Detroit Free Press que sintió “alegría, felicidad y emoción” al conocer la noticia, y agregó que “este hallazgo echó por tierra una gran pregunta que acechaba a mi familia y a las familias de la tripulación desde hace generaciones”.

Trotter, quien lleva décadas documentando naufragios, explicó a la prensa su motivación: “Lo hacemos por el sentido de exploración, por hallar algo que nadie más sabe con exactitud dónde estaba. Es una experiencia única que no se puede duplicar”.

Además, según Baillod, la metodología de Trotter no consiste en buscar un solo pecio, sino en cartografiar “zonas de alta probabilidad del lecho del lago y ver qué aparece”.

La identificación visual integral y
La identificación visual integral y la precisión tecnológica permitieron que el equipo ubicara la estructura del carguero en un área donde no se habían centrado previamente las búsquedas de otros investigadores (Captura de pantalla/Detroit Free Press)

El “White Hurricane”: el desastre marítimo más letal de los Grandes Lagos

El “White Hurricane” de noviembre de 1913 marca uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la navegación en Estados Unidos, según relató Smithsonian Magazine.

Del 7 al 10 de ese mes, una tormenta invernal de gran magnitud barrió la zona generando vientos de hasta 145 kilómetros por hora, olas que superaron los 10 metros y fuertes acumulaciones de nieve y hielo.

Doce embarcaciones naufragaron, otras siete resultaron averiadas y alrededor de 250 marinos fallecieron durante el temporal. El James Carruthers fue una de las víctimas de aquella tormenta, desapareciendo con sus 22 tripulantes en medio del caos meteorológico.

Las imágenes históricas de tripulantes
Las imágenes históricas de tripulantes recuperados tras el hundimiento del barco Wexford, en las costas de Ontario, simbolizan el alto costo humano que supuso la tempestad de 1913 en la región (Dominio público/Bowling Green State University)

Búsqueda metódica y legado para la exploración subacuática

La metodología de David Trotter demostró ser innovadora en el campo de la exploración de naufragios. En lugar de centrarse en un área concreta, su equipo cartografía metódicamente amplios sectores identificados como “de alta probabilidad”. Según mencionó Brendon Baillod, esta estrategia permitió a Trotter identificar más de 100 pecios en el Lago Hurón.

El descubrimiento del James Carruthers es solo uno entre los varios retos que continúan abiertos para los cazadores de naufragios en los Grandes Lagos. Smithsonian Magazine apunta que quedan por localizarse buques como el Leafield en el Lago Superior y el Plymouth en el Lago Michigan.

El impacto del “White Hurricane” sigue investigándose, y según relató Corey Adkins de la Great Lakes Shipwreck Historical Society, la confluencia de una masa de aire cálido desde el sur con una corriente ártica del norte desencadenó un temporal devastador, superando la capacidad de respuesta de la navegación de la época.

Para Trotter y su equipo, la pasión por desenterrar estos fragmentos de la historia está asociada con el deseo de aportar conocimiento y responder preguntas pendientes hace tiempo. “Lo hacemos por el sentido de exploración, por hallar algo que nadie más sabe con exactitud dónde estaba. Es una experiencia única que no se puede duplicar”, afirmó Trotter en declaraciones retomadas por el Detroit Free Press.

Temas Relacionados

S.S. James CarruthersHuracán BlancoLago HurónNaufragioEstados UnidosCanadáCargueroBarcoGrandes LagosHallazgoExploración SubacuáticaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Lo rescataron de una muerte segura en una tormenta de nieve, el caso fue reseñado como “milagroso” pero 40 años después se descubrió la atroz verdad

Durante años, nadie sospechó del protagonista de una hazaña de supervivencia hasta que la tecnología forense reescribió la historia

Lo rescataron de una muerte

El día que evacuaron a 60.000 personas en una ciudad alemana por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Fue la mayor evacuación de gente en Alemania luego del fin del conflicto en 1945. Sucedió en Fráncfort y el artefacto se desenterró sin consecuencias

El día que evacuaron a

El chofer de ómnibus escolar que violó y encadenó en un sótano a tres jóvenes durante diez años, y el descuido que develó la verdad

El puertorriqueño Ariel Castro secuestró a Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus en 2002, 2003 y 2004. Durante una década las tuvo prisioneras en el sótano de su casa. Una de ellas tuvo una hija, producto de las violaciones, que creció encerrada hasta los seis años. Fueron rescatadas en mayo de 2013, cuando en un descuido del criminal, Amanda pudo pedir auxilio. Castro evitó la pena de muerte, pero se suicidó en su celda el 3 de septiembre de 2014

El chofer de ómnibus escolar

Tras 18 días en el espacio, volvió el primer astronauta indio en pisar la Estación Espacial Internacional

Luego de completar la histórica misión Ax-4, donde lideró 60 experimentos científicos en la EEI, Shubhanshu Shukla regresó a su ciudad natal. Festejos multitudinarios, gestos de orgullo, nuevas becas y oportunidades educativas fueron algunas iniciativas que surgieron como celebración por este logro espacial

Tras 18 días en el

De la corte húngara al terror universal: quién fue Elizabeth Báthory popularmente llamada “La Condesa Sangrienta”

Acusaciones de asesinatos atroces, rumores de baños en sangre y una investigación marcada por intereses políticos. El caso que dividió a la Hungría del siglo XVII y sigue generando debate

De la corte húngara al
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intervención en el dólar: por

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

El fiscal Stornelli quedó a cargo de la denuncia del Gobierno sobre una presunta operación de inteligencia

Una calificadora de riesgo enumeró los motivos que limitan una mejora de la nota de empresas y provincias argentinas

En 40 segundos y a plena luz del día: un ladrón robó una moto estacionada y huyó arrastrándola en contramano

INFOBAE AMÉRICA
Israel aseguró haber descabezado por

Israel aseguró haber descabezado por cuarta vez al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

Qué dijo el abogado de Jair Bolsonaro en su alegato final del juicio por intento de golpe de Estado

La Comisión Europea inicia la ratificación del acuerdo con el Mercosur pese a oposición francesa

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

La número dos del gobierno británico admitió que no pagó impuestos por la venta de su casa

TELESHOW
Nicole Neumann deslumbra en Palm

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”

Juana Molina recordó a su papá Horacio el día en el que hubiera cumplido 90 años: “Hace mucho que te extraño”

Emmanuel Horvilleur recordó el incidente policial que protagonizó durante los 90: “Me puse a llorar”