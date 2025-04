Kaspárov, el genio del ajedrez que se pasó al tablero de la política y se refugió en Estados Unidos por temor a Putin

Fotografía de archivo del legendario excampeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, durante una entrevista con EFE, en Valencia (España). EFE /Kai Försterling.

Garry Kímovich Kaspárov nació en Bakú, capital del Azerbaiyán soviético, un 13 de abril de 1963, hace exactamente 62 años. La llegada al mundo de uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez no fue un día común: ese día se produjo un sismo en la región. Fue leve, pero las placas tectónicas se movieron.

Su talento para el ajedrez se reveló muy temprano, mientras sus padres realizaban a diario un ejercicio frente al tablero. Con solo seis años y una gran curiosidad, aprendió las reglas simplemente observando esas partidas.

También desde muy joven sufrió una pérdida determinante: tenía siete años cuando murió su padre, Kim Moiséyevich Weinstein, ingeniero energético. Su madre, de origen armenio, Clara Shagenovna Kaspárova, era ingeniera de armas automáticas. Se hizo cargo de su crianza y, a juzgar por los resultados, lo hizo de manera ejemplar.

Tras la muerte de su esposo, Clara le ofreció a su hijo un refugio frente al dolor: el ajedrez. El chico tenía un talento extraordinario. Se estima que su coeficiente intelectual es de 190. Solo el 0,5 % de la población mundial tiene un IQ superior a 130. Kaspárov figura entre las personas más inteligentes de la historia, junto a Isaac Newton (190), Albert Einstein (160) y Stephen Hawking (160).

A los 12 años comenzó a usar el apellido de su madre, rusificado a Kaspárov. Nunca explicó del todo qué lo motivó a hacerlo. En una entrevista con la BBC, donde se le preguntó si se debía a razones políticas, ya que su padre era judío, respondió que fue una decisión “estrictamente familiar”. “Crecí con la familia de mi madre, con mi abuelo, que solo tenía tres hijas, y todo el mundo sabía que yo era medio judío, medio armenio, así que no era un intento de esconder nada”, dijo.

Garry Kasparov al conquistar el título de campeón mundial de ajedrez a los 22 años

El pequeño Kaspárov se formó primero en el Palacio de Pioneros de Bakú y luego en la prestigiosa escuela de Mijaíl Botvínnik. Su madre sabía que su hijo era especial y sacrificó su carrera profesional para dedicarse por completo a él. Fue también su representante. Cuando Clara murió en 2020 en Moscú, tras contraer COVID-19, su hijo la despidió en Twitter: “Mi modelo de conducta, mi más grande campeona, mi sabia consejera y la persona más fuerte que jamás conoceré. Te quiero, mamá”.

En 1976, Kaspárov ya había ganado todos los títulos juveniles de la Unión Soviética. En 1985, con 22 años, se convirtió en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia, un récord que mantuvo durante doce años. Su estilo se destacaba por la agresividad, la creatividad y un profundo conocimiento estratégico.

Con la caída de la Unión Soviética, adoptó la nacionalidad rusa. En enero de 1990 se trasladó con su familia a Moscú, huyendo de los pogromos antiarmenios en Bakú. Durante una semana, la población civil armenia fue blanco de ataques, golpizas, torturas, asesinatos y expulsiones. Este episodio, parte del conflicto de Nagorno-Karabaj, lo llevó a alquilar un avión y llevar consigo a unas 70 personas. Tenía 27 años, llevaba cinco como campeón mundial y una vida acomodada para los estándares soviéticos.

Su gran rival

La rivalidad entre Kaspárov y Anatoli Kárpov marcó una época en la historia del ajedrez y se convirtió en símbolo de la tensión ideológica durante la Guerra Fría. Kárpov, campeón mundial desde 1975, advirtió en 1983 que su reinado estaba en peligro cuando Kaspárov comenzó a derrotar a los principales rivales.

El primer duelo por el título mundial, en 1984, duró seis meses y 48 partidas. Kárpov tomó ventaja, pero Kaspárov resistió y comenzó a acortar distancias. Antes de que pudiera alcanzarlo, el presidente de la FIDE, Florencio Campomanes, canceló el campeonato, alegando razones de salud. La decisión generó el rechazo de Kaspárov, quien acusó a la federación de intervención política. Según Boris Gulko, Viktor Korchnoi y los historiadores Vladimir Popov y Yuri Felshtinsky, en el libro The KGB Plays Chess, Campomanes habría sido agente de la KGB y tenía como misión evitar la derrota de Kárpov.

Los ex campeones mundiales de ajedrez Anatoly Karpov (izq.) y Garry Kasparov juegan al comienzo de su partida del 25º aniversario en Valencia, el 22 de septiembre de 2009. REUTERS/Heino Kalis (SPAIN SPORT CHESS)

En 1985 se reanudó el duelo, esta vez a 24 partidas. Kaspárov ganó 13-11 y se convirtió en el campeón mundial más joven. Su victoria lo consolidó como símbolo de cambio: mientras Kárpov representaba al aparato soviético, Kaspárov encarnaba la apertura impulsada por la Perestroika. La rivalidad se mantuvo hasta 1995. En paralelo, Kaspárov rompió con la FIDE en 1993 y fundó la PCA. Fue el número uno del mundo hasta su retiro en 2005.

Deep Blue, su oponente menos pensado

El 10 de febrero de 1996, Kaspárov enfrentó a la supercomputadora Deep Blue, desarrollada por IBM y capaz de calcular 100 millones de posiciones por segundo. En la primera partida, en Filadelfia, la máquina jugó con precisión quirúrgica y lo venció en 44 movimientos, la primera vez que una computadora derrotaba a un campeón mundial bajo reglas estándar. Aunque Kaspárov ganó el match por 4 a 2, el impacto fue significativo. “No me di cuenta de que estaba jugando contra toda la historia del progreso tecnológico”, declaró.

En 1997, IBM presentó una versión mejorada de Deep Blue, con mayor capacidad de cálculo y asesoramiento de grandes maestros. En la revancha, en Nueva York, la computadora venció por 3,5 a 2,5, en un momento que marcó un hito en la relación entre inteligencia humana y artificial.

Garry Kaspárov en su duelo con Deep Blue (AFP)

Kaspárov se convirtió en un defensor del avance tecnológico. En su participación del Visionary Stage del Talent Arena, que tuvo lugar recientemente en Barcelona, dijo que la rapidez y la analítica de las máquinas, combinados con la intuición y la experiencia humana ofrecen grandes ventajas, aumentan la inteligencia de las personas “ pero de ningún modo reemplazan al ser humano: “Siguen patrones y no tienen en cuenta nada más”. También escribió sobre el tema. En Pensamiento profundo: donde termina la inteligencia artificial y comienza la creatividad humana, analiza sus duelos con Deep Blue, sus investigaciones y su colaboración con el Instituto del Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. “La IA transformará todo lo que hacemos y debemos avanzar con ambición en el único ámbito en el que los robots no pueden competir con los humanos: en soñar a lo grande. Nuestras máquinas nos ayudarán a alcanzarlos. En lugar de preocuparnos por lo que las máquinas pueden hacer, deberíamos preocuparnos más por lo que aún no pueden hacer”.

Cambio de tablero

Tras abandonar el ajedrez profesional siendo aún número uno, Kaspárov anunció que se dedicaría a la política. Fundó el Frente de Unión Civil e integró la coalición opositora La Otra Rusia. En 2008 intentó postularse a la presidencia, sin éxito. Participó activamente en las protestas masivas de 2011-2012 contra el gobierno de Vladímir Putin y fue arrestado y varias veces. En 2012 volvió a ser detenido y golpeado durante una manifestación por el juicio a la banda punk femenina Pussy Riot. Tras la represión política que siguió a las manifestaciones, Kaspárov se vio obligado a abandonar Rusia.

Desde 2013 vive en Manhattan, Estados Unidos, y tiene ciudadanía croata. Preside la Fundación Derechos Humanos y continúa con su activismo. “No bebo con extraños, no viajo en Aeroflot, no trato con rusos desconocidos”, afirmó, en alusión al caso Litvinenko, el exagente ruso envenenado con polonio en Londres. Ese mismo año recibió un premio de UN Watch por su defensa de las libertades en Rusia.

El arresto del ajedrecista en las manifestaciones contra el gobierno de Putin (Reuters)

Kaspárov continúa participando en conferencias. En 2018 fue parte de la Iniciativa para la Renovación de la Democracia, junto a figuras como Laurence Tribe, William Kristol y Mario Vargas Llosa. Publicaron una colección de ensayos titulada Lucha por la libertad, en la que promueven un esfuerzo centrista para revitalizar la democracia liberal.

El gobierno ruso lo incluyó en la lista de personas “terroristas y extremistas”, según informó Rosfinmonitoring. Kaspárov reaccionó en la red social X calificándolo de “honor”, y señaló que dice más del régimen de Putin que de él mismo. La inclusión implica restricciones bancarias y el requerimiento de autorización para usar cuentas. En 2022 fue etiquetado como “agente extranjero”. En marzo de 2023, tras la muerte de Alexéi Navalni en prisión, Kaspárov responsabilizó directamente a Putin.