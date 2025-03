El asombroso musical de tres hermanas cantantes y contorsionistas que revivió en las redes 80 años después de su estreno

Aggie, Elmira y Maggie Ross alcanzaron su mayor notoriedad en 1944 con el estreno de la película Broadway Rhythm

Las Hermanas Ross, un trío de cantantes-contorsionistas de estilo pin up cuya fama fue efímera en los años 40, logró romper la barrera del tiempo por una desafiante y alocada coreografía. Después de más de 80 años, alcanzó el mayor grado de exposición del que tuvieron durante el estreno de la película Broadway Rhythm, que incluye esta secuencia (1944). Lo que solo fue un número más dentro de una película musical logró transformarse con los años en un fenómeno viral, donde millones de personas se encuentran con una intrincada y sorprendente combinación de tap, contorsionismo y canto.

La vida en una casa rodante

Las Hermanas Ross nacieron en el oeste de Texas, en una familia de granjeros que, como tantas otras durante la Gran Depresión, luchaba por salir adelante. Betsy Ann Ross (Aggie), Dixie Jewel Ross (Elmira) y Veda Victoria Ross (Maggie) hijas de Charles Adolphus y Veda Cordelia Ross crecieron en una zona rural y precaria. Entre tormentas de polvo y escasez de comida, los padres se vieron obligados a mudarse a campos petroleros en busca de nuevos horizontes.

Desde temprana edad, las hermanas demostraron un talento increíble para la acrobacia, alentado por su madre, lo que les permitió empezar a ganarse la vida en ferias y eventos locales. Pronto, su habilidad las llevó a participar en espectáculos de mayor escala, y a pesar de las dificultades económicas, las hermanas no solo soñaban con más, sino que decidieron cambiar su suerte.

Las tres hermanas en un show caminando con la manos (Crédito: The Grosby Group)

El ascenso a Broadway y el salto a la fama

A medida que ganaban dominio por las destrezas acrobáticas, Aggi, Elmira y Maggie comenzaron a ganar notoriedad en Nueva York, donde en 1942 participaron en el musical Count Me In en Broadway. La calidad de vida no mejoró inmediatamente, ya que continuaban habitando una casa rodante en las afueras de Nueva York.

En 1944, las hermanas Ross alcanzaron su mayor exposición al formar parte de la película Broadway Rhythm, un musical en Technicolor de la Metro-Goldwyn-Mayer en el que interpretaron la canción Solid Potato Salad. La película era esencialmente un desfile de varios números especiales de la MGM, incluidos imitadores, cantantes de clubes nocturnos y bailarines de tap, tan de moda por esos tiempos.

La película no fue un éxito rotundo, pero su número de tap dance con acrobacia las inmortalizó. En esta secuencia se pueden observar las contorsiones que realizan en sincronía. Llama la atención la flexibilidad de sus cuerpos que se arquean en todo momento con facilidad, dando la idea equivocada de que cualquier podría hacerlo. En una parte de la coreografía, hacen corretear sus piernas alrededor de su cuerpo, mientras están con el pecho apoyado en el suelo, una prueba “demencial”, escribe en las redes sociales su renovado público. En solitario, se inclinan hacia atrás hasta llegar al suelo con la boca y morder una manzana. Y para hacerlo más impactante, se suben a tarimas altas, donde hay heno amontonado preparado ante una eventual caída. Luego de mostrar una postura imposible, se devuelven a la posición inicial con la fuerza increíble de su delgadas piernas de acero.

Las tres hermanas eran capaces de llevar adelante contorsiones asombrosas (Crédito: Captura de Video)

La vida en Inglaterra

Tras su éxito en Broadway y en el cine, las hermanas Ross emprendieron un viaje hacia Europa a fines de los años 40. A bordo del RMS Queen Mary, llegaron a Londres el 10 de septiembre de 1946, donde participaron en el Piccadilly Hayride. Para ese entonces Dixie Jewell tenía tan solo dieciséis años y, sus dos hermanas mayores, Veda Victoria y Betsy Ann, dieciocho y veinte años respectivamente. Cada hermana, para poder actuar “legalmente” en clubes de Estados Unidos y posteriormente del Reino Unido, había asumido la identidad y la fecha de nacimiento de la hermana siguiente mayor. La mayor, había tomando el nombre y la fecha de nacimiento de Dorothy Jean Ross, la hermana primogénita, que había muerto con solo unos meses de tos ferina en 1925.

El trío pronto consiguió la fama anhelada, mientras eran publicitadas en la cartelería como ‘Pretzels con piel’, por las formas que adoptaban con sus cuerpos. Si Broadway Rhythm no había sido el éxito esperado, Piccadilly Hayride las compensaría con una increíble popularidad. Se representó durante 778 funciones y recaudó más de 350.000 libras en taquilla.

La vida en Europa les deparó algo más que contorsiones en los escenarios: allí se enamoraron. En un giro inesperado, casi coreográfico, las tres hermanas contrajeron matrimonio con artistas del medio: Betsy con un bailarín estadounidense, Veda, con un ventrílocuo francés, Robert Lamouret que actuaba con un pato Donald llamado Dudulle y Dixie, con un reconocido humorista inglés, Dickie Henderson, a quien le dio el sí en la catedral de Westminster el verano de 1948.

A medida que la popularidad iba creciendo, la carrera de las hermanas continuó en París, donde se presentaron en el Bar Tabarin, un famoso cabaret, junto a figuras como Edith Piaf.

Lo cierto, es que la vida de las hermanas Ross estuvo marcada por momentos trágicos. Betsy, quien había formado una familia, sufrió abusos hasta su divorcio por parte de su esposo, Robert Hightower, un bailarín alcohólico y esquizofrénico. Veda, por su parte, también vivió momentos difíciles con su matrimonio, pero encontró estabilidad antes de su fallecimiento en 2002. Dixie, en circunstancias misteriosas murió a los 33 años, tras una sobredosis de barbitúricos. El deceso ocurrió de forma trágica el mismo día de su aniversario de bodas, el 10 de julio de 1963.

El legado de las hermanas Ross cayó en el olvido durante décadas, pero esta asombrosa actuación en Broadway Rhythm fue rescatada por el documental That’s Entertainment III.

Veda, Dixie y Betsy, la fama de las tres hermanas llegó hasta del otro lado del Atlántico (Crédito: Captura de Video)

La tragedia de Dixie Ross

Dixie Jewel Ross, era la hermana menor del trío. Al igual que sus hermanas, fue entrenada desde niña por su madre Veda para seguir una carrera artística.

Si bien su carrera estaba en ascenso y las hermanas lograron conquistar el escenario internacional, fue la vida personal de Dixie la que, con el tiempo, se volvió más tormentosa. Su matrimonio con el comediante británico Dickie Henderson, al principio lleno de promesas y afecto, se vio opacado por una tensión dentro del matrimonio.

Dixie, a pesar de su éxito profesional, se vio atrapada en una serie de luchas internas que no lograba superar. Su vida personal estaba lejos de ser tan brillante como lo había sido en los escenarios con sus hermanas. En los primeros años de su matrimonio, las complicaciones emocionales comenzaron a afectar su bienestar. La tragedia se desató el 10 de julio de 1963, fecha que curiosamente coincidía con su decimoquinto aniversario de bodas con Dickie. Ese día, Dixie fue encontrada sin vida en su hogar en Kensington, Londres. El forense que investigó las circunstancias de su muerte concluyó que la causa fue una sobredosis de barbitúricos. Según el forense, había tomado quince o dieciséis somníferos.

Las hermanas en acción (Crédito: Captura de Video)

Lo que más desconcertó a aquellos cercanos a Dixie fue el hecho de que la joven había dejado una nota en la que pedía ser dejada en paz. En ese momento, su marido se encontraba en plena gira por el Reino Unido, y no pudo estar presente cuando ocurrió el fatal desenlace. La noticia de la muerte de Dixie llegó en un momento especialmente complicado para su esposo, que regresaba a casa esperando una posible reconciliación con su esposa, con quien había estado distanciado en las últimas semanas. A su llegada, se encontró con la desgarradora noticia.

Dixie está enterrada en el cementerio de Gunnersbury, en Londres, junto a su marido Dickie Henderson. La lápida de Dixie lleva su nombre artístico, “Dixie”, pero en los documentos oficiales, como su certificado de matrimonio y de defunción, su verdadero nombre figuraba como Veda Victoria, el nombre que había tomado prestado de su hermana mayor.

La coreografía es una sucesión de danza acrobática (Crédito: Captura de Video)

A pesar de los altibajos de su carrera y las tragedias personales que marcaron sus vidas, el legado de las Hermanas Ross perdura gracias a su actuación en Broadway Rhythm. En pleno siglo XXI, su impresionante número de contorsionismo sigue siendo uno de los momentos más viralizados en YouTube, donde nuevas generaciones pueden descubrir el talento y la audacia de estas mujeres que, durante una época, dominaron los escenarios de Broadway y Londres.