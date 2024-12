Woody Allen: los 14 actores que se arrepintieron de filmar con él y un “golpe de suerte” a los 89 años

Woody Allen en la alfombra roja del Festival de cine de Venecia, en 2023 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En los últimos años, la figura de Woody Allen ha estado marcada por las acusaciones de abuso sexual que su hija adoptiva, Dylan Farrow, reiteró en 2017. Aunque el director fue absuelto de los cargos en 1993, el testimonio de Dylan reabrió un debate sobre su legado y la complicidad de la industria cinematográfica en general. A medida que más actores y actrices expresaban su arrepentimiento por haber trabajado con Allen, su carrera empezó a verse empañada por el rechazo de muchas estrellas que, como Drew Barrymore, Michael Caine y Kate Winslet, demostraron públicamente su apoyo a las víctimas de abuso y su desacuerdo con las prácticas del cineasta. Este fenómeno se fue intensificando a medida que fue creciendo la conciencia sobre el abuso de poder en la industria, impulsado por el movimiento #MeToo y Time ‘s Up.

El cine de Woody Allen, que antes era venerado por su ingenio y su retrato de relaciones complejas, ahora se ve a través de una nueva lente. Una de sus últimas películas, Un día lluvioso en Nueva York (2019), protagonizada por Timothée Chalamet y Elle Fanning, fue objeto de controversia antes incluso de su estreno debido a las acusaciones de abuso. Pese a la sombra de estos escándalos, Allen a los 89 años sigue siendo una figura relevante, aunque en la actualidad, sus proyectos están lejos de la admiración que alguna vez despertaron. Esta polarización en torno a su figura se refleja en las decisiones de aquellos que, como Greta Gerwig y Rebecca Hall, se distancian de su trabajo y, en algunos casos, piden disculpas públicamente.

“No había una mejor carta de presentación profesional que trabajar con Woody Allen. Y luego tuve hijos”, dijo Drew Barrymore (REUTERS/Andrew Kelly)

En 1996, Woody Allen abandonó su formato cinematográfico habitual de parejas en Nueva York charlando y discutiendo a favor de parejas en Nueva York, París y Venecia cantando y bailando. Todos dicen te quiero (1996) fue un musical, con un elenco repleto de grandes estrellas, muchas de las cuales no eran cantantes entrenados, incluida Drew Barrymore, cuyos temas fueron doblados por Olivia Hayman. En un episodio de su programa de entrevistas, Barrymore habló sobre su participación en la película: “No había una mejor carta de presentación profesional que trabajar con Woody Allen. Y luego tuve hijos”. Agradeciendo a su invitada, Dylan Farrow, la hija adoptiva de Allen y quien lo acusó de abuso, Barrymore se disculpó: “Me di cuenta de que yo era una de las personas a las que les gustaba no ver una narrativa más allá de lo que me estaban diciendo. Y veo lo que está sucediendo en la industria ahora, y eso se debe a que tomaste esa valiente decisión”. Farrow expresó su gratitud por el hecho de que Barrymore estuviese dispuesta a hablar en contra de trabajar con Allen.

Siete veces nominada al Oscar, Kate Winslet protagonista de muchas películas que son un clásico, en las que trabajó con algunos de los mejores cineastas de los siglos XX y XXI, en 2020, expresó una opinión de autocrítica por hacer La rueda de la maravilla (2017) con Woody Allen. “¿Qué estaba haciendo trabajando con Woody Allen y Roman Polanski? Es increíble para mí ahora cómo esos hombres que fueron tan valorados en la industria del cine durante tanto tiempo, tenga que asumir la responsabilidad por trabajar con ambos. No puedo retroceder el tiempo. Es un remordimiento con el que lucho”, dijo la actriz de Titanic (1997).

Kate Winslet en "La rueda de la maravilla", de Woody Allen

Woody Allen se unió a la revolución del streaming en 2016 con la serie Crisis in Six Scenes, en Amazon. La historia, una comedia, mostraba a una familia en aprietos a mediados del siglo XX, y el elenco incluía a Rachel Brosnahan, quien, poco después ganaría todo tipo de premios por su actuación como una talentosa comediante en La maravillosa Sra. Maisel (2017). En la actualidad, hacer un proyecto con Allen no es algo que Brosnahan volvería a hacer, no después de que Dylan Farrow lo acusara de agresión. “Tuve una gran experiencia trabajando en ese proyecto. Pero tengo que aprovechar esta oportunidad para decir que debí luchar con la decisión de hacer ese proyecto durante mucho tiempo. Honestamente, es la decisión que he tomado en mi vida que ha sido más inconsistente con todo lo que defiendo y con todo en lo que creo, tanto públicamente como en privado”, declaró Brosnahan.

A finales de la década de 2010, Greta Gerwig se había consolidado como la directora visionaria de Lady Bird (2017) y Mujercitas (2019). Tras obtener dos nominaciones al Oscar como guionista y una por dirigir, Gerwig redujo lo que inicialmente la había hecho famosa, y eso era actuar en películas independientes como Greenberg (2010), Mujeres del siglo XX (2016) y A Roma con amor (2010), la comedia romántica de Woody Allen ambientada en Italia. Después de que salieran a la luz las noticias de Dylan Farrow y las acusaciones de agresión contra el director, Gerwig se pronunció en su contra y apoyó a Farrow, declarando en el The New York Times: “Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no habría actuado en la película. No he vuelto a trabajar con él, y no volveré a trabajar para él. El testimonio de Dylan Farrow me hizo darme cuenta de que había aumentado el dolor de otra mujer, y me rompió el corazón. No puedo cambiar ese hecho ahora, pero puedo tomar diferentes decisiones en el futuro”.

Mira Sorvino había comenzado en Hollywood con pequeños papeles en películas y telenovelas a principios de los noventa. Pero fue un rol en una película de Woody Allen lo que la catapultó al estrellato. En la película de Poderosa Afrodita (1995), Allen interpretó a Lenny, el padre adoptivo de un genio que rastrea a la madre biológica del niño, interpretada por Sorvino que le valió un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto. “Había sido mi héroe desde que era niña”, confesó Mira. Pero luego del escándalo, Sorvino publicó una carta abierta a Dylan Farrow en forma de ensayo en la cual escribió: “Confieso que en el momento en que trabajaba para Woody Allen era una joven actriz ingenua. Me tragué la versión de los medios de que las acusaciones de abuso contra su padre eran consecuencia de una retorcida batalla por la custodia entre Mia Farrow y él, y no profundicé más en la situación, algo que siento mucho. Por esto le debo una disculpa a Mia”.

Dylan Farrow concediendo una entrevista

Woody Allen era tenido en tan alta estima como escritor y director que ser elegido para una de sus películas se convirtió en un rito de iniciación no oficial para los actores emergentes. En 2017, Timothée Chalamet, uno de los artistas nuevos más populares en Hollywood, recibió su llamada y Allen lo trajo a bordo para la comedia romántica Un día lluvioso en Nueva York (2019). Poco después de que la película terminara la producción y mientras se esperaba su estreno, reaparecieron las acusaciones de abuso de Dylan Farrow, lo que llevó a los periodistas a preguntar a los actores cómo podían justificar haber trabajado con el cineasta. Chalamet escribió en una publicación de Instagram: “Me preguntaron en algunas entrevistas recientes sobre mi decisión de trabajar en una película con Woody Allen el verano pasado. No puedo responder directamente debido a obligaciones contractuales. Pero lo que puedo decir es esto: No quiero sacar provecho por mi trabajo en la película”. Chalamet se comprometió a dar sus honorarios por Un día lluvioso en Nueva York a Time’s Up, el Centro LGBT de Nueva York, y a RAINN, la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto.

En 2017, Elliot Page escribió una publicación en Facebook en la que criticaba la conducta inapropiada en el set de X-Men 3: La batalla final (2006) del director Brett Ratner, y también compartía sus sentimientos negativos sobre actuar en A Roma con amor (2012). “Hice una película de Woody Allen y es el mayor arrepentimiento de mi carrera. Me avergüenza haber hecho eso. Tenía que encontrar mi voz y no era quien soy ahora y me sentí presionado, porque por supuesto que tienes que decir sí a una película de Woody Allen . En última instancia, es mi elección qué películas decido hacer y tomé la decisión equivocada. Cometí un terrible error “, dijo Page.

"Hice una película de Woody Allen y es el mayor arrepentimiento de mi carrera", declaró Elliot Page (REUTERS/Mario Anzuoni)

El galán británico Colin Firth obtuvo un papel como ilusionista en el filme de época de Woody Allen Magia a la luz de la luna (2014). Esa película, que de otro modo sería un hito en la carrera de Firth, probablemente será la única vez que el actor trabaje con Allen. El mismo día que Dylan Farrow dio una entrevista televisiva acusando a Allen de agresión sexual, Firth criticó al cineasta diciendo: “No volvería a trabajar con él”.

Hayley Atwell siempre será parte del Universo de Marvel como la agente de la década de 1940, Peggy Carter. El primer papel de Atwell en la pantalla grande fue en el drama de Woody Allen El sueño de Cassandra (2007), pero fue un papel del que se arrepintió una década después, como dijo: “Era mi primera película y no me sentía dirigida por él en lo absoluto. No tenía ningún tipo de relación con él. Y eso estuvo bien, pero extraño. No sabía en ese entonces lo que sé ahora. ¿Trabajaría con él hoy? No. Me solidarizo con su hija y le ofrezco una disculpa si mi contribución a su trabajo le causó sufrimiento o la hizo sentir mal de alguna manera “.

Rebecca Hall interpretó el papel de Vicky en la película Vicky Cristina Barcelona (2008). Una década después, volvió a colaborar con Allen, asumiendo el papel de Connie en Un día lluvioso en Nueva York (2019). A la luz de las declaraciones de Dylan Farrow sobre Allen, Hall se mostró pública y enfáticamente arrepentida por haber actuado en ambas películas, como escribió en Instagram: “Después de leer y releer las declaraciones de Dylan Farrow veo, no solo lo complicado que es este asunto, sino que mis acciones han hecho que otra mujer se sienta silenciada y rechazada. Eso no es algo que pueda soportar y lo siento profundamente “. Hall también reveló que donaría su salario al movimiento Time ‘s Up.

Rebecca Hall, Elle Fanning y Jude Law en el filme 'Un día de lluvia en Nueva York'

Michael Caine es uno de los actores más respetados y aclamados de su generación. El ícono del cine británico ha sido nominado a un Premio de la Academia seis veces, y ganó la primera de dos estatuillas por su papel en la película de Woody Allen, Hannah y sus hermanas (1986) que co protagonizó Mia Farrow. Cuando la hija de Mia, Dylan Farrow, volvió a alegar que Allen la había abusado, Caine manifestó su repudio sobre su antiguo colaborador: “Estoy muy sorprendido. No me arrepiento de trabajar con él, algo que hice con total inocencia; pero no volvería a hacerlo”.

David Krumholtz actúa desde principios de los 90 cuando era un niño, época en que realizó actuaciones memorables en Los locos Addams 2 (1993) y Ayudando a Santa Claus (1994). En 2017, Krumholtz tuvo un papel secundario en La rueda de la maravilla, la historia romántica de Woody Allen desarrollada en 1950 y que transcurre en medio de las atracciones de Coney Island en Nueva York. Poco después de que la película llegara a los cines de los Estados Unidos, Krumholtz fue a la red social Twitter (hoy X), para expresar su remordimiento sobre su participación en el filme, y escribió en un tweet que luego eliminó: “Lamento profundamente trabajar con Woody Allen en ‘Wonder Wheel’. Es uno de mis errores más desgarradores. Ya no podemos permitir que estos hombres nos representen en el entretenimiento, la política o cualquier otro ámbito. Están por debajo de los hombres reales”.

Una escena del nuevo filme de Woody Allen "Golpe de suerte"

Un día lluvioso en Nueva York, protagonizada por Elle Fanning, Selena Gomez y Timothee Chalamet, se filmó en 2017, pero su estreno estadounidense planificado para 2018 se retrasó después de que resurgieran las acusaciones de Dylan Farrow. Poco después de que terminara la producción, el actor de El tic (2016), Griffin Newman, quien tuvo un pequeño papel en la película, luchó públicamente con su culpa y malestar por trabajar con Allen, tuiteando: “Necesito sacarme esto de encima. Trabajé en la próxima película de Woody Allen. Creo que es culpable. Doné todo mi salario a RAINN”. En cuanto a por qué no abandonó la película, Griffin también compartió: “¿Por qué no renuncié? Mis padres estaban increíblemente orgullosos. Sentí que había cosas que ganar con la experiencia en ese set. Fui un cobarde. Fue una experiencia educativa en el mal sentido. Aprendí de manera dolorosa que no puedo volver a poner mi carrera por encima de mi moral”. Después de recibir una avalancha de comentarios en las redes sociales sobre su decisión de compartir su pesar por trabajar con Allen, Newman respondió: “A cualquiera que piense que tomé el camino más fácil al aceptar el trabajo y entonces denunciarlo, les aseguro que fue la peor combinación de decisiones”.

Uno de los primeros papeles de Natalie Portman fue el de Laura en el musical romántico de Woody Todos dicen te quiero (1996). Aparecer en una película del cineasta es una elección que Portman probablemente no volverá a tomar. En enero de 2018, en un evento sobre los objetivos y efectos del movimiento Time ‘s Up, Portman mencionó las acusaciones de Farrow y dijo: “Te creo, Dylan. Quiero decir eso. Te creo, Dylan”. Cuando le preguntaron si pensaba que el tiempo de Allen como un poderoso cineasta de Hollywood había terminado después de las acusaciones de Farrow, Portman abordó el tema desde una perspectiva más amplia y dijo: “Hay tanto arte que se está perdiendo al no darle oportunidades a las mujeres y las personas de color. No hablemos de que terminó la carrera de un hombre. Hablemos del vasto tesoro artístico que hemos perdido al no darle a las mujeres, las personas de color, a las personas con discapacidades y a la comunidad LGBTQ + oportunidades”.

A pesar de todo, Golpe de suerte (2023), la última película de Woody Allen, un thriller en francés que se estrenó en Argentina el 14 de noviembre, tuvo gran aceptación tanto de la crítica como del público. Lo cual afirma que los fanáticos de Woody siempre seguirán admirando su trabajo por sobre todas las cosas.

