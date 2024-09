El encuentro secreto de Lanusse con el jefe de la CIA en EEUU: “Usted ya tiene su Vietnam, no me haga tener el mío”

La foto acertijo: ¿quién es este niño británico que hoy es un reconocido actor dueño de dos premios Oscar?

Su fuerte no era el colegio. Era solitario y disléxico. Se sentaba en el fondo del aula y no entendía nada de lo que los profesores hablaban. “Crecí absolutamente convencido de que era estúpido. Yo era el peor de la clase y me hacían sufrir por eso”, contó el actor