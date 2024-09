El mensaje que llevó a Paul Walker a la muerte y su última frase antes del accidente fatal

Paul Walker falleció a los 40 años en un accidente automovilistico

“Algunas personas dicen que hay que ir a todas las fiestas, a los clubes nocturnos, al VIP, y hacer contactos, y yo los miro y les digo: ‘No tengas contactos con esa gente’. Mirá lo que le pasó a River Phoenix (quien murió en 1993 de una sobredosis de drogas afuera de un VIP). Si te quedas atrapado en eso, te arruina. Hollywood es basura”. Eso dijo uno de los hombres más bellos y agradables de Hollywood, quien a pesar de mantener una vida simple y sana, no pudo escapar a las burlas del destino. Hoy cumpliría 51 años, y aunque se fue de forma trágica y muy joven, su alma continúa viva gracias a las acciones benéficas que realiza su hija por intermedio de The Paul Walker Foundation.

El actor murió haciendo lo que amaba. Le encantaba la velocidad de los autos. Vivió y murió haciéndole honor al título que lo hizo famoso: rápido y furioso.

Sus comienzos

Paul William Walker IV nació el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California. Creció junto con sus hermanos Caleb, Cody, Ashlie y Amie. Sus padres, Paul William Walker III, un contratista de alcantarillado, y Cheryl Crabtree, una modelo, se separaron cuando él tenía 30 años. Su abuelo, el “irlandés” William Walker, fue un boxeador profesional, corrió autos para Ford y fue sobreviviente de Pearl Harbor, mientras que su abuelo materno comandaba un batallón de tanques en Italia al mando del general Patton durante la Segunda Guerra Mundial. Paul creció practicando deportes como el fútbol y el surf. Tenía ascendencia inglesa y alemana.

Paul Walker y su hija Meadow

Al graduarse de la secundaria, con el apoyo de sus amigos y un agente de casting que lo recordaba de cuando era niño, decidió volver a probar suerte con la actuación. Protagonizó Vaya par de locos (1998), una película cursi pero divertida que no logró atraer mucha atención. Sin embargo, con Amor a colores (1998), apareció su primer éxito. Ese mismo año, Paul y su entonces novia Rebecca tuvieron una niña llamada Meadow Rain Walker. Aunque el actor admitió públicamente que Meadow no fue planeada, dijo que ella era su prioridad número uno. La pareja se separó enseguida y la niña vivió con su madre en Hawaii, visitando a su padre en sus casas en Santa Bárbara y Huntington Beach cada vez que podía.

Luego de varios éxitos, en 2001, Walker ganó fama internacional por su interpretación de Brian O’Conner en la película de carreras callejeras Rápido y furioso (2001), y repetiría el papel en cinco de las siguientes seis entregas. Trágicamente, Paul Walker murió en un accidente automovilístico el sábado 30 de noviembre de 2013, después de asistir a un evento benéfico de Reach Out Worldwide, la fundación que él mismo creó.

Su último mensaje

Reach Out Worldwide es una organización sin fines de lucro fundada en 2010 por Paul Walker, que provee ayuda para las personas y zonas afectadas por desastres naturales y apunta a llevar a los socorristas a las áreas de desastre para aumentar los esfuerzos. El accidente donde murió sucedió momentos después de salir de un acto de donación de juguetes de su organización benéfica. Pero si no hubiera sido por un mensaje de texto esa misma mañana, probablemente habría estado ocupado eligiendo árboles de Navidad. En el documental I Am Paul Walker, su madre, Cheryl, reveló que su hijo se había olvidado del evento hasta que recibió un recordatorio sólo horas antes de que empezara. Recordó, “Estábamos teniendo una linda conversación y él se olvidó de un evento que tenía. Recibió un mensaje y dijo: ‘¡Dios mío, tengo que irme!’” Cheryl estaba sentada en la mesa con Paul y su hija adolescente Meadow cuando recibió el mensaje. “Creo que mucha gente piensa: ‘Sólo era una estrella que murió en un accidente de auto’. Pero era mucho más que eso; esa era sólo una parte de él. Paul era un hombre increíble”, continuó rindiendo homenaje a su hijo mayor.

Así quedó el Porsche GT Carrera donde se mató Paul Walker

La campaña de donación fue organizada por Reach Out Worldwide en ayuda de las víctimas del tifón Haiyan. Y fue aquí donde la estrella de Rápido y furioso pronunció sus últimas palabras: “Oye, vamos a dar una vuelta”. Luego, se subió a un Porsche Carrera GT del 2005 con Roger Rodas para dar un paseo que terminaría de la peor forma. Rodas era el director de Gestión de Patrimonios para Bank of America Merrill Lynch, de hecho, el actor era uno de sus clientes, siendo el piloto salvadoreño Rodas quien reorganizó el portafolio de inversión del hollywoodense.

Vin Diesel fue al lugar de la muerte de Paul y pronunció amables palabras por un altavoz desde un coche de policía, diciendo: “Sólo quiero decirles a todos ustedes, si mi hermano estuviera aquí ahora mismo y viera todo el amor que le están trayendo; si él pudiera ver por sí mismo que todos ustedes han aparecido para mostrarle el amor... en este momento difícil, su familia podrá verlos a todos ustedes mostrar el amor que le han dado a Paul. Se quedará conmigo, para siempre. Sólo quería decirles gracias por venir aquí y mostrarle a ese ángel en el cielo cuánto lo aprecian”.

Walker había empezado a rodar la séptima entrega de Rápido y furioso antes de su fatal accidente. Gracias a la combinación de CGI (técnica de imágenes generadas por ordenador) y la ayuda de sus hermanos como dobles, se pudo terminar la película. Pero a otros dos de sus trabajos no les quedó más remedio que cambiar el reparto. El fallecido actor había conseguido el papel de Dawson Cole en la adaptación de Lo mejor de mí (2014), y también el papel principal en la adaptación del videojuego Hitman: Agente 47 (2015).

Una multitud se reunió para honrar a Paul Walker en el lugar del accidente AFP

La amistad que trascendió la pantalla

Ahora es difícil imaginar una película de Rápido y furioso sin Vin Diesel. Pero luego de la original del 2001 y antes de regresar para su reboot del 2009, el musculoso actor se mantuvo alejado de la franquicia. Y su ausencia en la secuela del 2003 dejó vulnerable a Paul. Su co protagonista Tyrese Gibson reveló que Walker tenía ciertas inseguridades en cuanto a seguir adelante sin su ex compañero, y contó que el director John Singleton hizo todo lo posible por tranquilizarlo en el rodaje, asegurándose de que supiera que la responsabilidad del éxito de la película no sería sólo suya.

Vin Diesel fue papá, junto a Paloma Jiménez, de Hania, Pauline y Vincent. Pero antes de convertirse en padre, la estrella sentía dudas por un aspecto: la sala de partos. Su amigo le dio el mejor consejo de su vida y, después del fallecimiento de Walker, Diesel compartió en Instagram cómo Paul fue una fuente de consuelo en ese momento tan incierto: “Te conté que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital. Nunca olvidaré lo que me dijiste: ‘Muchos tipos duros te dirían que esperaras fuera de la sala de partos pero eso es un error. Entra ahí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida’. Tu hablabas por experiencia porque ya tenías tu propio ángel”, escribió Diesel, quien llamó a su segunda hija en honor a Walker. El héroe de acción también es padrino de ese ángel mencionado, Meadow Walker.

Una hermandad que creció en Hollywood: Paul Walker y Vin Diesel

El mejor legado: su hija

Poco antes de su muerte, Walker dijo que fue criado en una familia mormona tradicional, donde las ideas sobre la paternidad son de estructura y sacrificio. El actor contó que su padre no tenía miedo de mostrar afecto, una cualidad que aprendió. “Mi padre es muy masculino, pero cuando se trata de la familia y otras cosas, siempre dice: ‘¿Qué pasa? Te quiero, hermano’”, reveló. Y así, él hablaba de su hija a la prensa y a sus amigos, colegas y todo el que se le cruzaba. Dwayne Johnson contó sobre su difunto coprotagonista: “En última instancia, siempre se trataba de la familia. Y más, con el hermoso e importante vínculo entre padre e hija que tenía Paul, y que nos dimos cuenta con los años”.

Walker aprovechó al máximo el tiempo que pasó junto a Meadow: la llevaba a aventuras al aire libre, al set e incluso le enseñó a surfear desde muy chica. “Todos los días la busco del colegio y salimos en longboard”, contaba orgulloso, mostrando que tenía tatuado el nombre de su hija en el interior de su muñeca derecha junto con la flor del estado hawaiano.

Paul murió en noviembre del 2013, apenas unas semanas después de que Meadow cumpliera sus 15 años. Justo cuando ella había “empezado a vivir con él” luego de pasar la mayor parte de su infancia con la madre. Poco antes de su muerte, Walker confesó que sentía que estaba “recuperando el tiempo perdido”, y ya no quería ir a trabajar más, sólo disfrutar de su hija, pero era la pequeña Meadow quien se negaba: “Pensé que a estas alturas de mi vida necesitaría estar en casa con ella, pero Meadow quiere que siga actuando para poder viajar por el mundo conmigo”, confesó él.

Meadow Rain Walker, la hija de Paul Walker, en la premiere de Fast X en 2023 REUTERS/Remo Casilli

En los años transcurridos desde la muerte, Meadow Walker habla abiertamente de su amor por su padre, y se asegura de recordarlo en cada día del padre, cumpleaños y Navidad, publicando tiernas dedicatorias en sus redes sociales. Incluso asumió algunos de sus intereses, como la filantropía, y su amor por el mundo natural.

La batalla por la custodia

Tras la muerte de su padre, Meadow Walker estuvo en medio de la batalla por su custodia. El testamento del actor indicaba que su madre fuera la tutora de su hija en caso de ocurrirle algo. Sus hermanos, Cody y Caleb -de quien Paul fue el padrino de boda semanas antes de su muerte-, dijeron que él quería que su madre “tuviera tiempo completo para Meadow”. La madre de Paul solicitó ser la tutora, presentando documentos, que informaban que “afirman que la madre de la adolescente, Rebecca Soteros, es incapaz de cuidarla por el alcoholismo”, y señalando que Cheryl “espera cumplir con el último deseo de su hijo”. Pero según trascendió Soteros “no tiene un problema grave con la bebida” y su relación con Meadow “es excelente”. Finalmente, Cheryl se rindió y dejó que Rebecca tuviera la custodia.

Vin Diesel fue el padrino de boda de Meadow Walker (@meadowwalker)

Paul tenía una fortuna de 25 millones de dólares y su testamento nombraba a Meadow como única heredera. Además, Meadow ganó 10,1 millones de dólares en una demanda por homicidio culposo contra el patrimonio de Roger Rodas, que conducía el Porsche a 160 km/h. Su abogado señaló que el dinero que ganó era, “una fracción de lo que su padre ganaría si su vida no acabase trágicamente”. Pero las batallas legales no terminaron ahí. La demanda de Meadow contra Porsche AG, una corporación de 13 mil millones de dólares, pretende responsabilizar a la empresa de fabricar un vehículo defectuoso que causó la muerte de su querido papá. La demanda contra Porsche se resolvió de forma privada en el 2017, sosteniendo que “el motor de 605 caballos y la falta de características de seguridad del auto”, así como el cinturón de seguridad, eran los culpables. En el 2020 se subastaron más de 20 vehículos de Paul, obteniendo 2,3 millones de dólares. El dinero se destinó a un fideicomiso para Meadow.

Meadow Walker usó parte de sus fondos para homenajear a su padre de la mejor forma: creando una fundación. Paul tenía la suya llamada Reach Out Worldwide, que ponía en contacto a personas, con oportunidades de usar sus habilidades, para ayudar en tiempos de crisis. Manteniendo la tradición, Meadow fundó una organización que lleva el nombre de su padre para donar a causas que a él le habrían importado. La Fundación Paul Walker está “centrada en sus pasiones y dedicada a su legado. La pasión de mi padre por el océano, una mente curiosa y un corazón espontáneo viven en The Paul Walker Foundation”. Meadow explicó que quiso crear esa fundación para compartir esa parte de él con el mundo. La fundación tiene intereses altruistas, pero se centra en la vida marina y la conservación. Paul había compartido en una entrevista que estudió para ser biólogo marino antes de actuar y que pensaba que haría una película, pagaría sus préstamos y volvería a terminar sus estudios. Esto no resultó, pero su legado continúa vigente gracias a Meadow.

No era de esperar que Paul Walker hubiera pensado en preparativos para su propio funeral, ya que sólo tenía 40 años al momento de su muerte. Pero en su documental se reveló que hizo al menos una petición: la familia de la estrella reveló que dieron su último adiós al actor con una despedida vikinga, una costumbre que, según su hija Meadow, él habló de tener. Consistió en construir un barco y ponerlo a flote con las cenizas de Walker a bordo. Una llorosa Ashlie Walker, hermana de Paul, dijo ante las cámaras que esta ceremonia íntima fue algo de consuelo en un momento tan difícil.