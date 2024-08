Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo y el miedo con el que despierta cada día

Kylie Jenner es la cuarta celebridad mundial en cantidad de seguidores en las redes

“Siento que al crecer no he tenido mucho margen de error. Es necesario cometer errores para crecer y aprender, pero yo soy un poco diferente porque el mundo observa cada cosa que hago”, dijo la persona con más seguidores en Instagram después de Ronaldo, Messi y Selena Gomez. Favoritismos, acoso adolescente y depresión posparto, la multimillonaria Kylie Jenner, a los 27 años, cuenta con una vida que equivale a un millón.

¿Quién es esa chica?

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California. Es la hija menor de Caitlyn Jenner, ex campeona olímpica de decatlón -en aquel momento todavía Bruce quien no había transicionado de género-, y Kris Jenner, personalidad televisiva, empresaria y ex del reconocido abogado Kardashian. Kylie tiene una hermana mayor, Kendall, ocho medio hermanos por parte de Caitlyn, y tres medio hermanas, Kourtney, Kim, y Khloé Kardashian, por parte de su madre Kris.

Kylie Jenner, su padre Caitlin Jenner (cuando aún era Bruce), su madre Kris y su hermana Kendall (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) Jeff Kravitz | FilmMagic

Como integrante del clan Kardashian-Jenner, Kylie ha estado en el centro de atención desde que nació. De hecho, la futura magnate del maquillaje sólo tenía diez años cuando se estrenó Keeping Up With The Kardashians, lo que la catapultó a la fama temprana. Crecer como una celebridad tuvo lo bueno y lo malo de eso, como expresó: “La notoriedad y la exposición nunca han interferido con mi esencia. La fama llegó pronto a mi vida; de alguna manera, puedo decir que de forma natural porque no puedo señalar un antes o un después; siempre ha sido así”.

Aunque logró encontrar cierta paz con el nivel de fama que experimentó desde su infancia, también tuvo que enfrentarse a su lado oscuro, que continuó afectándola en su vida adulta. “Cada mañana me despierto con una gran ansiedad. Siempre me levanto alrededor de las siete u ocho porque temo encontrar una historia negativa sobre mí y tengo que verificarlo. Mi mayor miedo es despertarme y encontrar algo perjudicial que hable de mí en Internet”. Está claro que la intensa experiencia de ser famosa ha tenido un impacto profundo en su vida.

En 2014 y 2015, la revista Time incluyó a las hermanas Jenner en su lista de los adolescentes más influyentes del mundo, destacando su considerable llegada entre los jóvenes en las redes sociales. En 2017, Kylie fue incluida en la lista de las 100 celebridades más influyentes de Forbes, convirtiéndose en la persona más joven en aparecer en la lista. En noviembre de 2018, The New York Post la reconoció como la celebridad más influyente en la industria de la moda, y en 2019, Forbes estimó su patrimonio neto en mil millones de dólares y la nombró la multimillonaria más joven del mundo a los 21 años.

Forbes nombró a Kylie Jenner la multimillonaria joven más rica de la historia (Forbes)

Su vida dio un giro monumental con la creación de su empresa de maquillaje, Kylie Cosmetics. A los 18 años lanzó su primer lip kit y el producto se agotó de inmediato, lo que demostró que había encontrado un nicho que sus seguidores deseaban. En 2019 Kylie, de 22 años, vendió el 51 por ciento de Kylie Cosmetics a la marca global Coty, obteniendo alrededor de 600 millones de dólares en la transacción. A pesar de su participación en diversas iniciativas, Kylie Cosmetics sigue siendo su proyecto más destacado, como dijo: “Creo que mi verdadera pasión en la vida es el maquillaje. Todo comenzó allí. Es lo que me impulsa cada día y me permite ser creativa con Kylie Cosmetics”.

La hija favorita

A lo largo de su vida, Kylie Jenner siempre ha mantenido una estrecha relación con sus padres. Kris estuvo en problemas cuando durante una aparición en The Late Late Show With James Corden, fue sometida a una prueba de detector de mentiras. Kylie le hizo a su madre una pregunta polémica: “¿Soy tu hija favorita?” Kris respondió que sí, y el detector confirmó que estaba diciendo la verdad. Luego, bromeó diciendo que no podía volver a casa, ya que sus otros hijos descubrirían su respuesta.

Ahora que Kylie parece tener su vida bien encaminada, es interesante recordar que su adolescencia fue algo caótica. En una entrevista admitió que solía ser bastante rebelde: “Le robaba mucho el coche a mi madre. Vivíamos en Calabasas, que está lejos de la ciudad, y era una locura ir 45 minutos a Los Ángeles. Todo era un mundo nuevo para mí. Así que solía tomar prestado el auto de mi mamá”, dijo dando por entendido que lo hacía sin el permiso de su madre.

Kris Jenner y Kylie en 2009 en Los Angeles, California (Photo by Kristian Dowling/KK/Getty Images for GI) Kristian Dowling/KK

En febrero de 2023, Kylie también celebró la influencia de Caitlyn en su vida, compartiendo: “Mi padre siempre estuvo presente. En la escuela, en todas las obras de teatro, en los eventos deportivos. Siempre. Me enseñó una de las lecciones más importantes: aprender a respetarte a vos misma y no temer lo que eres. Es una lección fundamental”.

Solidaria contra el acoso

Como una de las figuras más reconocidas a nivel mundial y miembro de una familia tan controversial, Kylie no es ajena al acoso. Sin embargo, ha logrado obtener una perspectiva sobre las críticas que enfrenta constantemente y ha decidido usar su influencia para apoyar a quienes enfrentan desafíos similares. “Siento que si sólo contara mi experiencia con el acoso, la gente no sentiría empatía, y está bien, porque no tienen por qué entenderlo. Pero quería brindar a otras personas que también han sufrido y superado estas dificultades la oportunidad de usar mi plataforma para crear conciencia e inspirar a los demás”, explicó su apoyo a la campaña de Instagram contra el acoso, #IAmMoreThan.

La influencer reveló que ha enfrentado varias formas de acoso desde que tenía apenas nueve años, lo cual es inquietante. “Cada día veo algo negativo sobre mí. Eso me afectó profundamente. Siento que perdí muchas cualidades increíbles porque escuché a personas estúpidas, ignorantes y abusivas”, expresó. Aunque crecer bajo los reflectores tuvo tanto aspectos positivos como negativos, la decisión de Kylie de apoyar a las víctimas de acoso demuestra que está dispuesta a usar su plataforma para ayudar a los demás.

Kylie es dueña de un imperio en la industria de los cosméticos

Estatus de multimillonaria

El éxito de Kylie Cosmetics la sorprendió. Forbes estimó que la marca de cosméticos valía 900 millones de dólares. “No esperaba nada de esto. No preveía el futuro. Pero el reconocimiento se siente muy bien. Es una bonita palmada en la espalda”, comentó sobre este logro.

Sin embargo, la celebración no duró mucho. En marzo de 2020, el mismo medio se retractó del reconocimiento, alegando que había sido engañada respecto a la rentabilidad real de Kylie Cosmetics. Las discrepancias surgieron después de que Kylie vendiera el 51 por ciento de su empresa a Coty, y los documentos del acuerdo indicaron que la empresa era mucho menos rentable de lo que se había estimado inicialmente. A pesar de esto, no todo fueron malas noticias para Kylie, ya que Forbes seguía estimando su valor como ícono de la televisión en 900 millones de dólares. Aunque esta cifra no coincide con la primera estimación, sigue siendo considerable. Sin importar la verdadera magnitud de su riqueza, es evidente que sus emprendimientos han sido un gran éxito, con el respaldo del imperio Kardashian-Jenner, por supuesto.

Travis Scott, Stormi Webster y Kylie Jenner en Londres (Photo by Ricky Vigil M/GC Images) Ricky Vigil M | GC Images

Depresión posparto y madre ejemplar

En 2015, cuando Kylie cumplió 18 años, ella y el rapero Tyga hicieron oficial su relación. Kylie también apareció en dos videos musicales de Tyga: Stimulated y Dopeman. La relación duró unos dos años. Y luego conoció al padre de sus hijos: Travis Scott. El 1 de febrero de 2018, Kylie dio a luz a su hija, Stormi. La pareja se separó en septiembre de 2019, pero pasaron la cuarentena juntos durante la pandemia de COVID-19 para el bienestar de su hija. Más tarde, reavivaron su relación y, el 7 de septiembre de 2021, Kylie anunció que estaba esperando su segundo hijo, Aire, que nació el 2 de febrero de 2022.

La vida de Kylie puede parecer impecable desde el exterior, pero como cualquier otra persona, la magnate del maquillaje ha enfrentado sus propias dificultades. En una entrevista Jenner se sinceró sobre sus experiencias con el embarazo y la depresión posparto. “La primera vez fue muy difícil, la segunda fue más manejable”, reveló. Además, ofreció consejos a quienes enfrentan la depresión posparto, comentando: “Sé que en esos momentos sientes que nunca terminará, que tu cuerpo nunca será el mismo, que nunca volverás a ser la misma. Eso no es verdad: las hormonas y las emociones en esa etapa son abrumadoras y mucho más intensas. Mi consejo es que vivas esa transición sin miedo a las secuelas”. A pesar de su fama, siempre intenta mostrar que también enfrenta problemas de salud física y mental similares a los de sus seguidores.

Kylie Jenner con Aire, su segundo hijo (Foto: TikTok/Kylie Jenner)

“Desde que soy madre, estar con mis hijos me hace sentir segura y hermosa. Me quieren por quien soy, sin importar lo que pase”. Kylie ha construido una fuerte conexión familiar con Stormi y Aire, y en múltiples ocasiones, ha señalado que formar su propia familia fue un cambio crucial en su vida. “Es una situación única y especial, en la que estás construyendo algo con estos pequeños seres de los que estás conociendo. Pero hay otro momento mágico: cuando llevas a tus hijos a casa. Quizá sea el momento más hermoso”.

Stormi ha sido famosa desde el momento de su nacimiento, igual que su madre, pero eso no significa que Kylie quiera que su hija enfrente todas las dificultades asociadas con la fama desde tan temprana edad; le preocupa que pueda estar expuesta a la negatividad y al odio de las redes que ella misma enfrentó en su juventud. “A veces pienso en exponerla a toda la negatividad que conlleva Internet. Hago todo lo posible, aunque es aún muy pequeña, para recordarle cuán bendecidos somos y que esta no es una vida normal. Es solo nuestra vida. La gente quiere sacar fotos”, expuso. Kylie dijo que espera que su hija juegue un papel importante en su empresa en el futuro: “Stormi es mi legado... La estoy criando para que sea inteligente, amable y emprendedora. Tal vez algún día se encargue de Kylie Cosmetics”.

Kylie vs. Kylie. Minogue estalló cuando Jennes quiso registrar el nombre

Duelo de Kylies: Minogue vs Jenner

Kylie Jenner enfrentó un contratiempo en su carrera en 2017 cuando Kylie Minogue, la superestrella australiana del pop, bloqueó con éxito su intento de registrar el nombre “Kylie”. Minogue argumentó que la solicitud de Jenner podría causar confusión entre sus seguidores de toda la vida y describió a Jenner como una “estrella secundaria de reality”. Finalmente, la australiana logró impedir el registro del nombre.

En 2022, Minogue abordó la disputa sobre la marca comentando que la situación era estrictamente profesional y no personal: “Era sólo negocios, obviamente”. Explicó que oponerse a la solicitud de Jenner no era una cuestión de enemistad, sino una medida necesaria para proteger su marca, que había construido y defendido durante décadas. “Me pasé toda la vida protegiendo mi marca y construyéndola, así que era algo que había que hacer. Llegamos a un acuerdo”. Aunque no está claro cómo afectó esto a Jenner, su carrera parece haber continuado sin mayores problemas.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

Romance con Timothée Chalamet

Jenner fue vinculada por primera vez con el nominado al Oscar Timothée Chalamet en abril de 2023. Kendall, la hermana de Kylie, podría haber jugado un papel en presentarlos cuando Kylie estaba en proceso de separación con Travis Scott. Se especuló que el rapero no estaba muy contento con la idea de que su ex pareja comenzara una nueva relación, aunque ambos continuaban co-criando a sus hijos.

Pese a que mantuvieron a los fanáticos adivinando durante meses antes de hacer su primera aparición pública juntos, la estrella de reality shows y el actor nominado al Oscar se mostraron por primera vez en la gira mundial Renaissance de Beyoncé, a principios de septiembre que hicieron su debut público, y fueron vistos besándose. Chalamet tiene un historial de citas de alto perfil, ya que estuvo vinculado con la hija de Madonna, Lourdes Leon, y la actriz Lily-Rose Depp. Desde su aparición en el concierto, la pareja disfruta de su noviazgo sin reparos. Así que podemos decir que a los 27 años, Kylie Jenner parece tener todo lo que una mujer quiere.