Los gemelos Sprouse: estrellas infantiles de Disney, una madre adicta que los dejó en la ruina y la reinvención

Dylan y Cole Sprouse (Grosbygroup)

“Ambos llevamos un diario, escribimos todos los días. Yo comencé primero y convencí a Dylan para que comenzara el suyo”, contó Cole, graficando la mimetización con su hermano. El mundo los conoció en la sitcom Zack y Cody: Gemelos en acción (2005), pero la vida fuera de las cámaras de Cole y Dylan Sprouse no siempre fue tan tierna. Desde su nacimiento hasta sus 32 años, los gemelos más emblemáticos de Disney Channel tuvieron un viaje cenagoso.

Juntos a la par

Cole Mitchell y Dylan Sprouse nacieron el 4 de agosto de 1992 en la Toscana, Italia, mientras sus padres, Melanie Wright y Matthew Sprouse, trabajaban en el extranjero. Cole es quince minutos más joven y 4 centímetros más alto que su gemelo, Dylan. Poco después del nacimiento, la familia se mudó a Suiza. Luego, la madre los llevó a Los Ángeles por su cuenta. A pesar de sus esfuerzos, la relación entre Melanie y Matthew no prosperó, y cuando los gemelos tenían cinco años, sus padres ya se habían divorciado. Cole mencionó que su papá se sometió a una vasectomía inmediatamente después de enterarse de que iban a tener gemelos, dando a entender que eran demasiado jóvenes y no estaban preparados para ser padres en ese momento.

Durante un tiempo, los gemelos vivieron principalmente con su madre, pero eventualmente el tribunal le otorgó la custodia completa a su papá, al considerar que Melanie era “incapaz”. Para ese momento, todo el dinero que Cole y Dylan habían ganado con programas como Un papá genial (1999) y Friends -donde Cole dio vida a Ben, el hijo de Ross Geller- se había perdido debido a la mala gestión financiera de su madre.

La primera vez que trabajaron tenían 8 meses, luego vendría Disney y el estrellato (Grosbygroup)

Hoy en día los hermanos mantienen una buena relación con su padre, pero la relación con su madre es casi inexistente. “Veo a una persona que enfrenta problemas de salud mental, abuso de drogas y, sobre todo, narcisismo. Un narcisismo muy destructivo. Y eso no es compatible con el rol de madre”, expresó Cole. Los gemelos han tenido una relación complicada con su madre desde que tienen memoria. Aunque la mayor parte del tiempo optaron por el silencio, la mamá continuó publicando en Instagram sobre sus hijos, afirmando que los está criando desde la distancia debido a que la dejaron de lado. Sin embargo, la situación no es tan simple. Cole explicó: “En realidad, ella pidió que la apartaran. Creo que esto fue consecuencia de una mezcla extraña de adicción e inestabilidad mental, y probablemente sea una de las mayores heridas de mi vida.”

A pesar de esto, los gemelos sienten una conexión profunda con ambos padres, algo con lo que siempre les resultará difícil reconciliarse. Cole confesó que echa de menos a la mujer que fue su madre y que parte de la razón por la que sigue actuando es para cumplir con la visión que ella tenía para él. Lamentablemente, esa relación ya no existe. “De vez en cuando, ella me contacta con algún mensaje enigmático que trato de descifrar y ubicar, pero tenemos una relación muy, muy complicada”, confesó Cole.

Los gemelos Sprouse con sus padres (Getty Images)

Empezar de bebés

Los Sprouse revelaron detalles sobre su inusual crianza y cómo comenzaron a actuar antes de tener recuerdos conscientes: hicieron su debut a los ocho meses de edad, cuando aparecieron en anuncios de pañales. Dado que aún no podían hablar, la actuación no era exactamente una elección consciente en ese momento. “Mi madre necesitaba ganar dinero. Hay dos tipos de niños en el mundo de la actuación infantil. Están los que eligen actuar y los que lo hacen por necesidad. En realidad, empezó como una manera de ayudar con los gastos”, confesó Cole, y comentó que había una presión económica para tener éxito y que su madre vivía a través de sus carreras. Aunque recuerda esa etapa con sentimientos encontrados, se siente agradecido por la estabilidad económica que logró alcanzar desde tan joven. Sin embargo, los gemelos tuvieron que renunciar a cualquier posibilidad de disfrutar una infancia convencional para llegar a ese punto.

Muchas estrellas infantiles enfrentan problemas con drogas, se ven envueltas en controversias y se desvían de su camino, pero algunas logran superar estos desafíos y adaptarse bien. Aparentemente, los Sprouse parecen estar en este último grupo, pero Cole es el primero en reconocer que la situación no es tan sencilla. En una entrevista con The New York Times, explicó que la fama en sí misma puede ser traumática: “Cuando hablamos de cómo las estrellas infantiles terminan descontroladas, a menudo olvidamos que la fama es un trauma. Me pongo muy a la defensiva ante quienes se burlan de algunos jóvenes que aparecían en Disney Channel cuando yo era más joven, porque creo que no se comprende completamente la humanidad de esa experiencia y lo difícil que es recuperarse de ella”.

Cole Sprouse en su paso por Friends

Aunque los gemelos tuvieron la oportunidad de tomarse un tiempo para recuperarse al ir a la universidad, Cole mencionó que los efectos de la fama nunca desaparecen por completo. Comentó: “Para ser honesto, después de haber pasado por otra etapa importante de fama como adulto, he notado los mismos efectos psicológicos que la fama produce en jóvenes adultos que cuando era niño. Solo creo que a medida que uno crece, resulta más fácil esconder esos efectos”.

El renacer

“Creo que, independientemente del éxito, todos esos niños se enfrentaban a un dilema similar en lo que respecta a su madurez, su publicidad y fama, y cómo eran vistos ante el público. Algunas personas eligen el sexo, las drogas y el rock ‘n’ roll para aceptarlo. Algunas personas encuentran la religión. La universidad parecía la forma más productiva de demostrarle a la gente que éramos nosotros mismos. Descubrí mi identidad y crecí al ir a una institución donde podía evolucionar y volverme más hábil para comprender por qué pensaba ciertas cosas y cómo me veía la sociedad”, dijo Cole. Cuando cumplieron 18 años, ya habían atravesado muchas experiencias, así que al concluir su etapa en Disney Channel en 2011, necesitaban un respiro. Dejaron de enviar videos para las audiciones y comenzaron a presentar solicitudes universitarias. Los gemelos decidieron estudiar en la Universidad de Nueva York, con Cole enfocándose en arqueología y Dylan en el diseño de videojuegos.

El gran éxito de los gemelos fue la sitcom de Disney Zack y Cody (Grosbygroup)

Después de graduarse, Cole comentó a E! News que un alejamiento de la industria es crucial para las estrellas infantiles. En el caso de los gemelos, este descanso les permitió regresar al mundo del entretenimiento bajo sus propias condiciones. Cole subrayó que estaba dispuesto a aceptar papeles que considerara creativamente enriquecedores, incluso si el dinero no era tan alto como estaba acostumbrado. Finalmente, encontró el éxito con Riverdale.

Mientras tanto, Dylan expresó su interés en desafiarse con proyectos completamente diferentes de su trabajo anterior. Desde entonces, ha asumido diversos papeles de voz y ahora dirige la franquicia cinematográfica Maravilloso Desastre junto a la estrella de Marvel, Virginia Gardner.

Detrás de cámaras

Los gemelos Sprouse enfrentaron un la intensa mirada mediática mientras crecían bajo la atención de Disney Channel. Este problema se agravó cuando entraron en la adolescencia y empezaron a salir con más frecuencia. Aunque intentaban mantener su vida privada en secreto, los medios siempre lograban enterarse de sus movimientos.

Los gemelos estudiaron en la Universidad de Nueva York

En el programa Call Her Daddy, Cole compartió las críticas con las que más tuvo que lidiar personalmente, confesando: “Hay una imagen idealizada que te persigue, y a medida que envejecí y desarrollé mis propios sentimientos adultos y complejos sobre la sexualidad, experimenté cierto grado de confusión con eso.”

Como alguien que se considera complaciente con los demás, Cole habló abiertamente sobre lo difícil que le resultó manejar las críticas de los medios. Le dijo a The New York Times que cuando decidió retomar la actuación, lo hizo por amor y pasión por su trabajo, aunque admitió que aún lucha con la fama que eso implica.

Dylan, por su parte, se mantuvo más alejado del centro de atención que su hermano y hasta trabajó en una cafetería como un descanso de la industria del entretenimiento. Sin embargo, cualquier cosa que hiciera era objeto de la lupa mediática, y recuerda cómo se burlaban de él por elegir un trabajo más modesto. A pesar de esta pausa, Dylan también siente una profunda pasión por la actuación. En una entrevista con Teen Vogue, reveló que el tiempo fuera del ojo público sólo reavivó su deseo de regresar a la actuación.

Cole Sprouse y Lili Reinhart (IG: lilireinhart)

El amor que no fue

Cole Sprouse y Lili Reinhart sorprendieron a los fans de Riverdale al confirmar que su relación en la serie entre Betty y Jughead se extendía a la vida real. Los coprotagonistas estuvieron juntos desde 2017 hasta 2019, es decir, desde los inicios de la serie hasta la cuarta temporada. No anunciaron de inmediato su ruptura y Cole fue fotografiado saliendo con otras mujeres. Los rumores que surgieron después no fueron beneficiosos para su salud mental. Aunque muchos los consideraban la pareja ideal, Cole reconoció que su relación terminó de una manera complicada. Explicó: “Ambos nos hicimos bastante daño el uno al otro.”

Parece que la decisión de terminar el noviazgo fue mutua, pero el actor indicó que él fue quien realmente tomó la iniciativa de marcharse al final: “Creo que si me hubiera valorado un poco más a mí mismo, probablemente habría terminado la relación un poco antes. Sentía que tenía que cuidar a muchas personas a mi alrededor, lo cual no era saludable para mí.” Continuar trabajando juntos después de la ruptura resultó complicado, ya que no pudieron obtener el espacio necesario para procesarlo y avanzar. Afortunadamente, ambos lograron superar la situación y reconstruir su amistad.

Dylan Sprouse

Caminos separados pero unidos

Cole confirmó a The New York Times que no hay planes para una reunión de Zack y Cody, incluso con la actual popularidad de los reboots. Además, Dylan expresó que es poco probable que vuelvan a actuar juntos: “Las películas de gemelos nunca son buenas. Esa es la verdad universal que creo que el universo nos ha revelado”.

Sin embargo, Dylan matizó un poco su declaración, diciendo que no estaría en contra de escribir un proyecto específicamente para que ambos actuaran juntos. Bromeó: “Es más probable que yo escriba algo para que trabajemos juntos, en lugar de que alguien venga a proponérnoslo”. Además de actuar, Dylan encontró su verdadera pasión profesional: la cerveza. Hace unos años, fundó All-Wise Meadery en Brooklyn, una empresa dedicada a la producción y venta de hidromiel, y donde Dylan se presenta como el “maestro cervecero más joven de Estados Unidos”.

Cole Sprouse Foto: Getty Images

Mientras tanto, los hermanos continúan viviendo juntos fuera del ámbito profesional y mantienen una relación cercana. Cole fue el padrino en la boda de Dylan con la modelo húngara Barbara Palvin, con quien se casó en julio de 2023. La pareja se conoció en 2018 cuando ella se coló en la fila para entrar a un evento. Fue un flechazo instantáneo para él, así que le escribió por Instagram, pero Palvin tardó casi seis meses en responderle. Pronto se mudaron juntos, se comprometieron y se casaron.

Soltero y sin apuro

Dylan dice que su hermano no tiene prisa por seguirlo hasta el altar. Durante una entrevista se le preguntó a la estrella de Mi novio falso (2022), si Cole se siente presionado para contraer matrimonio ahora que su gemelo se casó con la modelo Barbara Palvin. “Cole es una especie de tipo sin presión. Le tengo envidia. Realmente no siente presión de ninguna manera”, dijo Dylan.

Barbara Palvin y Dylan Sprouse REUTERS/Danny Moloshok

Señaló que tiene cuidado de no entrometerse demasiado en la vida romántica de su hermano: “No le pregunto cosas así a propósito. No quiero que se sienta... soy mayor que él, así que estoy mucho más relajado, más tranquilo. Digo, ‘Tómate tu tiempo. crecerás’”, continuó, refiriéndose en broma al hecho de que nació 15 minutos antes que Cole. En otra parte de la entrevista, Dylan, a quien se unió la actriz Virginia Gardner para promocionar su nueva película Una boda y otros desastres (2024), habló sobre su boda con Palvin, de 30 años. Dylan bromeó sobre las dobles bendiciones de bebé que abundan en su familia: “Mi problema es que tengo una gran cantidad de gemelos en mi familia, por lo que un bebé se convierte en dos inmediatamente, siempre”.

Solteros o casados con hijos, los gemelos Sprouse, entrando a su año 32 de vida, siguen tan unidos y atractivos como siempre.