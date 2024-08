Jason Momoa: de vender remeras de surf a triunfar como Aquaman y convertirse en yerno de Ricardo Arjona

Jason Momoa (Foto: AP)

“Tenía 19 años, doblaba remeras en una tienda de surf y me eligieron entre 1.300 personas para desempeñar un papel principal en Baywatch Hawai. Ni siquiera sabía cómo actuar. Después de eso, me tomó cinco años conseguir un agente. Nadie me tomaría en serio después de Baywatch. Viví a la sombra de eso durante mucho tiempo”, dijo el musculoso actor que a menudo interpreta a guerreros y luchadores fuertes. Puede que su voz profunda y poderosa, su altura imponente, la larga cabellera, los múltiples tatuajes y, sobre todo, su característica cicatriz en la ceja izquierda hayan ayudado para que Jason Momoa a sus 45 años sea un actor consagrado.

Raíces exóticas

Joseph Jason Namakaeha Momoa nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái. Su madre trabajaba como fotógrafa y su padre era pintor y biólogo marino. Después de su nacimiento, sus padres se separaron y Momoa se mudó con su madre a Iowa cuando tenía solo 6 meses. A pesar de esto, mantiene una fuerte conexión con sus raíces hawaianas, ya que en su niñez solía viajar a Hawái para visitar a su padre, como dijo: “Soy mitad hawaiano y el haka es algo muy sagrado, algo que te enseña tu familia; mi padre me enseñó”.

Jason Momoa surfeando las olas de su tierra natal, Hawai en 2021 (Mega/The Grosby Group)

Momoa se dedica activamente a la protección del medio ambiente en Hawái, luchando contra los intentos de urbanización de una montaña sagrada: “Hawái enfrenta numerosos problemas. Hay una historia de injusticias que estamos tratando de visibilizar. Junto a Dwayne Johnson y Bruno Mars estamos trabajando para aumentar la conciencia global”. Por parte de su madre, tiene ascendencia alemana e irlandesa, mientras que su padre le otorga raíces polinesias, incluyendo una conexión no solo con Hawái, sino también con Aotearoa, o Nueva Zelanda. En una conversación explicó: “Los Momoa tienen una historia de nueve generaciones en Hawai, pero descubrimos que nuestra línea de sangre proviene de Aotearoa. Es decir, partimos de Hawái, fuimos a Aotearoa y luego regresamos. Ese es nuestro linaje”.

“Sin duda, soy el resultado de dos mundos muy diferentes”. Aunque fue criado por su madre en Iowa, Momoa también pasó mucho tiempo en Hawai con su padre y relató las dificultades que enfrentó al sentirse como un extraño en ambos lugares. En su ciudad de Iowa, predominantemente blanca, sufrió acoso por ser mestizo, como explicó: “Recibí muchas golpizas sólo por ser un poco diferente; fue muy duro”. Asimismo, cuando era joven y estaba en Hawai, enfrentó discriminación por no residir allí permanentemente. A pesar de estos desafíos, afirma que su crianza en el Medio Oeste le ayudó a mantenerse en Hollywood, refiriéndose a su imagen como símbolo sexual. Momoa dijo: “No crecí en ese ambiente, me crié en el Medio Oeste, donde es común aprender a cumplir con tus responsabilidades. No crecí en Los Ángeles, no tengo esa mentalidad”. También cree que haber crecido como hijo único de una madre soltera influyó en su carácter, añadiendo: “Creo que ser criado por una madre soltera te hace más vulnerable y sensible como persona. Puedo ser fuerte cuando es necesario, pero no es mi forma natural”.

El cambio físico de Jason Momoa en 20 años: de "Baywatch' a 'Aquaman'

Cuando era adolescente, se convirtió en el salvavidas más joven de la historia de la Costa del Golfo. Aunque se pensaba que Jason comenzó su carrera como modelo, de hecho ganó el premio al Modelo del año de Hawai en 1999, Momoa reveló que en realidad inventó esa historia para conseguir su primer papel como actor. A los 19 años, mientras trabajaba en una tienda de surf, se enteró de un casting para Baywatch. Cuando le preguntaron si tenía experiencia previa, Momoa fabricó una historia al respecto. Gracias a esto, obtuvo el papel de uno de los personajes principales en las dos últimas temporadas de la serie, interpretando a Jason Loane desde 1999 hasta 2001. “Pasé de doblar camisetas en Hawai a pasear medio desnudo con mujeres hermosas, lo cual no estaba nada mal para un joven de 19 años”. Aunque este papel le permitió comenzar su carrera actoral, enfrentó muchas dificultades para conseguir trabajos después de que la serie terminara. En una entrevista con Esquire, explicó: “Me enamoré del arte de la actuación, pero nadie me tomaba en serio. Baywatch no es conocida por su calidad actoral. No podía encontrar un agente que me respaldara”.

La marca del deseo

La cicatriz en la ceja izquierda de Jason Momoa no es una cuestión de estilo: es el resultado de una herida real. El 15 de noviembre de 2008, el actor fue cortado en la cara con un vaso de cerveza roto, en el Birds Café, un club de Hollywood, California. El actor explicó: “Fue una locura. Un tipo me rompió un vaso de cerveza en la cara. Recibí más de 140 puntos en la cara”.

Le dieron 140 puntos durante una cirugía reconstructiva, que resultó en una cicatriz en su ceja izquierda. Dominic Bando, de 21 años, que entonces vivía en Venice Beach, California, fue declarado culpable del crimen y recibió una sentencia de cinco años de prisión. Momoa no guarda resentimiento por la marca: “La cicatriz me ayudó a conseguir papeles excelentes”. Además, a los fans también les gusta; de hecho, han creado una página en Facebook dedicada a ella, llamándola la “cicatriz sexy”.

Jason Momoa y su ex, Lisa Bonet, de quien se enamoró viendola en tevé (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su amor de la infancia

Cuando era un niño soñaba con una mujer que veía en la televisión: Denise de El show de Cosby. Y en 2005 el sueño de Jason se hizo realidad: Lisa Bonet, quien a su vez había sido la mujer de Lenny Kravitz, conoció a Momoa, 11 años menor y se enamoró instantáneamente de él. En una entrevista con Esquire, reveló: “Ella fue literalmente mi crush de la infancia. Bueno, no se lo dije. No le conté que era un fanático hasta que tuvimos a los niños”.

Doce años y dos hijos después, la pareja se casó en 2017, lo que llevó a Momoa a comentar a Esquire: “Si alguien me dice que algo no es posible, yo les digo: ‘Mira, me casé con Lisa Bonet. Todo es posible’”. Pero a principios de 2022, anunciaron su separación después de 16 años juntos. En un comunicado en Instagram que ya ha sido eliminado, Momoa escribió: “Todos sentimos la presión y los cambios de estos tiempos de transición. Por eso, compartimos la noticia de que nos separamos. El amor entre nosotros sigue presente, evolucionando con el aprendizaje y la experiencia”.

Jason Momoa en su primer protagónico, Conan el Bárbaro

Grandes personajes

Cuando consiguió el papel principal en Conan el Bárbaro (2011), pensó que finalmente estaba a punto de recibir su gran oportunidad. Momoa le sugirió a un amigo que su Conan parecería más auténtico con la nariz rota. Casi al instante, su amigo le dio un puñetazo en la cara y le rompió la nariz. A pesar de sus esfuerzos, Conan resultó ser un fracaso de taquilla. A los 32 años, Momoa logró su primer papel protagónico en una película, aunque este no le abrió las puertas que había anticipado. El actor expresó: “Es mi primer papel principal en algo, así que estoy muy emocionado de verlo”. Sin embargo, tanto el público como la crítica rechazaron la película, y The Hollywood Reporter la incluyó en la lista de los “10 mayores fracasos de 2011″.

A pesar del descalabro de Conan, Momoa consiguió un papel en uno de los programas más grandes de la televisión cuando comenzó a interpretar a Khal Drogo en Juego de Tronos ese mismo año. Sin embargo, esa experiencia no le facilitó mucho las cosas. A pesar del éxito de la serie, Momoa comentó que aún le resultó difícil conseguir trabajo después de la muerte de su personaje en la serie. En una entrevista con Esquire, dijo: “¿Dónde pones a Drogo? No encajaría en una comedia romántica. Nadie siquiera sabía que yo hablaba inglés”.

Emilia Clarke y Jason Momoa en Juegos de Tronos

Tras obtener el papel de Aquaman y experimentar el éxito como superhéroe, Jason Momoa sintió que finalmente podía relajarse. En una entrevista comentó: “Una vez que supe que tenía el papel de Aquaman, me sentí mucho más tranquilo”. El personaje apareció por primera vez en Batman vs Superman: El origen de la justicia (2016), y el director Zack Snyder buscaba a alguien que pudiera rivalizar con los músculos de Superman y el rostro sombrío de Batman, para desmentir la idea de que Aquaman era un personaje ridículo. En una entrevista Momoa explicó: “Aquaman había sido objeto de muchas burlas, y Zack, que es un gran fan de Juego de Tronos, quería a alguien que hiciera que ya no se rieran de Aquaman”.

Momoa se ajustó perfectamente al papel y apareció en películas como Liga de la justicia (2017) y Aquaman (2018), y en su secuela Aquaman (2023), que se convirtió en la película de DC más taquillera de todos los tiempos. Momoa se involucró tanto con el personaje que incluso contribuyó a la creación de la historia para la secuela, como compartió en una entrevista con Esquire: “Llevé una gran idea, con toda una trama preparada, y les encantó”. Momoa se siente profundamente conectado con el personaje debido a su relación con el agua y su condición de forastero, lo que facilita su participación en la narración. “He estado en el océano desde que era un bebé y vengo de una familia de navegantes”, reveló.

Jason Momoa y Adria Arjona revelaron su amor en redes con una serie de fotografías (Créditos: Instagram/Jason Momoa)

Mi suegro, Ricardo Arjona

Jason Momoa tiene un nuevo amor en su vida. El 20 de mayo, el actor compartió fotos de un viaje a Japón en Instagram, algunas de las cuales presentan a la actriz Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. En las fotos, se puede ver a la estrella de Aquaman abrazando a Adria, de 32 años, en una instantánea de un restaurante. La actriz también aparece al lado de Momoa en una foto que muestra su melena ondeando al viento mientras sonríen. Ella compartió esa foto en sus historias de Instagram con emojis de corazón rojo. “Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinado. Estamos muy agradecidos por todos los que abrieron sus hogares, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor”, escribió Momoa en la publicación, etiquetando también la cuenta de Arjona.

Adria Arjona es conocida por papeles en películas como Titanes del pacífico (2018) y la serie Star Wars: Andor (2022). Luego aparece junto a Glen Powell en la película de Netflix Hit Man (2023) y como parte del elenco de Parpadea dos veces (2024), curiosamente dirigida por Zoë Kravitz, hija del cantante y Lisa Bonet, ex de Momoa.

“Estoy en una relación, he estado en una relación por un tiempo. Realmente disfruto de la privacidad porque en el pasado a nadie le importaba un carajo y ahora a todos les importa, pero sigo siendo el mismo tipo”, dijo el actor. Probablemente en su festejo número 45, Jason tenga muy en claro qué hacer para mantener a su nueva conquista enamorada porque como alguna vez el hawaiano expresó: “Creo que un hombre necesita ser un hombre. Abrazar a una mujer como ella quiere que la abracen. Simplemente haz lo que tu mujer quiera y estarás bien”.