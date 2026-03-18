La joven de 15 años que llevó a su ex novio a una emboscada mortal: una golpiza brutal y un cuerpo quemado de madrugada

La imagen muestra a Amber Wright, a la izquierda, y Seth Jackson, a la derecha

La sangre de Seath Jackson quedó impregnada en las paredes de madera del baño de una casa prefabricada en Summerfield, Florida. El adolescente de quince años nunca salió vivo de esa casa. Michael Bargo disparó primero. Los golpes llegaron después. Amber Wright, su exnovia, observaba la escena desde la puerta con una sonrisa de malvada de película de terror.

El cuerpo de Seath fue arrastrado hasta la bañera. El recorrido fue descubierto por los peritos oficiales que vieron el reguero de sangre que cubrió toda la pequeña casa. Nadie llamó al 911.

El triángulo adolescente, mensajes y amenazas públicas

El conflicto comenzó meses antes, en los pasillos de la escuela secundaria local. Amber Wright y Seath Jackson tenían quince años y compartían una historia de rupturas y reconciliaciones marcadas por celos y acusaciones públicas.

Michae Bargo en una foto policial luego de quedar detenido por el crimen

La ruptura definitiva se produjo en los primeros meses de 2011. Amber inició una relación con Michael Bargo, cuatro años mayor. El resentimiento mutuo escaló en redes sociales. La policía recogió como prueba mensajes de Amber en Facebook: “No puedo esperar a ver cómo te hundes”. Seath respondió a las provocaciones con insultos y amenazas, también públicas.

En la investigación consta que Michael Bargo alentó el odio. Afirmó en varias conversaciones que “debía hacerle daño a Seath”. Los mensajes circularon entre el grupo de amigos. Esto generó un clima de tensión que se extendió a todo el entorno escolar.

La noche del 17 de abril de 2011, Amber le envió un mensaje a Seath: “Tienes que venir, necesito hablar contigo”. El joven aceptó sin sospechar la emboscada.

Una trampa planificada

La cita era en la casa de Charlie Ely, una joven de dieciocho años que había prestado su hogar para el crimen. Kyle Hooper, hermanastro de Amber y amigo de la infancia de Seath, habló con CBS News: “Todo estaba listo. Michael tenía el arma. Amber solo tenía que lograr que él viniera”.

Amber Wright durante un interrogatorio policial tras el brutal crimen de su ex novio Seath Jackson

Seath entró por la puerta trasera. Adentro lo esperaban Amber, Kyle, Charlie y Justin Soto. Michael Bargo aguardaba oculto en una habitación.

Según la reconstrucción judicial, Seath fue atacado por Kyle y Justin apenas cruzó el umbral. Michael emergió con un revólver y disparó dos veces. “No podía moverse. Lo siguieron golpeando”, recordó Kyle Hooper durante el juicio.

El grupo arrastró el cuerpo, aún con vida, hasta el baño. Allí lo sumergieron en la bañera, le dispararon otra vez y continuaron agrediéndolo. Michael Bargo ejecutó el disparo final.

Después, el grupo quemó el cadáver en un fogón improvisado en el patio. Restos óseos y fragmentos dentales fueron hallados días después, esparcidos en bolsas plásticas arrojadas en un bosque cercano.

La policía localizó pruebas de sangre y restos biológicos en la casa de Charlie Ely.

Amber Wright junto a Michael Bargo

La investigación: contradicciones y confesiones

El 18 de abril de 2011, la familia de Seath denunció su desaparición. La policía de Marion County inició la búsqueda. Los investigadores analizaron mensajes recientes y registros de llamadas. El rastreo condujo a la casa de Charlie Ely.

Los primeros interrogatorios revelaron inconsistencias. Amber Wright negó haber visto a Seath, pero su historial digital la ubicaba en la cita. Kyle Hooper, tras horas de preguntas, confesó el homicidio y detalló la participación de cada uno: “Michael planeó todo. Amber lo atrajo. Justin y yo ayudamos a sujetarlo”.

La policía detuvo a los cinco adolescentes implicados y a James Haven, padre de Bargo, acusado de encubrimiento. El fiscal del caso describió el hecho como “una ejecución planificada y cruel”.

El juicio: grabaciones, pruebas digitales y nulidad

El juicio principal se celebró en 2012. La acusación presentó mensajes de texto, capturas de pantalla y la confesión grabada de Amber Wright. “Lo hice porque tenía miedo de Michael. No sabía que irían tan lejos”, admitió la joven en el audio presentado en la Justicia.

Retratos policiales de los seis individuos implicados en el brutal crimen y emboscada de Seth Jackson

La defensa argumentó que Amber actuó bajo amenaza. El tribunal determinó que existió premeditación y responsabilidad compartida.

Michael Bargo fue condenado a muerte. Amber Wright, Kyle Hooper, Charlie Ely y Justin Soto recibieron cadena perpetua.

En 2014, el fallo contra Amber fue anulado por un error procesal. El jurado había escuchado una confesión no autorizada.

En 2017, Amber Wright fue declarada nuevamente culpable y sentenciada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

La policía reconstruyó la conspiración homicida a partir de pruebas digitales. Los oficiales contaban con mensajes de texto, chats de Facebook y ubicaciones geolocalizadas. El análisis pericial determinó que Amber y Michael planearon el crimen durante semanas, con detalles precisos sobre el día y la hora.

Las capturas de pantalla exhibieron amenazas explícitas. Amber llegó a escribir: “No mereces vivir después de lo que hiciste”. Seath respondió: “No me importa lo que digas”.

Las autoridades hallaron restos biológicos de Seath en la bañera y en la fogata del patio. El análisis de ADN confirmó la identidad de la víctima a partir de fragmentos óseos y dentales.

La investigación determinó que el grupo utilizó productos de limpieza para borrar huellas y quemó ropa, objetos personales y el teléfono de Seath.

La familia de Seath reclamó justicia. En su declaración ante el tribunal, la madre de la víctima afirmó: “Perdí a mi hijo y nada lo traerá de vuelta”.

Amber Wright sigue presa, condenada por el crimen de Seath Jackson

El fiscal del caso advirtió sobre la peligrosidad de la violencia planificada en grupos de jóvenes y la influencia de las redes sociales como catalizador de conflictos.

Los jóvenes condenados

Amber Wright tenía quince años al momento del crimen. Sus antecedentes escolares la ubicaban como una adolescente sin registros disciplinarios previos, aunque con problemas de adaptación tras la ruptura con Seath. Su vínculo con Michael Bargo fue considerado tóxico por educadores y familiares.

Michael Bargo, de diecinueve años, era conocido por su temperamento explosivo y antecedentes de conflictos en la escuela secundaria. La investigación reveló consumo de drogas y episodios previos de violencia en el hogar.

Kyle Hooper, de dieciséis años, había sido amigo de Seath desde la infancia. El expediente judicial lo describe como una figura fácilmente influenciable, presionado por la lealtad hacia su hermana y Michael.

Charlie Ely, de dieciocho años, era propietaria de la casa donde se cometió el crimen. Su rol fue ceder el espacio y participar en la limpieza posterior.

Justin Soto, de veinte años, colaboró en la agresión física y en la quema del cuerpo.

James Haven, padre de Bargo, fue juzgado por encubrimiento tras ayudar a ocultar pruebas y facilitar la eliminación de restos.

Durante el juicio, la fiscalía presentó como prueba central la cronología digital de la conspiración. Los abogados de Amber intentaron argumentar presión psicológica y amenazas por parte de Bargo, pero el tribunal determinó que la adolescente tuvo múltiples oportunidades de desistir.

El testimonio de Kyle Hooper fue clave. Relató la secuencia de hechos y la participación de cada uno. “Me miró y me preguntó por qué. No respondí. Solo cumplí el plan”.

La defensa de Michael Bargo intentó alegar problemas de salud mental, pero no prosperó. El tribunal consideró su rol como autor intelectual y material del homicidio.

El jurado deliberó durante menos de seis horas en el segundo juicio a Amber Wright. El veredicto fue unánime.

Consecuencias legales y sociales

Michael Bargo permanece en el corredor de la muerte en Florida. Amber Wright, Kyle Hooper, Charlie Ely y Justin Soto cumplen cadena perpetua en distintos penales del estado. James Haven recibió condena por encubrimiento. La casa de Charlie Ely fue demolida.

A más de una década del crimen, la familia Jackson mantiene la memoria de Seath activa en redes sociales y eventos comunitarios. Organizan charlas y campañas de prevención en escuelas de Florida. Sus consuelos son el recuerdo del joven y la condena judicial a todos los que participaron del crimen.