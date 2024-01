Tom Selleck cumple años: su permiso para ser infiel, el robo de agua para su rancho y su publicidad engañosa

En mayo Tom Selleck, la estrella de Magnum, publicará sus memorias contanto "toda la verdad" de su agitada vida (Getty)

¿Qué hay de cierto sobre la demanda que le hicieron a Tom Selleck por robarse el agua? Un paso por la vida de un actor y guionista que se mostró heroico en la ficción aunque no pudo manifestarse así en su vida real, como él mismo promete contarlo en su próximo proyecto, You Never Know (Nunca sabes), el libro sobre sus memorias que lanzará en el mes de mayo.

Fin del primer matrimonio

Antes que Tom Selleck contrajera matrimonio con Jillie Joan Mack, estuvo casado con la modelo Jacqueline Ray. Country Living informó que estuvieron juntos por una década y Selleck adoptó al hijo de Ray. Pero en 1982, justo cuando él triunfaba en Hollywood, se divorciaron. Aunque Selleck no habla mucho de la separación, Radar informó que lo vieron secándose las lágrimas en la proyección de una película de Jesse Stone. Según el medio, se emocionó al ver que su personaje le recordaba su divorcio.

Hubo mucha especulación sobre la causa del fin de su matrimonio, incluyendo un rumor no verificado de que él provocó el desamor en el rodaje de Magnum, P.I. en Hawái, ya que, al parecer, se vio envuelto en varios coqueteos románticos en el rodaje en la isla. Una fuente afirmó a Radar que esto llevó a Ray a solicitar el divorcio. La fuente dijo, “Estaba jugando en el campo, y disfrutándolo”.

El actor estadounidense Tom Selleck y Jacqueline Ray, en la 34ª edición de los Primetime Emmy Awards, celebrada en el Auditorio Cívico de Pasadena en Pasadena, California, el 19 de septiembre de 1982. (Photo by Frank Edwards/Fotos International/Archive Photos/Getty Images)

¿Tuvo una aventura con Sophia Loren?

Tom Selleck no llevaba mucho tiempo soltero cuando viajó a Londres para rodar Lassiter en 1983 y vio a la actriz de teatro británica, Jillie Joan Mack, actuando en el musical Cats. “Estaba haciendo la función y entonces alguien dijo, ‘Creo que te está mirando’”. Según People, quedó tan impresionado que volvió una y otra vez al teatro, antes de llevar finalmente a su futura esposa a cenar. La pareja se casó el 7 de agosto de 1987, y sólo un puñado de miembros de la familia estuvieron presentes en la boda secreta de la pareja, incluido el hermano de Selleck, Bob, quien arregló todo con nombres falsos con la esperanza de despistar al público y a los medios. Incluso el ministro quedó a oscuras; esperaban un “Tom Jenkins” y una “Suzie Mark”.

Al año siguiente, Selleck dejó Magnum, P.I. para centrarse en su esposa y su hija, Hannah. A continuación, trasladó a su familia a un rancho aislado y extenso en Ventura, California. A pesar de parecer una pareja perfecta, Selleck se enfrentó a rumores de infidelidad a finales de los 80, cuando los tabloides se preguntaban si tenía una aventura con su vecina, Sophia Loren. Selleck lo aclaró y dijo a The Telegraph que tenía el permiso de Mack para ser infiel en determinadas circunstancias. Selleck dijo, “Tendría que suceder así. Si yo iba de camino a Home Depot y ella estaba en la entrada de su casa en bata, y decía exactamente estas palabras, ‘Thomaso, ¿quieres un cappuccino?’ Podría entrar. Pero nunca ocurrió”.

Tom Selleck en la serie de tevé 'Magnum P.I.', circa 1985. (Photo by Silver Screen Collection/Getty Images)

Su cable a tierra

Según People, el protagonista de Sangre azul (2010) ha hablado repetidamente de su vida en un rancho, e incluso calificó su propiedad de 26 hectáreas en el condado de Ventura, California, como “una verdadera bendición”. Selleck compró el terreno, con un rancho de 1926 y una granja de paltas de 8 hectáreas en 1988, en el apogeo de sus días de Magnum, P.I. De hecho, según People dejó la serie para centrarse en su familia y en su propiedad. El actor dijo al medio, “Mis relaciones y mi rancho me mantienen cuerdo. Hago el trabajo sucio y hago las rondas. Me gusta ver cómo crecen las cosas. Es un retiro”.

Un sentimiento similar expresó a Yahoo! Entertainment, cuando calificó la vida en el rancho como un “contrapunto estupendo” a su carrera en Hollywood. A pesar de todos los elogios, hay una cosa que a Selleck no le gusta de su rancho. Mientras hablaba con People, reveló sus verdaderos sentimientos hacia las paltas, diciendo, “No las como. Sinceramente, me dan arcadas”.

Demandado por “colgarse” del agua

En julio del 2015, Tom Selleck y su esposa Jillie Mack fueron demandados por el Distrito Municipal de Agua de Calleguas, en el condado de Ventura, California. Según NBC News, estaban robando agua de un hidrante público para regar su granja de paltas. Un investigador detectó un camión llenándose de agua y llevándola al rancho de Selleck, al menos una docena de veces durante las continuas sequías del 2013 y del 2014. El distrito afirmó que envió al actor una carta de cese y desistimiento, que no cumplió, por eso pidieron que un tribunal interviniera y prohibiera a Selleck utilizar el agua. También le exigieron que les reembolsara los 21.000 dólares que se gastaron en contratar al investigador.’

De izq. a der: Joan Van Ark, Jillie Mack, Tom Selleck y Vanna White (Photo by SGranitz/WireImage)

Eric Bergh, gerente de recursos del Distrito Municipal de Aguas de Calleguas, explicó que la propiedad de Selleck se encuentra en realidad en un distrito de agua diferente, por eso no tenía derecho a tomar el agua de los habitantes del condado de Ventura. Bergh argumentó, “El agua que conseguimos para ellos, por la que pagaron, debe permanecer en los límites del distrito”. Al final, llegaron a un acuerdo y Selleck accedió a pagar la factura del investigador privado. Según CBC, el acuerdo también le prohibió tomar agua del distrito en el futuro.

¿Comerciales engañosos?

En el 2016, American Advisors Group nombró a Tom Selleck portavoz nacional. A lo largo de los años, ha protagonizado anuncios para la empresa. AAG afirma que ayuda a los adultos mayores a tener la jubilación que merecen, centrándose en las hipotecas inversas. En sus anuncios, el actor presume de las ventajas de pedir un préstamo contra la vivienda para aprovechar al máximo la jubilación. Pero, ¿son promesas verdaderas? En el 2021, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos acusó a AAG de publicidad falsa, argumentando, “Las estimaciones infladas y las declaraciones falsas de American Advisors Group fueron engañosas bajo la Ley para la Protección Financiera del Consumidor, y violaron una orden de consentimiento administrativo del 2016, presentada por la Dirección contra AAG”.

El director interino de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, David Uejio, dijo que AAG “violó la confianza de los consumidores”, y continuó esta demanda, “AAG debe pagar 173.400 dólares en compensación al consumidor y una multa de 1,1 millones de dólares en dinero civil”. Mientras tanto, los blogs de jubilación también analizaron los anuncios de Selleck, pero algunos llegaron a una conclusión diferente. New Retirement se preguntó si Selleck decía la verdad sobre las hipotecas inversas. Aunque admitieron que el actor hacía declaraciones “engañosas” en nombre de AAG, determinaron que sus anuncios eran “muy veraces” en general.

Una vida memorable

Tom Selleck añade un nuevo trabajo a su ya histórico currículum: autor. Según People, la leyenda de la televisión, que cumple hoy 79 años, publicará sus memorias, You Never Know, el 7 de mayo de 2024. En el mismo, Selleck conduce a los lectores a través de su “vida notable y su carrera completamente accidental”, haciéndolo “con su propia voz y un estilo singularmente sin pretensiones”, se leyó en un comunicado de Dey Street Books, una editorial de Harper Collins. “El famoso actor lleva a los lectores a su inexplorado pero fortuito viaje hacia la cima de Hollywood, sus tentaciones y distracciones, sus fallos y errores y, con el tiempo, su bien merecido éxito”, continúa el comunicado.

Tom Selleck como el novio mayor de Monica en Friends

Las memorias también relatarán las amistades cercanas de Selleck con una miríada de celebridades: todos, desde “Frank Sinatra hasta Carol Burnett y Sam Elliott, y rinden homenaje especial a su mentor James Garner de The Rockford Files, quien creía, como Selleck, que los protagonistas de la televisión son mucho más interesantes cuando tienen asperezas”, reveló el comunicado. De hecho, los fanáticos de Magnum, P.I. estarán fascinados al leer en el libro cómo Selleck creó a Thomas Magnum, el “héroe imperfecto” que los espectadores llegaron a amar.

Las memorias prometen estar llenas de “encanto, talento y humor”: todas las cualidades que rebosan Selleck desde su época como el querido Dr. Richard Burke (el novio mayor de Mónica en Friends) hasta su papel actual como el comisionado de la policía de Nueva York, Frank Reagan, en la exitosa serie policial Sangre azul, que ahora llega a su decimocuarta temporada.

En su libro Selleck promete narrar su infancia en California, sus días universitarios como deportista en Hollywood y su ascenso al estrellato a los treinta y más allá cuando alcanzó la mayoría de edad en la pantalla. “Desde la cancha de baloncesto de la USC hasta un feliz accidente, hasta descubrir y luego abrazar el trabajo que amo. Es un camino largo y lleno de baches, con algunos sencillos, algunos home run y muchos ponches”, dijo el actor a People. “Creo que es hora de compartir el viaje”.