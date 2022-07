La vida íntima de Milo Ventimiglia: amoríos en el set, soltería eterna y un desnudo descuidado

Milo Ventimiglia recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, el 10 de enero de 2022. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images)

Milo Ventimiglia, el actor estadounidense que brilló como padre ejemplar de This is Us, no tiene hijos y tampoco encontró el amor de su vida. Es muy buen actor y por sobre todas las cosas, auténtico. Cuando era apenas un niño le sugirieron que se corrigiera su boca torcida de nacimiento, por tener los nervios del lado izquierdo dañado, que hace que esté paralizado. A lo que respondió: “No. es genial, soy yo, está bien”. Cuando comenzó a presentarse en castings, otra vez lo mismo. No solo esperaban que se sometiera a una cirugía reparadora. También quisieron acortarle el apellido. Los productores le dijeron: “Te vas a llamar Milo Vent”. La respuesta no se hizo esperar: Es “Ventimiglia o nada” sostuvo con firmeza.

La sonrisa es el sello de Milo Ventimiglia, que además le imprimió un aire de sensualidad. A los 45 años es el soltero más codiciado de Hollywood. Durante la serie creada por Dan Fogelman, logró conmover a millones de personas en todo el mundo. En 2018 un episodio de la NBC que se emitió después del Super Bowl, alcanzó los 27 millones de espectadores. Milo se puso en la piel de Jack Pearson, que se enamora de Rebecca (Mandy Moore) en los años 70. Ella queda embarazada de trillizos y el melodrama empieza cuando uno de esos bebes muere en el parto. El flamante papá sufre un shock emocional al enterarse de que en el mismo hospital fue ingresado un recién nacido que había sido abandonado en la puerta de un cuartel de bomberos. De común acuerdo, decidieron adoptarlo.

En la serie This is us en una escena con la actriz Mandy Moore, su pareja en la ficción

La pareja en la ficción atraviesa por los desafíos de criar una familia numerosa mientras luchan por lograr la felicidad en el trabajo y en su matrimonio. La historia de la familia comenzó en 2016 y el capítulo final se vio el 4 de enero pasado, pero la serie cuenta con otros 18 episodios.

Por su gran trayectoria, Milo ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles. El destino quiso que esté justo al lado de la de Mandy Moore, la coprotagonista de la exitosa serie de Star+. En la ficción, conforman un matrimonio terrenal, en la vida real son grandes amigos.

De los pequeños papeles al rol de su vida

A su padre nunca le interesó su carrera actoral. Ventimiglia lo contó en el show de Jimmy Kimmel, en 2019: “Necesité tres nominaciones antes de que aceptaran ir a los Emmy, él quería los Oscar”. Kimmel siguió jocoso y bromeó que a don Ventimiglia le importaba más el Día Nacional de la Papa Frita que la primera nominación de su hijo menor. Pero ya consagrado y con título de estrella, su padre, por fin, dio el brazo a torcer. “Los llamé (a sus padres) una vez que salió la nominación, y antes de que pudiera decir, ‘¿Podrías?’, Dijeron: ‘Oh, vamos este año. yendo este año ‘. Y dije, ‘Oh, está bien. Bien’”

Junto a Sylvester Stallone en Rocky Balboa. Milo interpretó el rol de su hijo. Ambos tienen el mismo problema en la boca en la vida real. Foto © 2006 The Grosby Group

Desde muy temprano, a los 12 años, el actor supo lo que se siente al escuchar el “gracias por venir” de Hollywood. Fue en su debut en una prueba de cámara, donde pasó por varias etapas del casting, pero finalmente el papel se lo llevó Elijah Wood. A los 18 años, cuando contaba con la experiencia en obras teatrales del su Instituto, se inscribió en el programa del American Conservatory Theater. También se recibió en arte dramático en la Universidad de California. Se trata de un actor con una formación sólida.

Su primer protagónico fue 1996 para el cortometraje Must be the music, interpretando a un adolescente gay en Must Be the Music. Luego fue parte de Opposite Sex, una serie de Fox, de corta duración donde logró ingresar al reparto principal. Hizo comedias adolescentes y también filmes de terror. Pequeños papeles que fueron transformando su carrera.

Más tarde consiguió un lugar en la serie de la NBC El príncipe de Bel-Air, protagonizada por Will Smith, donde hizo de invitado a una fiesta. Después, llegaron más trabajos en la tv. En Sabrina, la bruja adolescente se lo vio como un cartero, entre otras participaciones.

Milo Ventimiglia, el padre amoroso de This Is Us, en sus inicios, una participación en la pelicula The Fresh Prince of Bel-Air II

Fue Jess Mariano en Las chicas Gilmore, con un papel tan atrapante que la compañía Warner Bros consideró hacer un spin off. Aunque su gran salto actoral se lo debe a la serie de la NBC, Héroes, donde un grupo de gente común se ve, de la noche a la mañana, dotada de increíbles poderes. También se puso en la piel del hijo de Rocky Balboa. Con Sylvester Stallone comparten el mismo problema de la “boca torcida”. Ya nominado como el “despertador” de emociones, en 2019, logró, otra vez, hacer llorar al público cinéfilo con su golden retriever en Mi amigo Enzo.

Su soltería prolongada

La vida amorosa de Milo Ventimiglia se coló en los sets. Como muchos, termina enamorado de sus compañeras de elenco. Su historial amoroso es extenso. Tuvo algunos intentos fallidos de pasar el altar y su adorable paternidad fue solo ficción. Le gusta ser un buen tío.

Milo prefiere que sus relaciones se mantengan alejadas de los flashes. No cuenta detalles. Es muy discreto. Le dijo a la revista People en 2017: “Trato de minimizarme para que la gente pueda ver el personaje y pueda sumergirse realmente en mi trabajo. Trato de permanecer lo más anónimo e invisible”.

Durante los tiempos en los que Ventimiglia y Bledel eran pareja en la ficción y la realidad

Su primera pareja conocida, compañera de elenco, fue Alexis Bledel, la hija de Las chicas Gilmore. El actor contó que todo empezó con unas repeticiones de escenas de besos porque él “estaba nervioso”. No se sabe si las escenas quedaron bien, cuántas veces tuvieron que decir corten y va de vuelta. Pero desde ese entonces, no se separaron durante los cuatro años que duró la relación. Hicieron planes de boda, pero la pareja termino en 2002 sin dar detalles. Él deslizó, un poco tarde, que no era bueno mezclar trabajo y amor.

Bledel terminó casada con otro actor, de otra serie de la que fue parte. Con Vincent Kartheiser, Pete Campbell de Mad Men. Con Milo, que continúa soltero, quedó todo bien. Volvieron a cruzarse en el rodaje de Gilmore Girls: a year in the life y no hubo ningún cortocircuito.

En la serie Héroes no tenía escenas amorosas con la que le gustaba, Hayden Panettiere, que en ese momento tenía 18 años. Él, unos cuantos más, 29. Quienes estaban grabando con ellos, los vieron besándose en el set. Impacientes. Aseguran que le compró un anillo de compromiso en Cartier para formalizar la relación, pero la relación no prosperó.

Ventimiglia y su novia de 18 de Héroes, Hayden Panettiere

Después de relaciones tan visibles, optó por relacionarse con mujeres fuera del ambiente artístico. En 2009 salió con la hermana de Jordana Brewster, actriz de Rápido y furioso. En 2016 salió con la coordinadora de marketing de la firma de moda Stella McCartney. Y en 2019 fue visto con una actriz, muy a su pesar. Era Diane Guerrero. Soltó la frase: “Solo somos amigos”.

Milo Ventimiglia vivió una curiosa situación antes del estreno del This is Us. Apareció desnudo en el inicio del trailer y tuvo más de 60 millones de reproducciones en el YouTube y como era de esperar, causó un revuelo en las redes sociales, que no dejaban de viralizar el video oficial de la serie. Esta situación la contó de manera muy divertida durante una entrevista de Entertainment Weekly, porque jamás pensó mientras grababa que fuera a verse su trasero. “Pensaba que como era la NBC no iban a mostrar nada. Probablemente tendré breves apariciones desnudo y grabarán de tal modo que algo me tape e implique que estoy desnudo”, explicó al medio. Y se rió sobre el asunto: “Esta es la primera vez que mi culo aparece en cámara. Mi culo debería tener su propia página de IMDb... Debería”.

El trailer oficial de la serie This is Us, incluye un desnudo del actor, quien no estaba muy al tanto de que sería así.

La broma también continuó en boca del elenco. No se lo iban a perder. Mandy Moore dijo “Sé muy bien que todos hemos sido eclipsados por el trasero de Milo. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un muy buen culo. Llegué a mirarlo durante casi un día entero”.

Los montajistas seleccionaron la imágenes para abrir el trailer con mucho impacto. Sabían lo que se venía y no se equivocaron. Las escenas de Milo encendieron a la audiencia en una serie de la NBC que todavía no sabían de qué iba. El anzuelo era él, que ya era famoso por su participación en Héroes y Las chicas Gilmore, y desnudo.

El final de la serie, que se vio afectado por la pandemia, tuvo más de cinco interrupciones sumado a que la protagonista tuvo a su primer hijo. Incluso los guionistas profundizaron en la realidad que vivió el mundo incorporando el Covid-19 en la trama de la quinta temporada, donde los personajes usaron barbijos y se vacunaron.

La audiencia sentirá un vacío al término de la serie, pero habrá Milo para rato. Será el protagonista de The company you keep, un drama de la ABC, basada en un formato coreano (My fellow citizens) e interpretará a un estafador. La serie comenzará con una noche de pasión entre Charlie (Ventimiglia) y una oficial encubierta de la CIA, Emma. Todavía falta para el trailer.

