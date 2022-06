Napoleón en Rusia: el incendio de Moscú y el calvario de los soldados que derivó en un “sálvese quien pueda”

El dolor íntimo, a un año del derrumbe del edificio en Miami: cuando los “casos argentinos de la tragedia” son tu familia

La mañana del 24 de junio de 2021 me desperté con un mensaje extraño: “¿Tus primos siguen en Miami? Se cayó un edificio y hay tres desaparecidos argentinos, me parece que son ellos”. El edificio Champlain Towers South en el que estaban viviendo se desplomó. Cómo me enteré de las muertes de Andrés Galfrascoli, de Fabián Núñez y de su hija, Sofía Núñez Galfrascoli